ポルトガルのポータルサイト「Zerozero」によると、ベンフィカ・リスボンは31歳のMF獲得に興味を示している。同サイトは、ポルトガル最多優勝クラブのベンフィカが、2000万ユーロ＋最大500万ユーロのボーナスでオファー準備中と伝えた。これにより、ベンフィカはFCバイエルンがパルヒニャに提示する2500万ユーロの要求額を満たす。
Getty Images Sport
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波乱の移籍が迫る！バイエルン、パルリーニャの移籍先見つかるか
パルヒニャはベンフィカのライバル、スポルティングのユース出身で公式戦95試合に出場した。この移籍は波紋を呼ぶだろう。 2024年秋、バイエルン対ベンフィカのCLを前に彼は「特別な一戦」と語り、親戚は「どちらかといえばベンフィカのファン」だと明かした。
パルヒニャ本人もリスボンの「赤」への移籍に前向きと伝えられる。ベンフィカでは、ミュンヘン移籍前にFCフルハムで共にしたマルコ・シルバ監督と再会する見込みだ。
ジョアン・パルリーニャは2024年、5100万ユーロでFCバイエルンに移籍した
最近、古巣スポルティングが再獲得に興味を示していると報じられたが、金銭面で合意に至らなかった。一方、イタリアのユヴェントスとACミランも獲得レースに参加しているという。
パルヒーニャは2024年、5100万ユーロでフルハムからバイエルンへ移籍したが定着できなかった。 公式戦出場は25試合で、ほとんどが途中出場だった。昨夏は500万ユーロのレンタル料でプレミアリーグのトッテナムへ移籍したが、クラブが降格寸前だったため買い取りオプションは行使されなかった。
ベンフィカへの移籍が成立すれば、パルヒーニャは今夏バイエルンが完全移籍で放出した5人目の元レンタル選手となる。ニュベルはベシクタシュへ、ペレツはサウサンプトンへ、クラッテンマッハーはエルバースベルクへ、クシ＝アサレはフルハムへ移籍している。
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