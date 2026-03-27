『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙の情報によると、インテルは7000万～8000万ユーロという極めて高額な移籍金を提示することで、バルセロナを牽制しようとしている。バルサは依然として深刻な財政難に陥っているため、インテルはこのディフェンダーを巡る駆け引きにおいて、最終的に優位に立てることを期待している。
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法外な移籍金要求：FCバルセロナの最優先補強は頓挫するのか？
もしカタルーニャのクラブがそれでも攻勢に出て、この26歳の選手を獲得しようと試みるなら、ネラッズーリは少なくとも相応の金額を補償金として受け取るつもりだ。何しろ、バストーニは2028年6月末までインテルと契約を結んでいるのだから。
バルサでは、このイタリア代表選手が、選手層が薄く、今シーズンは時折不安定なパフォーマンスを見せているセンターバック陣を補強する最有力候補と見なされている。とりわけバルセロナのスポーツディレクターであるデコはバストーニの大ファンであり、そのため報道によれば、状況を直接確認し、夏の移籍に向けた土台を築くために、すでに数回ミラノを訪れているという。
カタルーニャのクラブには、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ロナルド・アラウホ、そして現在負傷中で、そもそも出場機会がほとんどなかったアンドレアス・クリステンセンの4人のセンターバックしか在籍していない。シーズン前には、ベテランでレギュラーだったイニゴ・マルティネスをサウジアラビアへ放出したが、その後、彼の代わりとなる選手を獲得していない。
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バストーニは以前からFCバルセロナの注目を浴びていた
昨年末、ハンス・フリック監督はこのポジションの補強を希望していることを、多かれ少なかれ明確に示していた。しかし、アル・ヒラルからレンタル移籍したジョアン・カンセロを獲得しただけで、守備的なサイドバックの補強は彼一人にとどまった。
バストーニがバルサと関連付けられるのは今回が初めてではなく、昨年12月にも漠然とした噂が浮上していた。26歳の彼は、自身がバルセロナに移籍すべきだとする投稿にInstagramで「いいね」をすることで、その噂に拍車をかけた。その直後、彼はインテルで幸せだと強調した。
ミラノでは、クリスティアン・チブ監督の下、バストーニは不動のレギュラーの一人となっている。全大会を通じてすでに35試合に出場し、2ゴール6アシストを記録している。
数字で見るアレッサンドロ・バストーニのインテルでのキャリア：
出場
293
得点
8
アシスト
30
イエローカード
51
退場
2
タイトル
7