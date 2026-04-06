オルモは「ロヒブランコス」との対戦で、深い位置からボールを受け取るようという厳格な指示のもと試合を開始した。これにより、ル・ノルマンといったディフェンダーをエリア外へ引き出し、マーカス・ラッシュフォードやフェルミン・ロペスの突破のためのスペースを作り出すことに成功した。

また、このスペイン人スターは、狭いスペースでの「ティキ・タカ」のパス交換や技巧的なドリブルでその技術力を披露し、中でもジェリーの足の間を抜くパスが際立っていた。

この技術的な武器の最初の兆しが見えたのは35分、ラミン・ヤマルとの連携プレーの後だった。オルモがボールを受けると巧みにターンし、フェルミンへパス。フェルミンがさらにヤマルへつなぎ、ヤマルが放ったループシュートはポストを直撃した。



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