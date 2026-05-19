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Borussia Dortmund v Newcastle United FC: Group F - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

「泣いている者は全員、家に帰れ」：マティアス・ザマー、DFBのゴールキーパーをめぐる衝撃的な発言

ワールドカップ
ドイツ
マヌエル・ノイアー
オリヴァー・バウマン
M. Sammer

マヌエル・ノイアーとベンチに追いやられたオリバー・バウマンをめぐるゴールキーパー騒動が、ドイツサッカー界を沸かせている。そこにマティアス・ザマーが口を開いた。

スカイ放送のトーク番組「ザマー＆バジレ ― ハーゲドルン・トーク」で、ザマーはいつものように過激な発言をした。

  • 正GKの座を逃し控えに回ったバウマンを気の毒に思うか問われたBVB顧問（58）は「全く思わない」と断じた。1996年欧州選手権優勝者は「スポーツは甘くない。彼らは高額報酬を受け取っている。最も優れた選手がプレーすべきだ」と語った。 「競技スポーツは甘い蜜やミルク、チョコレートだけではない。選手は口を開くだけで報酬を受け取っている。最高の選手がプレーすべきだ。それ以外の前提はない」

    W杯制覇を争う戦いに感傷や個人事情の余地はない。土壇場でのポジション変更がチームに不安や不信をもたらすという意見にも耳を貸さない。

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    ザマーはきっぱりと言った。「最初から家に置いてくるべきだ！」

    彼は徹底した一貫性を求める。「最高の選手でもチームに合わなければ意味がない。仲間が悲しむなら、最初から家に置いておけ」

    ザマーは続けた。「配慮も大事だが、競技スポーツには向かない。泣くなら全員帰らせればよい。不公平？人生がいつも公平だと誰が言った？それに、不公平だからパフォーマンスが出せないと言うのか？笑止だ。」

  • ザマーはノイアーの選出は妥当だと考えている

    ナゲルスマン監督が負傷明けのノイアーをW杯の正GKとして選出した判断について、ザマーは疑念を抱いていない。 ノイアーはふくらはぎの不安があるものの、ザマーは「ドイツ代表にとってのスポーツ保険」と称し、起用を支持した。 

    「これは正しい決断だ」とザマーは結論づけた。「今、厳しい口調で『そんなことは望まない』と言う人もいるだろう。だが、これはレクリエーション旅行なのか、トップレベルのスポーツなのか？目標は、現時点で最高のゴールキーパーを確保すること。ノイアーこそが、我々が持つ最高のドイツ人ゴールキーパーだ」

    同時に彼はチーム全員に責任を求め、代表選手には言い訳ではなくメンタリティを要求する。GK起用をW杯惨敗の言い訳にするなら、その選手は競技スポーツに居場所はない。 

    「もし大会で失敗する原因が選手起用だと言うなら、専門家も含めて全員辞めるべきだ」と語った。「プロなら監督に『この決定に納得できず落ち込んでいるので帰してください』と伝えられる覚悟が必要だ」

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