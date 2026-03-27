法外な移籍金要求：FCバルセロナの最優先補強は頓挫するのか？

もしカタルーニャのクラブがそれでも攻勢に出て、この26歳の選手を獲得しようと試みるなら、ネラッズーリは少なくとも相応の金額を補償金として受け取るつもりだ。何しろ、バストーニは2028年6月末までインテルと契約を結んでいるのだから。

バルサでは、このイタリア代表選手が、選手層が薄く、今シーズンは時折不安定なパフォーマンスを見せているセンターバック陣を補強する最有力候補と見なされている。とりわけバルセロナのスポーツディレクターであるデコはバストーニの大ファンであり、そのため報道によれば、状況を直接確認し、夏の移籍に向けた土台を築くために、すでに数回ミラノを訪れているという。

カタルーニャのクラブには、パウ・クバルシ、エリック・ガルシア、ロナルド・アラウホ、そして現在負傷中で、そもそも出場機会がほとんどなかったアンドレアス・クリステンセンの4人のセンターバックしか在籍していない。シーズン前には、ベテランでレギュラーだったイニゴ・マルティネスをサウジアラビアへ放出したが、その後、彼の代わりとなる選手を獲得していない。