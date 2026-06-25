決定的なゴール…フィネシオスがアンチェロッティへの恩返しを果たす

ヴィニシウス・ジュニオールはグループリーグ3試合連続得点を挙げ、2026年W杯の注目選手に躍り出た。
イタリア人監督カルロ・アンチェロッティの下で安定感を回復し、今大会4得点をマークしている。
スペイン紙「スポルト」も、アンチェロッティ監督の下で躍進するヴィニシウスの活躍を報じた。
レアル・マドリードとブラジル代表を合わせ、ヴィニシウスはアンチェロッティの下で198試合98得点をマークしている。
ヴィニシウス・ジュニオールはグループリーグ3試合連続得点を挙げ、2026年W杯の注目選手に躍り出た。
イタリア人監督カルロ・アンチェロッティの下で安定感を回復し、今大会4得点をマークしている。
スペイン紙「スポルト」も、アンチェロッティ監督の下で躍進するヴィニシウスの活躍を報じた。
レアル・マドリードとブラジル代表を合わせ、ヴィニシウスはアンチェロッティの下で198試合98得点をマークしている。
数字がすべてを語っている。ブラジル代表とレアル・マドリードで、ヴィニシウスはアンチェロッティ監督の下198試合に出場し98得点を挙げ、1試合あたり0.49得点の平均を記録した。
これはシャビ・アロンソ監督の下での33試合7得点（0.21得点/試合）を大きく上回る。
アルヴァロ・アルビロア監督の下では26試合16得点と復調し、チーム内でも数少ない明るい材料となった。
アンチェロッティはW杯前に「ベストなヴィニシウスを引き出す」と宣言した。
創造性を最大限に引き出すため、守備負担を減らし、ゴールに近い位置でプレーさせた結果、その言葉は現実になった。
カルロ・アンチェロッティの穏やかな人柄と豊富な経験は、ヴィニシウス・ジュニオルの性格にぴったり合っている。とはいえ、レアル・マドリード在籍時には、彼の感情の起伏を抑えるのに苦労した。
それでもアンチェロッティは彼を見捨てず、常に擁護し続けた。ヴィニシウスもその恩に報いようとしている。
開幕戦のモロッコ戦ではブラジルの唯一の得点を挙げ、ハイチ戦では1得点1アシスト、スコットランド戦でも2得点をマークし、期待に応えている。
25歳となった彼はタイトルへの強い情熱を燃やし、2026年ワールドカップでは大会屈指のスターとして臨む。しかも今回はポジティブな理由だけで、お気に入りのアンチェロッティ監督の下での挑戦だ。