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決着か？マンチェスター・ユナイテッドの獲得候補ルイス・ホールがニューカッスルと新たな長期契約を締結、オールド・トラッフォード移籍説に終止符へ
ニューカッスル、ホールの長期的な将来を確保
マンチェスター・ユナイテッドが進めていた守備陣強化は、ニューカッスルがホールの将来がクラブに託されたことを確認したことで、大きな障害に直面した。マグパイズの中で急速に不可欠な戦力としての地位を確立した才能ある22歳は、『ESPN』によれば、2031年までタインサイドにとどまる契約にサインした。
この若きDFは、セント・ジェームズ・パークのまばゆい舞台での滞在延長に大きな誇りを示した。「本当にうれしい」とホールはニューカッスルの公式ウェブサイトに語った。「本当に誇らしい瞬間だ。このクラブでプレーし、サポーターを代表できるのはこの上ない喜びだ。彼らにとってどれほど大きな意味を持つかは分かっている。ここのファンベースと僕たちが受けるサポートは、セント・ジェームズ・パークでもアウェーでも、自分の考えではリーグ最高だ。彼らの顔に喜びをもたらせるのは、自分にとって大きなことなんだ。
「もちろん、僕の家族とクラブにはつながりがあり、それは僕たち全員にとって信じられないほど重要なことだ。自分がプレーする主な理由の一つは家族を誇らしい気持ちにさせることであり、自分がニューカッスル・ユナイテッドでプレーする姿を見ることが、彼らにとってどれほど大きな意味を持つかも分かっている」
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キャリックの移籍計画が阻まれる
ユナイテッドと指揮官マイケル・キャリックにとって、この進展はチーム再建への取り組みにおける大きな痛手となる。マンチェスター・ユナイテッドは左サイドの穴を埋める最優先ターゲットとして、この元チェルシーの選手をリストアップしていた。特にそのポジションでは経験ある選択肢がますます手薄になっている。今夏の早い段階でニューカッスルがホールに関する問い合わせをきっぱり拒否したと報じられていたが、この新契約によって、少なくとも当面の間はオールド・トラフォードへ迎え入れる望みは完全に絶たれた。
このDFの従来の契約は2029年までとなっていたが、ニューカッスルはプレミアリーグのライバルクラブからの関心を退けるため、さらに長期で引き留めるべく素早く動いた。ホールはクラブの将来性に引き続き楽観的な姿勢を示し、こう付け加えた。「ここは本当に居心地のいい場所だ。新しい監督とコーチングスタッフが来た中で、今季のスタートには本当に満足しているし、僕たちはこの先、本当に大きなことを成し遂げられると思う」
タインサイドで新たな中軸を築く
ホールに新契約を提示する決定は、夏の移籍市場で複数の注目選手が退団した後も競争力を維持するための、ニューカッスルによるより広範な戦略の一環である。ブルーノ・ギマランイス、サンドロ・トナーリ、アンソニー・ゴードンらがクラブを去る中、クラブ首脳陣は台頭する国内タレントを引き留めることが不可欠だと判断した。
ニューカッスルのスポーティングディレクターであるロス・ウィルソンは今週初め、次のように語っていた。「プレミアリーグで成功するクラブになりたいなら、選手を売買しなければならない。そうしなければ、プレミアリーグで成功するクラブになれない可能性が高い」。ホールを確保したことで、ニューカッスルは最も有望な資産の一人をもはや市場に出ない存在とし、1月の移籍市場が近づく中でマンチェスター・ユナイテッドは守備陣補強に向けて他の候補を探さざるを得なくなった。
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オールド・トラフォードで守備のジレンマ
マンチェスター・ユナイテッドが最優先ターゲットの獲得に失敗したことで、キャリックは選考面で大きな頭痛の種を抱えることになった。クラブは現在、左SBの層の薄さに直面しており、そのポジションではルーク・ショーへの依存度が高い。ただ、その負傷歴は依然としてコーチングスタッフにとって慢性的な懸念材料である。ユナイテッドはアンドレイ・サントスやユリ・ティーレマンスらを加えるなど市場で積極的に動いてきたが、左SBは改善の進むチームの中で依然として明白な穴となっている。
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