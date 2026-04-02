決定的な退場後…バストーニがバルセロナとのスアレス移籍劇を振り返る

インテル・ミラノのイタリア人DFアレッサンドロ・バストーニは、来夏の移籍市場において、バルセロナの守備陣を補強するための最有力候補と見られている。
この移籍は、母国イタリアでの人気が急落したことで、「ほぼ不可能」から「可能性あり」へと変化した。
バルセロナは、国内および欧州のすべてのタイトル争いに引き続き挑むため、来シーズンは特に守備陣を中心に、数多くの補強を試みている。
インテル・ミラノのイタリア人DFアレッサンドロ・バストーニは、来夏の移籍市場において、バルセロナの守備陣を補強するための最有力候補と見られている。
この移籍は、母国イタリアでの人気が急落したことで、「ほぼ不可能」から「可能性あり」へと変化した。
バルセロナは、国内および欧州のすべてのタイトル争いに引き続き挑むため、来シーズンは特に守備陣を中心に、数多くの補強を試みている。
バストーニはここ2ヶ月間、自身を渦中へと巻き込んだ2つの出来事により、イタリア国内で激しい批判にさらされてきた。
2月中旬、ユヴェントス戦において、ユヴェントスのピエール・カルーロの退場処分に決定的な役割（演技）を果たしたとして、バストーニは広範な非難の嵐にさらされた。
そして3月の最終日、ボスニアとの決勝戦で前半に退場処分を受けたことを受け、イタリア代表が3大会連続でワールドカップ出場を逃した主な責任は彼にあると、激怒したイタリアサッカー界から非難の矛先が向けられた。
イタリア代表はボスニアのアウェイで1-0とリードしていたが、バストーニが即座にレッドカードで退場となり、アズーリの立場は厳しくなった。試合はPK戦の末、ホームチームが勝利を収めた。
長年セリエAで最高のディフェンダーと見なされてきた26歳の守備の要の失墜は、2014年ワールドカップのイタリア対ウルグアイ戦でジョルジョ・キエッリーニに「噛みつき」をした後の、ルイス・スアレスのイングランドでの経験を強く彷彿とさせる。
短期間のうちに、リヴァプールのウルグアイ人FWは、プレミアリーグで不動のスターから移籍リストに載る選手へと転落し、バルセロナはこの状況を利用して移籍を成立させた。
『ムンド・デポルティーボ』紙によると、現代サッカー史上最も有名な「噛みつき事件」が起こる前、スアレスの移籍先はバルセロナよりもレアル・マドリードの方が有力視されていたという。
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『ムンド・デポルティーボ』紙は、スアレスの移籍劇の裏側を振り返った。その出来事は2014年6月24日（火）、ブラジルで開催されたワールドカップでウルグアイ代表がイタリアと対戦した日に始まった。
試合終了間際、ウルグアイのFWはイタリアのDFキエッリーニと接触し、彼を噛んだ。
この事件は極めて深刻なスキャンダルとなり、FIFAは直ちにスアレスに対し9試合の出場停止処分に加え、4ヶ月間のサッカー関連活動禁止処分を下した。
わずか3日後、数ヶ月にわたりスアレスのアンフィールドからベルナベウへの移籍を報じていたマドリードのメディアは、5月22日に同選手が受けた右膝の半月板手術を理由に、移籍の白紙化を正当化した。しかし、この手術は、例えば 1ヶ月後のワールドカップ出場を妨げるものではなかった。
その頃、バルセロナはリヴァプールのルイス・スアレスの獲得に向けて精力的に動いていた。スアレスは2013-2014シーズンにクリスティアーノ・ロナウドとゴールデンブーツ賞を分け合い、-2014シーズンに31ゴールを挙げ、クリスティアーノ・ロナウドとゴールデンブーツ賞を分け合った選手であり、2011年から2014年にかけてリヴァプールで133試合に出場し83ゴールを記録していた。
噛みつき事件も出場停止処分も、その計画を変えることはなかった。バルセロナはルイス・スアレスを待つことを決め、レアル・マドリードとは対照的に、その意向を彼に伝えた。
2024年2月、マイアミで放送された番組『ラ・メサ』において、この選手自身がその驚きを振り返り、ウルグアイ出身のストライカーは次のように語った。「2014年のワールドカップ前、レアル・マドリードは私を獲得しようとしており、すべてが順調に進んでいた。彼らはカリム・ベンゼマをアーセナルに売却することを考えていた。すべてが決まっていたんだ。」
しかし、英国のサポーターの間で「問題児」と見なされていた彼のイメージは、リヴァプールの強硬な姿勢によって一変した。クラブは2013年12月にスター選手の契約を2018年まで延長しており、2014年の夏にレアル・マドリードの関心を察知するまでは、非公式ながら1億ユーロ以上の移籍金を要求していた。
2014年7月11日、「噛みつき事件」から17日後、バルセロナはルイス・スアレスを8100万ユーロで獲得したと発表した。
依然として巨額であるこの移籍金の「安さ」を実感するには、3年半後にバルセロナが同クラブからブラジル人攻撃的MFフィリペ・コウチーニョを獲得するために支払った金額を思い出すだけで十分だろう。それは、基本額1億2000万ユーロに加え、4000万ユーロのボーナスだった。
7月16日、バルセロナはスアレスを正式に発表した。彼は2020年まで在籍し、283試合で198ゴールを記録した。