ヴィンセント・コンパニは、FCバイエルンで実用性と熱狂を兼備するサッカー哲学を浸透させ、3つのタイトルを獲得した。さらに、ユースからプロへの移行を円滑化し、クラブ経営陣の長年の願いを実現した。
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注目される3選手中、1人はまだ正式契約すら結んでいない！FCバイエルンの有望若手たち
成長の象徴は、右ウイングのレナート・カールだ。2025年のクラブワールドカップでプロデビューし、18歳となった昨季に飛躍。大会直前の怪我でワールドカップは逃した。その陰で、他の若手もトップチームデビューを飾っている。
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バラ・ンディアイはW杯に出場――FCバイエルンとの契約はいつ？
昨季、コンパニーは9人の若手をデビューさせた。その1人、バラ・ンディアイ（18）はセネガル代表としてW杯に出場。ベルギー戦では延長に途中出場した。
彼はFCバイエルンとロサンゼルスFCが運営する「レッド＆ゴールド・フットボール」ネットワークのアカデミー「ガンビーノズ・スターズ」出身で、トライアルを経て昨冬コンパニーの強い希望でレンタル移籍。プロとして4試合に出場し、代表入りを果たした。
この成長にバイエルンは完全移籍での獲得を望んでいるが、ガンビーノス・スターズとの間には複雑な事情が残る。 とはいえ、移籍はまもなく成立すると見られている。来季はジョシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフに次ぐ中盤の4番手としてチームに加わる可能性がある。
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フィリップ・パヴィッチとエルブリン・オスマニは、大きな期待を寄せられている選手たちだ
ンディアイェを除けば、現在FCバイエルンで注目される若手は2人、フィリップ・パヴィッチ（16歳）とエルブリン・オスマニ（17歳）だ。
センターバックのパヴィッチは16歳の誕生日の直後、1月にトップチームデビューし、ポール・ワナーに次ぐクラブ史上2番目の若さで公式戦に出場した。ドイツU-15、U-16代表でプレーした後、フライジング出身でドイツとクロアチアの二重国籍を持つ彼は、今夏クロアチア代表としてU-17欧州選手権を戦った。このままではドイツサッカー連盟（DFB）が有望株を失う可能性もある。 来季は4部のリザーブチームで実戦経験を積みながら、トップチームでの出場機会も狙う。
これは中央MFのオスマニにも当てはまる。ミュンヘン生まれでコソボ人の両親を持つ彼はバイエルン史上3番目に若い選手だ。パヴィッチとは異なり、当面はU-19で起用される予定だ。 月曜日、彼は新契約にサインし、5月の18歳誕生日にプロ契約へ移行する。プレースタイルやTSVミルベルツホーフェンでの経歴が似ているため、オスマニはすでにアンジェロ・スティラーと比較されている。
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ウィズダム・マイク、デビッド・サントス・ダイバー、カシアーノ・キアラの負傷が懸念される
昨季デビューした数名は、ここ数か月怪我に苦しみ、復帰を目指している。左ウイングのウィズダム・マイク（17）は股関節の怪我で3月以来出場していない。 MFデビッド・サントス・ダイバー（19）も太腿の負傷で同様の期間離脱している。CBカッシアーノ・キアラ（17）は2月の公式戦を最後に、シンデスマス靭帯断裂で戦線を離脱した。ただし3選手とも現在はトレーニングに復帰している。
左ウイングのメイコン・カルドソ（17歳）は太ももを痛め最終戦を欠場したが、リザーブチームのプレシーズンではテストマッチに出場した。フェリペ・チャベス（19歳）も同様だ。このMFは昨秋、FCバイエルンとペルー代表でデビューした。 冬には1.FCケルンへ期限付き移籍し、7試合に出場した。2027年まで契約延長し、再び期限付き移籍する可能性がある。左サイドバックのデニズ・オフリ（19）は9人目のデビュー選手で、2.ブンデスリーガのカールスルーエSCへ期限付き移籍している。
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