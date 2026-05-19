ナゲルスマン監督が負傷明けのノイアーをW杯の正GKとして選出した判断について、ザマーは疑念を抱いていない。 ノイアーはふくらはぎの不安があるものの、ザマーは「ドイツ代表にとってのスポーツ保険」と称し、起用を支持した。

「これは正しい決断だ」とザマーは結論づけた。「今、厳しい口調で『そんなことは望まない』と言う人もいるだろう。だが、これはレクリエーション旅行なのか、トップレベルのスポーツなのか？目標は、現時点で最高のゴールキーパーを確保すること。ノイアーこそが、我々が持つ最高のドイツ人ゴールキーパーだ」

同時に彼はチーム全員に責任を求め、代表選手には言い訳ではなくメンタリティを要求する。GK起用をW杯惨敗の言い訳にするなら、その選手は競技スポーツに居場所はない。

「もし大会で失敗する原因が選手起用だと言うなら、専門家も含めて全員辞めるべきだ」と語った。「プロなら監督に『この決定に納得できず落ち込んでいるので帰してください』と伝えられる覚悟が必要だ」