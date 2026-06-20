注目の移籍…レアル・マドリードがイタリアの移籍市場に波紋を広げる

レアル・マドリードは、セリエAで注目の選手獲得について間もなく判断を下す。この決定はスペイン国内にとどまらず、イタリアの移籍市場にも影響を与え、複数クラブの戦略修正を迫る可能性がある。
ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの就任後、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテらを次々と獲得し、移籍市場に本格参入した。
再選されたフロレンティーノ・ペレス会長は、2シーズン連続でタイトルを逃したチームに栄光を取り戻すつもりだ。
レアル・マドリードは、セリエAで注目の選手獲得について間もなく判断を下す。この決定はスペイン国内にとどまらず、イタリアの移籍市場にも影響を与え、複数クラブの戦略修正を迫る可能性がある。
ポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョの就任後、ベルナルド・シルバ、マルク・ククレジャ、イブラヒマ・コナテらを次々と獲得し、移籍市場に本格参入した。
再選されたフロレンティーノ・ペレス会長は、2シーズン連続でタイトルを逃したチームに栄光を取り戻すつもりだ。
レアル・マドリードがニコ・バズ（アルゼンチン）の買い戻しを検討している。実現すれば高額売却も視野に。この方針転換でコモの計画は狂い、インテル・ミラノが獲得へチャンスをうかがう。
イタリア紙『トゥットスポルト』によると、レアルは買い戻し後、6000万ユーロ未満での売却は考えていない。一方、コモはチーム躍進の立役者であるバズを残すため、その金額を支払う用意はないようだ。
チャンピオンズリーグ初出場が決まったコモは、2シーズンで急成長したバズを残留させられると踏んでいた。しかし、レアル・マドリードが900万～1000万ユーロで買い戻せる条項を保持しているため、交渉は再燃した。
21歳のバズは昨季セリエAで12得点を挙げ、欧州屈指の若手プレイメーカーとしての評価を確固たるものにした。
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レアル・マドリードの決定が影響を与えたのはコモだけではない。インテル・ミラノもリヴァプールのMFカーティス・ジョーンズなど他のターゲットに注目していたが、この取引を見直すことになった。
インテルはバズの動きを注視。世界ブランド強化にもつながると判断し、獲得を推進する。
ただし、移籍実現は容易ではない。インテルはアタランタDFダニエル・バリストラ獲得を最優先しており、その費用はクラブ史上最大規模の見込みだ。
『トゥットスポルト』によると、インテルはバズの移籍金を捻出するため、オクトリーファンドからの追加出資と選手売却益に依存する見込みだ。
インテルがニコ・バズに関心を持っている。これは、クラブが以前、大きな話題となる移籍を望んでいたことを思い起こさせる。昨夏には米投資ファンドが、商業価値を高めるためアスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズ獲得の可能性を探っていた。
実際にバズ獲得へ動けば、中盤の計画も変更される可能性がある。カーティス・ジョーンズ（リヴァプール）獲得を見送り、バズに攻撃的な役割を与える選択肢も浮上する。
資金調達のため、選手売却は不可欠だ。特にクラブ・ブルージュで評価が上がったスタンコヴィッチを約4000万ユーロで放出できれば、クラブ財政に大きく貢献する。
さらに、ダヴィデ・フラテッシ、ベンジャミン・パヴァール、ルイス・エンリケ、カルロス・アウグストも、戦力構想外となり今夏退団する可能性がある。
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ただし、バズの去就はレアル・マドリードの判断次第で、コモの才能を巡る争いはイタリアから欧州ビッグクラブへと舞台を移している。