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Alphonso Davies Red Bullinstagram.com/alphonsodavies

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波乱の予感漂うスポンサー契約！FCバイエルンのスター選手がレッドブルの新たな顔に

ブンデスリーガ
アルフォンソ・デイヴィス
バイエルン

バイエルン・ミュンヘンのアルフォンソ・デイヴィスが、レッドブルの新しい広告塔になった。

左サイドバックはInstagramの投稿で明かした。

  • 「レッドブルと共に新たな章をスタートさせます。このファミリーの一員になれたことを誇りに思います」とデイヴィスはインスタグラムに投稿した。写真には、同飲料メーカーの缶とキャップを身につけた彼の姿が写っている。

    しかし、この決定はミュンヘンのファン、特にFCバイエルンの熱心な支持者からは歓迎されないだろう。彼らはレッドブルのサッカー界への影響力を強く批判し、反レッドブルのプラカードを掲げたり、RBライプツィヒとのアウェイ戦をボイコットしたりしている。


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    ユルゲン・クロップのレッドブル移籍への批判

    サポーターが不満なのは、レッドブルのサッカープロジェクトがまず「レッドブル」を宣伝するためのもので、サッカーは手段に過ぎないからだ。バイエルンファンだけでなく、ブンデスリーガの多くのチームでも、特に組織化されたサポーターグループがこの方針に反発している。

    昨年初めにユルゲン・クロップがレッドブル・グループに移籍した際も物議を醸した。 クロップが最初に率いた1.FSVマインツ05のサポーターは横断幕で不満を示した。「お前は頭がおかしいのか？」。「ウルトラ・シーン・マインツ」も「我々が君に与えたすべてを、君は忘れてしまった」と訴えた。

    「ウルトラグループ・ラインゴールド」は「クロップ：『私は人が好きだ。彼らが私を失望させるまでは』」と投稿した。 これは昨夏、元リヴァプール監督がポッドキャスト『Im Kopf des Trainers』で語った「僕は人間が好きだ。相手が僕を失望させるまでは率直に接する」という発言を揶揄したものである。


  • アルフォンソ・デイヴィス：2025/26シーズンの成績


    ゲーム

    15

    ゴール

    0

    アシスト3

    3

    出場時間

    550分


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