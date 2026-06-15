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New York New Jersey stadiumGOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

沼地ではサンバは踊れない――奇妙なワールドカップ開幕戦で、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムの窮屈な配置がブラジルを沈黙させた

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ブラジル 対 モロッコ
モロッコ
ヴィニシウス・ジュニオール

ブラジル対モロッコの開幕戦は安全面では問題なかったが、これほど大規模な会場での観戦体験については疑問が残る

ニュージャージー州イースト・ラザフォード発――ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムの上層コンコースに立ち、フィールドの反対側を見ると、奇妙な光景が目に飛び込んでくる。そこは工業地帯だ。コンクリート、アスファルト、数十台のシャトルバス、仮設テント、遠くには高速道路が伸びている。人の気配はほとんどない。 活気はほとんどない。ニューヨーク市からわずか10マイルのこのスタジアムは、まるで別世界のように孤立している。土曜の夜、ワールドカップの試合はそんな状況下で行われた。

しかし12ヶ月前、2025年6月15日のここは活気に満ちていた。緑のシャツを着た人々が至る所に溢れ、駐車場は満員。バーベキューとビールの香りが漂い、子どもたちがボールを追って駆け回り、父親たちが誇らしげに見守っていた。 ピックアップトラックの前にはポルトガルの国旗が丁寧に描かれ、後ろには高さ約1.8メートルの恐ろしいほどリアルなクリスティアーノ・ロナウドのレプリカが載っていた。隆起した太もも、唇に指を当て、実際にはいない観客を黙らせるポーズ。人々は「シウウウ・マシン」と名付けたその車の前で次々と写真を撮っていた。

試合は0-0。ポルトもパルメイラスも勝ちたい様子はなかったが、試合前後のファンが一日を楽しく彩った。

それはクラブワールドカップで、実質的には今年の大会に向けた拙いリハーサルに過ぎなかった。しかし、決勝戦が行われるニューヨーク／ニュージャージー地域での本番初日、この拡大版ワールドカップは活気を失っていた。 すべてが効率的で無機質だった。観客にとってはスムーズだったし、周囲には親切な人も多かった。だが、試合当日の魔法のような魅力や熱気は、企業の利益や群衆管理、警備の境界線の波に飲み込まれて消えていた。

  • Brazil fans New YorkTom Hindle

    テールゲートパーティー――見逃した体験？

    メットライフ・スタジアム周辺を歩くのは、いつも長い。ニューヨークとニューアークの間の湿地帯にぽつんと立つ巨大なスタジアムは、まるで沼地に浮かぶ工業用宇宙船だ。 夏はアスファルトが照りつけるが、秋から冬にかけて少なくとも8日は駐車場が車やビール缶、バーベキューグリル、クーラーボックスで埋め尽くされる。メットライフには欠点が多いものの、テールゲートパーティーには最適だ。

    サッカー文化では試合前の集いが重要であり、アメリカでも実現されてきた。昨年、コロンビア対カナダの親善試合が小規模ながら立地の悪いスポーツ・イラストレイテッド・アリーナで行われた際、コロンビアのファンが殺到し、活気ある試合前を作り出した。

    FIFAはテールゲートを全面禁止したわけではないが、試合当日の会場レイアウト上、事実上不可能だった。 広大な駐車場の大半はイベント・サポートスタッフ用となり、乗降場やライドシェアも多くのスペースを割く。警備、メディア、警察もエリアを確保する。さらに、2024年コパ・アメリカ決勝の混乱を受けてFIFAが広範な警備ゾーンを設置したため、試合前の雰囲気は活気を失っている。

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  • Fans on trainTom Hindle

    簡単だが正直退屈な旅

    土曜のファンたちは長い徒歩移動を強いられ、苛立ちは増すばかりだった。メットライフ・スタジアムへの道は冒険ではなく、ただの通勤のように感じられた。熱気は薄く、スタジアムに到着する前に気力は削がれていた。

    ニューヨークのペン駅から向かう場合、NJトランジットでセコーカス・ジャンクションまで移動し、試合日限定列車に乗り換える必要がある。以前は混乱も多かったが、今回はスムーズだった。

    今回は混乱はほとんどなく、チケットは往復98ドルと割高ながら、手続き自体は複雑ではなかった。ワールドカップの臨時勤務にあたるNJトランジット職員はGOALに「多くのユニフォームを見られて嬉しい」と語った。 観客は32丁目と6番街の角に誘導され、チケットを2回確認後、セキュリティチェックを経て、締め付けの強いリストバンドを受け取った。さらに再確認があり、1時間の移動中もリストバンドの提示を求められた。チケットのないファンが侵入する懸念は完全に消えた。

    しかし、すべてが厳格に管理されるため、即興の余地はほとんどない。サッカーの観客には本来、制御された無秩序が伴う。チャントは徐々に盛り上がり、サポーターが集まり、歩き回り、歌い、漂いながら勢いを作る。ここでは茶色の紙袋入りのビール缶がいくつか見られたが、チャントは本格的に始まる前に止められた。 車内で太鼓を叩くことも、セキュリティゲートへ行進することもなく、群衆が道を埋め尽くす感覚もなかった。秩序と効率はあったが、妙に平板な雰囲気だった。

