ケインはFCBでの驚異的な得点率から、最近「世界最高の選手」賞の有力候補に挙げられている。ピーター・クラウチもその一人だ。
「リオネル・メッシやキリアン・エムバペ、かつてのクリスティアーノ・ロナウドは、自陣でボールを受け、5人をかわし、ステップオーバーからゴール上隅に蹴り込むようなプレーをする。だがハリーはそうしない」とフートはCasino.orgに語った。「彼は『派手な』ゴールをあまり決めない」
ケインはFCBでの驚異的な得点率から、最近「世界最高の選手」賞の有力候補に挙げられている。ピーター・クラウチもその一人だ。
「リオネル・メッシやキリアン・エムバペ、かつてのクリスティアーノ・ロナウドは、自陣でボールを受け、5人をかわし、ステップオーバーからゴール上隅に蹴り込むようなプレーをする。だがハリーはそうしない」とフートはCasino.orgに語った。「彼は『派手な』ゴールをあまり決めない」
イングランドでチェルシー、ストーク、レスターなどでプレーしたハースは、ケインに不満はない。「素晴らしい選手だ」と絶賛しつつも、「ただ、『うわっ！』と驚くような瞬間が時折足りない」と指摘した。
バイエルンで41試合に出場し49得点5アシストを記録するケインについて、フートは「彼が素晴らしいのは分かっている。だからこそ、もっと記憶に残るゴールを決めてほしい」と語った。
水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦では、バイエルンがホームでレアル・マドリードと対戦する。第1戦を2-1で制したバイエルンは準決勝進出へ大きく前進しており、突破すればパリ・サンジェルマンが待ち受ける。
ゲーム
41
ゴール
49
アシスト
5