「決定権を持っているのは私ではない」――オスマン・デンベレ、代理人がマンチェスター・シティの幹部と目撃されたことを受け、PSGでの将来に関する不透明な状況について言及

バロンドール受賞者を巡る騒動は、彼の代理人であるムッサ・シソコがマドリードでマンチェスター・シティのスポーツディレクター、ウーゴ・ヴィアナと会談しているところを目撃されたとの報道を受けて、さらに激化した。これにより、プレミアリーグ王者である同クラブが、ペップ・グアルディオラ監督の下で目玉補強として、この元バルセロナ選手をエティハド・スタジアムへ引き抜こうとしているという噂が即座に広まった。

しかし、ファブリツィオ・ロマーノ氏はその後、この会談には同ウインガーの移籍交渉は含まれていなかったと述べ、こうした憶測に水を差した。それにもかかわらず、彼の代理人が欧州の強豪ライバルクラブと接触していたことは、PSGの幹部たちにとって、彼らの貴重な戦力を守るべく警戒を強める要因となっている。

