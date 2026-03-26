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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Thomas Hindle

翻訳者：

「決定的なのはフィット感とプレースタイルだ」――サンディエゴFCのオーナー、モハメド・マンスール氏が、MLSのクラブとリヴァプールのFWとの関連性を否定

San Diego FC
モハメド・サラー
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サンディエゴFCのオーナー、モハメド・マンスール氏は、今夏にリヴァプールのレジェンド、モハメド・サラーを獲得する機会があれば歓迎すると述べたが、同時に、戦術的に彼がチームに適しているかどうかをクラブとして検討する必要があるとも付け加えた。サンディエゴは、このウインガーの獲得が噂されているMLSの複数のチームの一つだが、サウジ・プロリーグへの移籍の方が現実的と見られている。

  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    サンディエゴが合意から距離を置く

    マンスール氏は、今夏にサラーを獲得するのは難しいだろうと認め、6月にフリーエージェントとなるこのエジプト人選手に対して、クラブが積極的に獲得に動くことはないとの立場を明確にした。

    「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロフェッショナルだ。身体能力とプロ意識を保ち続けている。 しかし、私が手がける他のビジネスと同様、サンディエゴ・フットボール・クラブの運営においても、責任を担うスタッフがいるのです」とマンソールはTeamTalkに語った。「経営陣には、素晴らしいスポーツディレクターであるタイラー・ヒープスや、優秀なコーチであるマイキー・ヴァラスがいます。こうした事柄を決定するのは彼らです。もちろん、我々のプレースタイルとの相性も考慮しなければなりません。」

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  • San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    「ファンとして、私は……」

    しかし、マンスール氏は、ファンとしてスナップドラゴン・スタジアムでサラーのプレーを見たいと認めた。

    「もしファンとして投票権があれば、もちろんそうしたいですね。でも、決定は……ビジネスですから。今のスポーツは、ただボールと走る選手がいるだけだと思われがちですが、そうではありません。私たちは180人の従業員を抱えています。ですから、下される決定にはすべて合理性がなければなりません。私たちのプレースタイルに合致していなければなりません」と彼は語った。

  • Anders Dreyer San Diego FC 2025Getty

    サンディエゴにはすでに攻撃の選択肢がある

    サンディエゴの攻撃陣は決して手薄ではない。チームを牽引するのはアンダース・ドレイヤーだ。彼は昨シーズン、MLS史上でも屈指の成功を収めたデビューシーズンを送り、MVP候補の一角にも名を連ねた。また、マーカス・イングヴァルツェンも今シーズンすでに4得点を挙げている。MLSの新規参入チームであるサンディエゴは、デビューシーズンにメキシコのスター選手、イルビング・ロサノを獲得したが、彼はマイク・ヴァラス監督との間で大きな騒動を起こしたため、チームから外れている。

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    サラーには多くの選択肢がある見込みだ

    サラーが今夏リヴァプールを退団すると発表した後、彼には多くの選択肢があるとの見方が依然として根強い。報道によると、サウジ・プロリーグのクラブが獲得競争をリードしているというが、彼の代理人は、現PFA年間最優秀選手賞受賞者について、現時点で具体的な移籍の話は一切ないと公に述べている。

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