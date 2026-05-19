「決定案」――マンチェスター・シティの115件のFFP違反容疑に関する判決は「シーズン終了後まもなく下される見通し」

シティの元財務アドバイザー、ステファン・ボーソン氏が非公開仲裁の現状と公式発表の見通しを語った。

『フットボール・インサイダー』の取材にボーソン氏は語った。「有名な最後の言葉になるかもしれないが、これ以上長くはかからない。公表されていない特別な理由はない。誰も病気ではなく、裏で交渉している者もいない。政府が介入する秘密の計画もない。

要するに、当初のパネルが報告書をまだ書き終えていない、あるいは数週間前には終わっていなかった、ただそれだけだ」