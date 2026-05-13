決裂するのだろうか？コンラート・ライマーは、FCバイエルンの幹部のインタビューに不快感を示したという

この件でオーストリア代表選手側には大きな動揺が広がっている。

ホーネスはカメラの前で、2027年までの契約延長交渉における自身の財政的限界を明言した。 オーナーは、疲れ知らずのオーストリア人選手を称賛しつつも、こう付け加えた。「コニーは私が高く評価する選手だ。チームとクラブのイメージにとって極めて重要で、チームのために多大な貢献をしている。だが、彼はマラドーナではない」