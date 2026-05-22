欧州選手権優勝者は、稀な診断による大きな不安と、リハビリ中の感情の起伏を語った。

クラブ公式メディアのインタビューでメリノは「専門医も初めて見るほど足の珍しい部位の疲労骨折だった」と語った。 同じ怪我をした例が他になく、不安でした。回復の見通しや、再びプレーできるか全く分からなかったからです。

「最初は本当に辛かった。しばらくは痛みを我慢してプレーしていたが、あそこに大きな骨折が起きるとは思っていなかった。だから、約5ヶ月の離脱になると言われた時、ワールドカップやチームのシーズン終盤を逃し、チームを助けられないことしか考えられず、当時は打ちのめされた。

「数日は落ち込みましたが、すぐに二つの選択肢があることに気づきました。泣き続けるか、前向きにこの時間を活用するか。私は後者を選びました。全力で努力する。それが私の生き方です。」