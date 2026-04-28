このノルウェー人選手は、日曜日のBVB対SCフライブルク戦（4-0で勝利）で、3-0となった場面でラミー・ベンセバイニへのアシストを記録したコーナーキックにより、ブンデスリーガのアシストランキングで2位タイに浮上した。
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注目すべき統計によると、BVBのスター選手はバイエルンのレジェンド、フランツ・ベッケンバウアーと並び、単独記録保持者となる可能性がある。
1シーズンでのアシスト数トップDFリストで、このノルウェー人選手は現在13位。
この数字はフランツ・ベッケンバウアー（バイエルン、1973/74）、フィリップ・マックス（アウクスブルク、2017/18）、デビッド・ラウム（ホッフェンハイム、2021/22）の記録に並んだ。 上には14アシストのジョルジーニョ（レバークーゼン、1991/92）と15アシストのグリマルド（レバークーゼン、2023/24）のみ。ライアーソンには残り3試合で順位を上げるチャンスがある。
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ブンデスリーガの全選手中2位：マイケル・オリゼに次ぐ
国際的に見れば、ライアーソンは今シーズンのディフェンダーアシストランキングで18回を記録し、セリエA新記録の18回をマークしたインテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコに次ぐ2位。
ブンデスリーガ全体では、バイエルンのルイス・ディアスと並んで2位タイ。1位は18アシストのマイケル・オリゼだ。