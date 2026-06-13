規制区分 以前の規則／手続き 2026-27年度の新規則／ガイドライン 違反への制裁・措置

ピッチ上での負傷時の処置 選手はピッチに戻るまで30秒間待機していた。 待機時間が1分間に延長された。 治療中の選手はタイマーが切れるまで待機し、その間チームは10人でプレーする。

交代時のカウントダウン 交代でピッチを退場する選手に時間制限はなかった。 交代選手はピッチを離れるまで最大10秒与えられる。 これを過ぎると、交代選手は1分間（次のプレー中断まで）ピッチに入れません。

スローインまたはゴールキックで再開。 審判は、時間稼ぎには口頭警告またはイエローカードを示す。 遅延行為には5秒カウントダウンが適用され、リスタート権が相手に移る。 スローイン：ボールは相手チームに。 ゴールキック：相手チームにコーナーキックが与えられる。

VARの適用範囲拡大 これまではVARによる2枚目のイエローカード判定へのレビューや介入は厳格に禁止されていた。 今回、VARは2枚目の警告とそれに続く退場の判定を必ずレビューすることになった。 これにより、誤った2枚目の警告による退場を最小限に抑えられる。

髪の毛を引っ張る行為に対する処分 警告と即時退場の基準が曖昧だった。 行為の強度と意図に応じて明確な基準が設けられた。 過度な力または残虐性：即退場（レッドカード）。 過度な力を行使していない場合：イエローカード。

ゴールキーパーへのチャージ 強い衝撃や過度な身体接触がなければ警告はほとんどなかった。 ボールへの関与なくGKの動作を不当に妨害、または衝撃を与えた攻撃的選手には厳正に対処する。 ペナルティエリア内では即座にファウルが宣告される。