  • New York Mayor Mamdani Makes FIFA World Cup Announcement With Governor Kathy HochulGetty Images News

    戦争中の政府

    おそらく、これが開催委員会やFIFAが受け入れようとしていた結果だ。大会準備は混乱の連続だった。 当初、通常12.90ドルの列車チケットがファンに150ドルも請求される予定だった。その後105ドル、さらに98ドルに値下がりし、結果的に数か月前より1人あたり50ドル安くなった。

    とはいえ、背景は複雑だ。ニューヨーク／ニュージャージー開催委員会は数カ月間混乱しており、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ニューヨーク市政府、FIFAの4者が関与している。 ニュージャージー州はFIFAとの交渉を拒み続け、州司法長官がニューヨーク州司法長官と共同でFIFAに召喚状を発行し、ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムの法外なチケット価格の説明を求めた。

    一方、ニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長は熱心なサッカーファンであり、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長との対話を重視。市長に近い筋は、その関係が市に大きな成果をもたらしたとGOALに語った。 その成果は土曜日に表れた。チケット代50ドルを支払った1,000人のファンが無料バスでスタジアムへ運ばれた。マムダニ市長はさらに、決勝の無料パブリックビューイングと、大会中全地区にファンゾーンを設置する交渉もまとめた（FIFAは昨年12月、入場料10ドルの有料ファンゾーンを発表していた）。

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    これと同じくらい盛り上がりに欠ける試合

    利害の対立が奇妙な道のりを生み、試合もまた奇妙だった。

    ブラジル対モロッコ戦は、膨れ上がった大会のグループステージの中でも最高峰の試合だ。しかし現在のブラジル代表は、かつてのイメージとは異なる。堅実なチーム作りを得意とする名将カルロ・アンチェロッティが率い、欧州でプレーする選手中心のチームだ。彼の2枚看板はレアル・マドリードとバルセロナで腕を磨いている。 だがアンチェロッティは守備を最優先する。彼のブラジルは華がないが堅い。サンバの象徴ネイマールは万全ではないが、いなければ騒動になる。

    一方、モロッコはアフリカ屈指の強豪で、2022年W杯のダークホースとしても知られ、数名の世界クラス選手を擁する。キックオフから20分間、モロッコはブラジルを圧倒した。 アシュラフ・ハキミが右を駆け上がり、アユーブ・ブアディが中央へ切れ込む。長身デュオのブルーノ・ギマランイスとカゼミーロも止められない。そしてブライム・ディアスがイスマエル・サイバリへ絶妙アシスト。サイバリは21分、アリソンの頭上を射抜いた。

    高温による水分補給タイムが議論を呼ぶ中、前半の気温は32℃を超えた。アンチェロッティのハーフタイムの指示が効いたのか、ブラジルは残り20分で別チームのように変化。ヴィニシウス・ジュニオールがハキミの内側を突破し、前半終了間際に同点弾を叩き込んだ。 出足は鈍かったが、静かだったブラジルサポーターが一気に活気づいた。

    グループCの首位争いはこのまま続きそうだ。しかし後半は両チームとも失速。交代策も実らず、チャンスは1回だけだった。試合後、アンチェロッティは「勝ち点1で満足だ。初戦で勝っても優勝できるわけではない」と語った。

    「これが我々の結果だ。悪くはなかった……初戦だけでワールドカップを勝ち取るわけではない」と語った。

  • New York New Jersey StadiumTom Hindle

    FIFAの将来はどうなるのか？

    その日は試合にふさわしい一日だった。問題はなく、最低限の要件は満たされた。だが特別さは感じられなかった。すべてが整然と進められ、ごく普通だった。おそらく、少なくとも試合当日に関しては、FIFAが提供できるワールドカップとはそういうものなのだろう。フェンウェイ・パークに押し寄せるスコットランドのサポーターや、ワッフル・ハウスを発見したドイツ人の動画が話題となり、アメリカが休暇の目的地として魅力的であることを示した。

    しかし、ニューヨーク／ニュージャージー開催では、試合当日の運営が全体の中でどんな意味を持つのか疑問が残る。警備員が指定席以外に着席したサポーターを移動させ、ブロックが空いたのを見たブラジル人ファンは、これを文化の違いと感じた。

    「ここはアメリカだ。彼らは文化を理解していない。太鼓や席の上に立つ人を見れば、やりすぎだと思うんだ」と彼は語った。

    FIFA広報は、州警察が該当席のチケット保有者を保護するため、誤席者を退席させたとしている。

    この一件が会場自体を語る材料になるかは不明だ。一試合に過ぎない。だがこのスタジアムは決勝会場でもあり、アメリカ流に言えば「開幕日」だった。12年前、格下の大会の方がむしろ活気に満ちていた。その様子は、コンコース上層に掲げられたイメージとは鮮烈な対照を示した。

    どこを見ても目立った動きはなく、単調さが最大の欠点だった。

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