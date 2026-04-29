『Sport Bild』によると、3冠達成の立役者の劇的復帰は、ドイツ最多優勝クラブで新監督時代の幕開けとなる見込みだ。
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注目すべきロールモデルが2人、FCバイエルンへの驚きの復帰で新時代が開幕する
今後、FCバイエルンでは、若手の元プロ選手――できればバイエルンでプレーした経験のある選手――がセカンドチームを率いる。U-23監督のポストを固定せず、監督育成の場にすることが目的だ。
若手指導者はここで経験を積み、将来より大きな舞台へステップアップできる。一方、バイエルンも、卒業した指導者が他クラブへ移ってもクラブへの愛着を保ち、新たなネットワーク構築などの恩恵を見込む。
このバイエルン・キャンパスの新方針は、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントが主導した。彼は2023年に8年間成功を収めた古巣RBザルツブルクからFCBへ移籍し、同クラブの監督体制をモデルにしている。
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FCバイエルンIIにおけるチャンスの好例としてのセバスティアン・ホーネス
RBグループ出身の監督たちは、現在も過去も他のクラブで指揮を執り、監督市場で高い需要を維持している。マルコ・ローゼ、アディ・ヒュッター、ジェシー・マーシュ、マティアス・ヤイスレ、ロジャー・シュミット、ペピーン・ラインダースらが代表例だ。
近年は、バイエルン下部組織で指導したセバスティアン・ホーネスもその例だ。2020年にバイエルンIIを3部優勝に導いた後、ホッフェンハイムを経てシュトゥットガルトへ移籍した。
その後、降格危機にあった同クラブを救い、欧州復帰へ導いた。指揮下でリーグ2位、CL出場権、DFBポカール優勝を達成。最近はレアル・マドリードが、バイエルンオーナー・ウリ・ホーネスの甥に興味を示すとの噂もある。
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ダンテ、FCバイエルンでホーネスとデミケリスの足跡をたどる
最近の例として挙げられるのが、マルティン・デミケリスの経歴だ。彼はFCバイエルンのユースとセカンドチームで監督キャリアをスタートさせ、現在は降格危機にあったスペイン1部RCDマヨルカを立て直した。指揮7試合で3勝2敗、レアル・マドリードにも勝利している。
ダンテもバイエルンで監督業を始動させる。2013年の三冠を支え、ミュンヘンで133試合に出場した彼は、42歳でニースにて現役を終えた。今も主将だが、今季は16試合の出場にとどまる。 30代後半からは膝とふくらはぎの故障が相次ぎ、現役生活は暗転した。
1年半前、クラブ誌『51』で監督として選手と人間を成長させたいと語った。 彼の夢は、いつか監督としてFCBに戻ることだった。その夢は今、実現しようとしている――新たな時代の幕開けだ。