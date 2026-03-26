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「決定的なのはフィット感とプレースタイルだ」――サンディエゴFCのオーナー、モハメド・マンスール氏が、MLSのクラブとリヴァプールのFWとの関連性を否定
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サンディエゴが合意から距離を置く
マンスール氏は、今夏にサラーを獲得するのは難しいだろうと認め、6月にフリーエージェントとなるこのエジプト人選手に対して、クラブが積極的に獲得に動くことはないとの立場を明確にした。
「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロフェッショナルだ。身体能力とプロ意識を保ち続けている。 しかし、私が手がける他のビジネスと同様、サンディエゴ・フットボール・クラブの運営においても、責任を担うスタッフがいるのです」とマンソールはTeamTalkに語った。「経営陣には、素晴らしいスポーツディレクターであるタイラー・ヒープスや、優秀なコーチであるマイキー・ヴァラスがいます。こうした事柄を決定するのは彼らです。もちろん、我々のプレースタイルとの相性も考慮しなければなりません。」
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「ファンとして、私は……」
しかし、マンスール氏は、ファンとしてスナップドラゴン・スタジアムでサラーのプレーを見たいと認めた。
「もしファンとして投票権があれば、もちろんそうしたいですね。でも、決定は……ビジネスですから。今のスポーツは、ただボールと走る選手がいるだけだと思われがちですが、そうではありません。私たちは180人の従業員を抱えています。ですから、下される決定にはすべて合理性がなければなりません。私たちのプレースタイルに合致していなければなりません」と彼は語った。
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サンディエゴにはすでに攻撃の選択肢がある
サンディエゴの攻撃陣は決して手薄ではない。チームを牽引するのはアンダース・ドレイヤーだ。彼は昨シーズン、MLS史上でも屈指の成功を収めたデビューシーズンを送り、MVP候補の一角にも名を連ねた。また、マーカス・イングヴァルツェンも今シーズンすでに4得点を挙げている。MLSの新規参入チームであるサンディエゴは、デビューシーズンにメキシコのスター選手、イルビング・ロサノを獲得したが、彼はマイク・ヴァラス監督との間で大きな騒動を起こしたため、チームから外れている。
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サラーには多くの選択肢がある見込みだ
サラーが今夏リヴァプールを退団すると発表した後、彼には多くの選択肢があるとの見方が依然として根強い。報道によると、サウジ・プロリーグのクラブが獲得競争をリードしているというが、彼の代理人は、現PFA年間最優秀選手賞受賞者について、現時点で具体的な移籍の話は一切ないと公に述べている。