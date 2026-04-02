決定的な退場後…バストーニがバルセロナとのスアレス移籍劇を振り返る

『ムンド・デポルティーボ』紙は、スアレスの移籍劇の裏側を振り返った。その出来事は2014年6月24日（火）、ブラジルで開催されたワールドカップでウルグアイ代表がイタリアと対戦した日に始まった。

試合終了間際、ウルグアイのFWはイタリアのDFキエッリーニと接触し、彼を噛んだ。

この事件は極めて深刻なスキャンダルとなり、FIFAは直ちにスアレスに対し9試合の出場停止処分に加え、4ヶ月間のサッカー関連活動禁止処分を下した。

わずか3日後、数ヶ月にわたりスアレスのアンフィールドからベルナベウへの移籍を報じていたマドリードのメディアは、5月22日に同選手が受けた右膝の半月板手術を理由に、移籍の白紙化を正当化した。しかし、この手術は、例えば 1ヶ月後のワールドカップ出場を妨げるものではなかった。

その頃、バルセロナはリヴァプールのルイス・スアレスの獲得に向けて精力的に動いていた。スアレスは2013-2014シーズンにクリスティアーノ・ロナウドとゴールデンブーツ賞を分け合い、-2014シーズンに31ゴールを挙げ、クリスティアーノ・ロナウドとゴールデンブーツ賞を分け合った選手であり、2011年から2014年にかけてリヴァプールで133試合に出場し83ゴールを記録していた。

噛みつき事件も出場停止処分も、その計画を変えることはなかった。バルセロナはルイス・スアレスを待つことを決め、レアル・マドリードとは対照的に、その意向を彼に伝えた。

2024年2月、マイアミで放送された番組『ラ・メサ』において、この選手自身がその驚きを振り返り、ウルグアイ出身のストライカーは次のように語った。「2014年のワールドカップ前、レアル・マドリードは私を獲得しようとしており、すべてが順調に進んでいた。彼らはカリム・ベンゼマをアーセナルに売却することを考えていた。すべてが決まっていたんだ。」

しかし、英国のサポーターの間で「問題児」と見なされていた彼のイメージは、リヴァプールの強硬な姿勢によって一変した。クラブは2013年12月にスター選手の契約を2018年まで延長しており、2014年の夏にレアル・マドリードの関心を察知するまでは、非公式ながら1億ユーロ以上の移籍金を要求していた。