昨季、コンパニーは9人の若手をデビューさせた。その1人、バラ・ンディアイ（18）はセネガル代表としてW杯に出場。ベルギー戦では延長に途中出場した。

彼はFCバイエルンとロサンゼルスFCが運営する「レッド＆ゴールド・フットボール」ネットワークのアカデミー「ガンビーノズ・スターズ」出身で、トライアルを経て昨冬コンパニーの強い希望でレンタル移籍。プロとして4試合に出場し、代表入りを果たした。

この成長にバイエルンは完全移籍での獲得を望んでいるが、ガンビーノス・スターズとの間には複雑な事情が残る。 とはいえ、移籍はまもなく成立すると見られている。来季はジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフに次ぐ中盤の4番手としてチームに加わる可能性がある。