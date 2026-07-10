最近、古巣スポルティングが再獲得に興味を示していると報じられたが、金銭面で合意に至らなかった。一方、イタリアのユヴェントスとACミランも獲得レースに参加しているという。

パルヒーニャは2024年、5100万ユーロでフルハムからバイエルンへ移籍したが定着できなかった。 公式戦出場は25試合で、ほとんどが途中出場だった。昨夏は500万ユーロのレンタル料でプレミアリーグのトッテナムへ移籍したが、クラブが降格寸前だったため買い取りオプションは行使されなかった。

ベンフィカへの移籍が成立すれば、パルヒーニャは今夏バイエルンが完全移籍で放出した5人目の元レンタル選手となる。ニュベルはベシクタシュへ、ペレツはサウサンプトンへ、クラッテンマッハーはエルバースベルクへ、クシ＝アサレはフルハムへ移籍している。