決定的なゴール…フィネシオスがアンチェロッティへの恩返しを果たす

数字がすべてを語っている。ブラジル代表とレアル・マドリードで、ヴィニシウスはアンチェロッティ監督の下198試合に出場し98得点を挙げ、1試合あたり0.49得点の平均を記録した。

これはシャビ・アロンソ監督の下での33試合7得点（0.21得点/試合）を大きく上回る。

アルヴァロ・アルビロア監督の下では26試合16得点と復調し、チーム内でも数少ない明るい材料となった。

アンチェロッティはW杯前に「ベストなヴィニシウスを引き出す」と宣言した。

創造性を最大限に引き出すため、守備負担を減らし、ゴールに近い位置でプレーさせた結果、その言葉は現実になった。