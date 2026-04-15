イングランドでチェルシー、ストーク、レスターなどでプレーしたハースは、ケインに不満はない。「素晴らしい選手だ」と絶賛しつつも、「ただ、『うわっ！』と驚くような瞬間が時折足りない」と指摘した。

バイエルンで41試合に出場し49得点5アシストを記録するケインについて、フートは「彼が素晴らしいのは分かっている。だからこそ、もっと記憶に残るゴールを決めてほしい」と語った。

水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦では、バイエルンがホームでレアル・マドリードと対戦する。第1戦を2-1で制したバイエルンは準決勝進出へ大きく前進しており、突破すればパリ・サンジェルマンが待ち受ける。