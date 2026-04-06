バルセロナのハンス・フリック監督は、先週土曜日に「リオ・アイル・メトロポリターノ」スタジアムでアトレティコ・マドリードを下すことに成功した新たな攻撃戦術を定着させる計画だ。
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決定的な武器…フリック監督、アトレティコを仕留めるために使い慣れた戦術を駆使
フレックのトリック
スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、ロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの2人の得点力がここ2ヶ月で低下したことを受け、フリック監督はダニー・オルモを「フェイクストライカー」として起用するという戦術を考案した。これにより、ドイツ人監督は型破りな解決策を模索することになった。
同紙は、アラウホのゴールでレイオ・バジェカーノに辛勝した後、バルセロナのコーチ陣内で、オルモ、ラシュフォード、フェルミンの間で選択を迫られる中、最前線の役割を変更することの有効性について戦術的な議論が交わされたことを明らかにした。 しかし、フレック監督は代表戦中断期間を経てダニーに信頼を寄せることに決め、この決断は1アシストと2つの決定的なチャンスへの直接的な貢献という形で、大きな攻撃的効果をもたらした。
厳格な指示
オルモは「ロヒブランコス」との対戦で、深い位置からボールを受け取るようという厳格な指示のもと試合を開始した。これにより、ル・ノルマンといったディフェンダーをエリア外へ引き出し、マーカス・ラッシュフォードやフェルミン・ロペスの突破のためのスペースを作り出すことに成功した。
また、このスペイン人スターは、狭いスペースでの「ティキ・タカ」のパス交換や技巧的なドリブルでその技術力を披露し、中でもジェリーの足の間を抜くパスが際立っていた。
この技術的な武器の最初の兆しが見えたのは35分、ラミン・ヤマルとの連携プレーの後だった。オルモがボールを受けると巧みにターンし、フェルミンへパス。フェルミンがさらにヤマルへつなぎ、ヤマルが放ったループシュートはポストを直撃した。
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計画の繰り返し
この「トリック」の有効性は42分に如実に表れた。オルモがラッシュフォードとの連携力を活かし、彼に決定的なパスを供給。ラッシュフォードはGKムソと一対一の状況を作り出し、バルサの同点ゴールを決めた。
興奮はそこで止まらなかった。70分には、最も美しいシーンが生まれた。オルモがフェラン・トーレスからのバックパスを受けると、右足のヒールでディフェンダーの上を魔法のようなタッチで越え、ペナルティエリアへと突き進んだ。そして再びトーレスにボールを戻すと、トーレスが強烈なシュートを放ったが、GKムソが見事にセーブした。 同紙はこの攻撃について、その戦術的な素晴らしさから「ゴールネットを揺らすに値する」と評した。
同紙は、オルモが「フェイクストライカー」としての役割を成功させたことが、来週水曜日に開催されるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ戦で、フリンク監督にこの戦術を再び試すきっかけとなったと報じている。