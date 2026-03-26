しかし、マンスール氏は、ファンとしてスナップドラゴン・スタジアムでサラーのプレーを見たいと認めた。

「もしファンとして投票権があれば、もちろんそうしたいですね。でも、決定は……ビジネスですから。今のスポーツは、ただボールと走る選手がいるだけだと思われがちですが、そうではありません。私たちは180人の従業員を抱えています。ですから、下される決定にはすべて合理性がなければなりません。私たちのプレースタイルに合致していなければなりません」と彼は語った。