今後、FCバイエルンでは、若手の元プロ選手――できればバイエルンでプレーした経験のある選手――がセカンドチームを率いる。U-23監督のポストを固定せず、監督育成の場にすることが目的だ。

若手指導者はここで経験を積み、将来より大きな舞台へステップアップできる。一方、バイエルンも、卒業した指導者が他クラブへ移ってもクラブへの愛着を保ち、新たなネットワーク構築などの恩恵を見込む。

このバイエルン・キャンパスの新方針は、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントが主導した。彼は2023年に8年間成功を収めた古巣RBザルツブルクからFCBへ移籍し、同クラブの監督体制をモデルにしている。