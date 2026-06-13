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治療中断時間の延長と交代カウントダウンの導入：2026-27シーズンのプレミアリーグ規則変更を解説
- AFP
遅延対策の抜本改革
トップリーグのクラブは、試合のペースを円滑にし、悪質な時間稼ぎを防ぐため、新たな時間制限規定の下で運営される。負傷でピッチ外で診断を受ける選手は、最低1分間（従来の2倍）ピッチに戻れない。また、スローイン、ゴールキック、選手交代には厳格なカウントダウンが導入され、指定時間を超過すると運営ペナルティが科される。
審判規定が改定される
ゲーム改善諮問グループの綿密な協議を経て、包括的な規制枠組みが大幅に改定された。審判団は、ペナルティエリア内での不必要な身体接触、シミュレーション、反則行為に、より厳格に対応する。また、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）の介入権限も拡大され、2枚目のイエローカードが争点となる場面では正式レビューが義務付けられる。
- AFP
調査データが物理的な閾値を決定する
独立したステークホルダー調査では、ゴールキーパーの戦術的タイムアウトに多くの不満が寄せられた。回答者の96％は、ディビジョンの高いファウル許容基準を維持すべきと答えた。リーグは国際ルールの任意拡張を拒否し、イングランドサッカーのスピードと競争力を守る方針を確認した。
監督たちは厳しい戦術の調整を迫られている
コーチングスタッフは、厳しい交代時間制限に抵触しないよう、プレシーズン中に試合中の采配方針を早急に見直す必要がある。試合中の効果的なタイムアウト活用で知られるチームでも、長期の負傷離脱で守備陣の再編が阻害されるだろう。こうした戦術的な変化は、激しさを増す冬の開幕戦日程で規律の緩いチームに大きな痛手となり、監督たちにとって厳しい戦術的試練となる。
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概要：主な規制の変更点
規制区分
以前の規則／手続き
2026-27年度の新規則／ガイドライン
違反への制裁・措置
ピッチ上での負傷時の処置
選手はピッチに戻るまで30秒間待機していた。
待機時間が1分間に延長された。
治療中の選手はタイマーが切れるまで待機し、その間チームは10人でプレーする。
交代時のカウントダウン
交代でピッチを退場する選手に時間制限はなかった。
交代選手はピッチを離れるまで最大10秒与えられる。
これを過ぎると、交代選手は1分間（次のプレー中断まで）ピッチに入れません。
スローインまたはゴールキックで再開。
審判は、時間稼ぎには口頭警告またはイエローカードを示す。
遅延行為には5秒カウントダウンが適用され、リスタート権が相手に移る。
スローイン：ボールは相手チームに。
ゴールキック：相手チームにコーナーキックが与えられる。
VARの適用範囲拡大
これまではVARによる2枚目のイエローカード判定へのレビューや介入は厳格に禁止されていた。
今回、VARは2枚目の警告とそれに続く退場の判定を必ずレビューすることになった。
これにより、誤った2枚目の警告による退場を最小限に抑えられる。
髪の毛を引っ張る行為に対する処分
警告と即時退場の基準が曖昧だった。
行為の強度と意図に応じて明確な基準が設けられた。
過度な力または残虐性：即退場（レッドカード）。
過度な力を行使していない場合：イエローカード。
ゴールキーパーへのチャージ
強い衝撃や過度な身体接触がなければ警告はほとんどなかった。
ボールへの関与なくGKの動作を不当に妨害、または衝撃を与えた攻撃的選手には厳正に対処する。
ペナルティエリア内では即座にファウルが宣告される。
相手を引き留める反則
セットプレー時のファール基準は甘すぎると指摘されていた。
サッカーとは無関係なホールド行為については、より厳しく判定する。
ボールではなく相手選手だけを標的にした場合は、直接フリーキックまたはペナルティキックが与えられる。