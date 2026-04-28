注目すべき統計によると、BVBのスター選手はバイエルンのレジェンド、フランツ・ベッケンバウアーと並び、単独記録保持者となる可能性がある。

国際的に見れば、ライアーソンは今シーズンのディフェンダーアシストランキングで18回を記録し、セリエA新記録の18回をマークしたインテル・ミラノのフェデリコ・ディマルコに次ぐ2位。

ブンデスリーガ全体では、バイエルンのルイス・ディアスと並んで2位タイ。1位は18アシストのマイケル・オリゼだ。