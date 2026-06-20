注目の移籍…レアル・マドリードがイタリアの移籍市場に波紋を広げる

レアル・マドリードは、セリエAで注目の選手獲得について間もなく判断を下す。この決定はスペイン国内にとどまらず、イタリアの移籍市場にも影響を与え、複数クラブの戦略修正を迫る可能性がある。

ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの就任後、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテらを次々と獲得し、移籍市場に本格参入した。

再選されたフロレンティーノ・ペレス会長は、2シーズン連続でタイトルを逃したチームに栄光を取り戻すつもりだ。