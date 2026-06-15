ニュージャージー州イースト・ラザフォード発――ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムの上層コンコースに立ち、フィールドの反対側を見ると、奇妙な光景が目に飛び込んでくる。そこは工業地帯だ。コンクリート、アスファルト、数十台のシャトルバス、仮設テント、遠くには高速道路が伸びている。人の気配はほとんどない。 活気はほとんどない。ニューヨーク市からわずか10マイルのこのスタジアムは、まるで別世界のように孤立している。土曜の夜、ワールドカップの試合はそんな状況下で行われた。

しかし12ヶ月前、2025年6月15日のここは活気に満ちていた。緑のシャツを着た人々が至る所に溢れ、駐車場は満員。バーベキューとビールの香りが漂い、子どもたちがボールを追って駆け回り、父親たちが誇らしげに見守っていた。 ピックアップトラックの前にはポルトガルの国旗が丁寧に描かれ、後ろには高さ約1.8メートルの恐ろしいほどリアルなクリスティアーノ・ロナウドのレプリカが載っていた。隆起した太もも、唇に指を当て、実際にはいない観客を黙らせるポーズ。人々は「シウウウ・マシン」と名付けたその車の前で次々と写真を撮っていた。

試合は0-0。ポルトもパルメイラスも勝ちたい様子はなかったが、試合前後のファンが一日を楽しく彩った。

それはクラブワールドカップで、実質的には今年の大会に向けた拙いリハーサルに過ぎなかった。しかし、決勝戦が行われるニューヨーク／ニュージャージー地域での本番初日、この拡大版ワールドカップは活気を失っていた。 すべてが効率的で無機質だった。観客にとってはスムーズだったし、周囲には親切な人も多かった。だが、試合当日の魔法のような魅力や熱気は、企業の利益や群衆管理、警備の境界線の波に飲み込まれて消えていた。