元ブラジル代表FWロマリオはtalkSportのインタビューで、米加墨開催大会での5度優勝経験を持つブラジル代表の不振を強く批判し、その責任はイタリア人監督にあると指摘した。
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「法廷に引きずり出したい」。W杯での早期敗退を受け、ブラジルのレジェンドがカルロ・アンチェロッティに激怒。
「彼はブラジル代表監督の座に留まることはできない。私が協会を率いていたら、ロッカールームで『地獄へ落ちろ』と告げ、その場で契約を破棄していた」と60歳の彼は怒りを露わにした。
1－2でノルウェーに敗れベスト16で敗退した試合は「恥さらし」だとし、「訴えてやる。結果はどうあれ、残留は許さない」と語った。
ブラジルが優勝したのは2002年が最後で、1994年以降常にベスト8以上だった同国がベスト16で敗退したのは異例だ。
アンチェロッティは2025年春にブラジル代表を率い、難なくW杯予選を突破。契約は2030年大会までで、敗退直後には辞任を否定した。
- AFP
カルロ・アンチェロッティが協会側から支持を得る
67歳の同氏は協会からも支持された。 ブラジルサッカー連盟（CBF）事務局長兼代表チームマネージャーのロドリゴ・カエターノ氏は「彼は我々の監督であり、次のワールドカップサイクルでもその座に就く」と述べた。敗退の要因の一つとして「適切かつ長期的に安定した指導体制の欠如」を挙げ、「この過ちを二度と繰り返してはならない」と語った。
アンチェロッティ氏と緊密に連携するカエターノ氏は、最多優勝を誇るブラジル代表の早期敗退が解任の理由にはならないと確信を示した。「今は落ち着いて監督と仕事を続け、次のワールドカップへ準備を進めよう」と語った。
今後、代表が確実に欠くことになるのがネイマールだ。かつてバルセロナでスーパースターとして活躍した彼は、敗退を受けて代表からの引退を表明した。
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