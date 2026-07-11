「彼はブラジル代表監督の座に留まることはできない。私が協会を率いていたら、ロッカールームで『地獄へ落ちろ』と告げ、その場で契約を破棄していた」と60歳の彼は怒りを露わにした。

1－2でノルウェーに敗れベスト16で敗退した試合は「恥さらし」だとし、「訴えてやる。結果はどうあれ、残留は許さない」と語った。

ブラジルが優勝したのは2002年が最後で、1994年以降常にベスト8以上だった同国がベスト16で敗退したのは異例だ。

アンチェロッティは2025年春にブラジル代表を率い、難なくW杯予選を突破。契約は2030年大会までで、敗退直後には辞任を否定した。