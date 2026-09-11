ユナイテッドと指揮官マイケル・キャリックにとって、この進展はチーム再建への取り組みにおける大きな痛手となる。マンチェスター・ユナイテッドは左サイドの穴を埋める最優先ターゲットとして、この元チェルシーの選手をリストアップしていた。特にそのポジションでは経験ある選択肢がますます手薄になっている。今夏の早い段階でニューカッスルがホールに関する問い合わせをきっぱり拒否したと報じられていたが、この新契約によって、少なくとも当面の間はオールド・トラフォードへ迎え入れる望みは完全に絶たれた。

このDFの従来の契約は2029年までとなっていたが、ニューカッスルはプレミアリーグのライバルクラブからの関心を退けるため、さらに長期で引き留めるべく素早く動いた。ホールはクラブの将来性に引き続き楽観的な姿勢を示し、こう付け加えた。「ここは本当に居心地のいい場所だ。新しい監督とコーチングスタッフが来た中で、今季のスタートには本当に満足しているし、僕たちはこの先、本当に大きなことを成し遂げられると思う」



