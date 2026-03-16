Getty Images Sport
翻訳者：
「決定権を持っているのは私ではない」――オスマン・デンベレ、代理人がマンチェスター・シティの幹部と目撃されたことを受け、PSGでの将来に関する不透明な状況について言及
マンチェスター・シティとのつながりが明らかになった
バロンドール受賞者を巡る騒動は、彼の代理人であるムッサ・シソコがマドリードでマンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナと会談しているところを目撃されたとの報道を受けて、さらに激化した。これにより、プレミアリーグ王者である同クラブが、ペップ・グアルディオラ監督の下で目玉補強として、この元バルセロナ選手をエティハド・スタジアムへ引き抜こうとしているという噂が即座に広まった。
しかし、ファブリツィオ・ロマーノ氏はその後、この会談には同ウインガーの移籍交渉は含まれていなかったと述べ、こうした憶測に水を差した。それにもかかわらず、彼の代理人が欧州の強豪ライバルクラブと接触していたことは、PSGの幹部たちにとって、彼らの貴重な戦力を守るべく警戒を強める要因となっている。
- Getty Images Sport
デンベレが契約交渉について語る
デンベレの代理人とPSGとの間で新契約をめぐる交渉が進められていると報じられているが、このフランス代表選手は月曜日の記者会見で記者団に対し、前向きな見通しを示した。
「契約延長しない理由はない」と彼は語った。「だが、決定権は私にあるわけではない。契約に関する話し合いはクラブと私の代理人の間で行われている。キャリアの初めから、私はその話し合いには関与していない。」
PSGの厳格な給与方針
デンベレは合意に達することについて楽観的な見方を示しているが、クラブの首脳陣は以前から、いかなる選手もクラブの財政構造よりも優先されることはないとの姿勢を示してきた。ナセル・アル・ケライフィ会長は、持続可能なプロジェクトの維持について繰り返し言及しており、これが、世界トップクラスの選手としての地位に見合った給与を望んでいるとされるデンベレの要望を、より複雑なものにする可能性がある。
「当クラブには方針があり、選手への給与上限が設けられている。誰もがそれを承知しており、尊重している」とアル・ケライフィ会長は以前のインタビューで述べた。「チームとクラブは、誰よりも重要だ」。この強硬な姿勢が、現在の膠着状態の背景となっている。デムベレがリーグ・アンの首位チームに残留したいという意向を公に表明しているにもかかわらず、である。
- AFP
ルイス・エンリケの契約更新における最優先事項
デンベレを巡る不透明感は、クラブの他の主要メンバーとの交渉が急速に進展している状況とは対照的だ。PSGは現在、「契約更新ラッシュ」の真っ最中であり、ブラッドリー・バルコラやファビアン・ルイスとの契約延長に加え、ルイス・エンリケ監督の長期的な在任も確保している。
デンベレは依然としてこのプロジェクトの要であるが、個人交渉において正式な進展が見られないため、移籍先候補にとっての扉はわずかに開いたままとなっている。現時点では、本人は「契約延長しない理由はない」と主張しているが、代理人が欧州市場での交渉を続けているため、サッカー界は引き続き注視している。
広告