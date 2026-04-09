左サイドバックはInstagramの投稿で明かした。
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波乱の予感漂うスポンサー契約！FCバイエルンのスター選手がレッドブルの新たな顔に
「レッドブルと共に新たな章をスタートさせます。このファミリーの一員になれたことを誇りに思います」とデイヴィスはインスタグラムに投稿した。写真には、同飲料メーカーの缶とキャップを身につけた彼の姿が写っている。
しかし、この決定はミュンヘンのファン、特にFCバイエルンの熱心な支持者からは歓迎されないだろう。彼らはレッドブルのサッカー界への影響力を強く批判し、反レッドブルのプラカードを掲げたり、RBライプツィヒとのアウェイ戦をボイコットしたりしている。
- AFP
ユルゲン・クロップのレッドブル移籍への批判
サポーターが不満なのは、レッドブルのサッカープロジェクトがまず「レッドブル」を宣伝するためのもので、サッカーは手段に過ぎないからだ。バイエルンファンだけでなく、ブンデスリーガの多くのチームでも、特に組織化されたサポーターグループがこの方針に反発している。
昨年初めにユルゲン・クロップがレッドブル・グループに移籍した際も物議を醸した。 クロップが最初に率いた1.FSVマインツ05のサポーターは横断幕で不満を示した。「お前は頭がおかしいのか？」。「ウルトラ・シーン・マインツ」も「我々が君に与えたすべてを、君は忘れてしまった」と訴えた。
「ウルトラグループ・ラインゴールド」は「クロップ：『私は人が好きだ。彼らが私を失望させるまでは』」と投稿した。 これは昨夏、元リヴァプール監督がポッドキャスト『Im Kopf des Trainers』で語った「僕は人間が好きだ。相手が僕を失望させるまでは率直に接する」という発言を揶揄したものである。
アルフォンソ・デイヴィス：2025/26シーズンの成績
ゲーム
15
ゴール
0
アシスト3
3
出場時間
550分