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「泣き崩れて消えてしまいたいくらいだ！」――アーセナルのMFミケル・メリノが、5か月に及ぶ怪我で「もうプレーできないかもしれない」と恐れた日々を語った。
MFがキャリアを脅かす骨折を克服
29歳の名手メリノは、1月25日のアーセナル対マンチェスター・ユナイテッド戦（3-2で敗北）で途中出場し得点したが、直後に足に複雑なひび割れを負い、手術とリハビリのため戦線離脱した。 即座の手術と厳しいリハビリを要し、リーグ21試合で4ゴール3アシストを記録していた彼のシーズンは突然終了した。
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メリノが心理戦の詳細を語る
欧州選手権優勝者は、稀な診断による大きな不安と、リハビリ中の感情の起伏を語った。
クラブ公式メディアのインタビューでメリノは「専門医も初めて見るほど足の珍しい部位の疲労骨折だった」と語った。 同じ怪我をした例が他になく、不安でした。回復の見通しや、再びプレーできるか全く分からなかったからです。
「最初は本当に辛かった。しばらくは痛みを我慢してプレーしていたが、あそこに大きな骨折が起きるとは思っていなかった。だから、約5ヶ月の離脱になると言われた時、ワールドカップやチームのシーズン終盤を逃し、チームを助けられないことしか考えられず、当時は打ちのめされた。
「数日は落ち込みましたが、すぐに二つの選択肢があることに気づきました。泣き続けるか、前向きにこの時間を活用するか。私は後者を選びました。全力で努力する。それが私の生き方です。」
更衣室での連帯感が回復の原動力となる
長期治療中も孤立を避け、タイトル争うチームに積極的に加わった技術派MF。
アーセナルの首脳陣やチームメイトの励ましで自分は変わったと語り、メリノはこう続けた。「今朝起きたとき、新学期初日みたいだった。緊張しながら練習場に行き、みんなに会えた。あんなに温かく迎えられるとは信じられなかった。
足の調子は最高で、もう気にしていない。今日、仲間と外で過ごせて本当に嬉しい。芝生の上でも屋内でも、コンディショニングチームやフィジオと毎日全力でトレーニングし、復帰時に完璧な状態になるよう準備してきた。今はとても良い状態だ。いつでもプレーできる。
- AFP
コンチネンタルの目玉イベントが歴史的な1年を締めくくる
メリノは、日曜日のクリスタル・パレス戦という国内リーグ最終戦に向け、急いでコンディションを仕上げる必要がある。この試合はトロフィー授与式を兼ねるが、彼は翌週のチャンピオンズリーグ決勝出場を狙っている。スペイン代表としてワールドカップに出場するという長期目標のためにも、トレーニングで実力を示し続けることが不可欠だ。