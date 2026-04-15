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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

「決定的な場面での輝きが足りない」。元ドイツ代表は、バロンドール争うバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインの弱点と指摘。

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ハリー・ケイン

バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインは、今年のバロンドール獲得争いで大きく不利だと、ドイツの元代表ロベルト・フートが指摘している。

ケインはFCBでの驚異的な得点率から、最近「世界最高の選手」賞の有力候補に挙げられている。ピーター・クラウチもその一人だ。 



「リオネル・メッシやキリアン・エムバペ、かつてのクリスティアーノ・ロナウドは、自陣でボールを受け、5人をかわし、ステップオーバーからゴール上隅に蹴り込むようなプレーをする。だがハリーはそうしない」とフートはCasino.orgに語った。「彼は『派手な』ゴールをあまり決めない」 

  • イングランドでチェルシー、ストーク、レスターなどでプレーしたハースは、ケインに不満はない。「素晴らしい選手だ」と絶賛しつつも、「ただ、『うわっ！』と驚くような瞬間が時折足りない」と指摘した。 

    バイエルンで41試合に出場し49得点5アシストを記録するケインについて、フートは「彼が素晴らしいのは分かっている。だからこそ、もっと記憶に残るゴールを決めてほしい」と語った。

    水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦では、バイエルンがホームでレアル・マドリードと対戦する。第1戦を2-1で制したバイエルンは準決勝進出へ大きく前進しており、突破すればパリ・サンジェルマンが待ち受ける。

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    バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケイン：今シーズンの成績


    ゲーム

    41

    ゴール

    49

    アシスト

    5


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