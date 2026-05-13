パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ大一番を前に、ホーネスがDAZNのインタビューで発言。74歳の彼はいつもの力強い口調で存在感を示したが、その言葉はライマーへの敬意を傷つけ、契約交渉を停滞させる恐れがある。
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決裂するのだろうか？コンラート・ライマーは、FCバイエルンの幹部のインタビューに不快感を示したという
この件でオーストリア代表選手側には大きな動揺が広がっている。
ホーネスはカメラの前で、2027年までの契約延長交渉における自身の財政的限界を明言した。 オーナーは、疲れ知らずのオーストリア人選手を称賛しつつも、こう付け加えた。「コニーは私が高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために多大な貢献をしている。だが、彼はマラドーナではない」
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ホーネス、ライマーについて：「ハリー・ケインとは違う」
それだけではない。ホーネスはスーパースター、ハリー・ケインとの比較も示し、給与体系のヒエラルキーを強調した。ライマーの競技・経済的価値は高いが、「それでも彼はケインではない」と述べた。
この公の場での格下げは計算ずくだ。バイエルンはキミッヒ、ムシアラ、デイヴィスとの高額契約後、見せしめを作ろうとしている。メッセージは明確だ。「主力でも要求は飲まない」。
FCバイエルン：移籍金は2000万ユーロが新基準か。
裏では、両者の溝は想定より深い。スカイは先日、ライマーが年俸約1500万ユーロ（賞金込み約1000万ユーロから増額）を要求と報じたが、さらに高額の数字が漏れ伝わっている。
同報道によると、内部ではその1500万ユーロでも不足で、ボーナスや契約金を加えると総額最大2000万ユーロに達する見込みだ。本来、この水準はチームを左右するトップ選手のみが許される。
これに対しホーネス会長は「彼が現在受け取っている金額を提示できるクラブはヨーロッパでもごくわずかだ。マックスとクリストフが何を提示したかは知らないが、代理人の当初要求ではなかった」と語った。
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ライマー：穴埋め要員から不可欠な存在へ
ヴィンセント・コンパニー監督の下、ライマーは欠かせない選手に成長した。2023年夏、ライプツィヒから移籍金なしで加入した彼は、中盤の控えから守備のオールラウンダーへと飛躍。右SBでも左SBでも、走力と情熱は常に印象的だ。
しかし、ゼーベナー・シュトラーセでは、彼の競技価値と経済的条件に大きな隔たりがあり、交渉は停滞。合意の見通しは立っていない。
コンラート・ライマーの2025/26シーズンを数字で振り返る
ゲーム 45 出場時間 3162 得点 3 アシスト 13