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「決定案」――マンチェスター・シティの115件のFFP違反容疑に関する判決は「シーズン終了後まもなく下される見通し」
責任の所在を巡る判断が迫っている
プレミアリーグは2023年2月、マンチェスター・シティを2009～2018年の財務フェアプレー（FFP）規定違反の疑いで告発した。 2024年12月に審理が終了し、現在判決を待っている。トップリーグからの追放を含む制裁が科される可能性もある。まずは有罪かどうかが判断され、有罪とされた場合はその後の手続きで処罰内容が決められる。
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法律文書の起草段階
シティの元財務アドバイザー、ステファン・ボーソン氏が非公開仲裁の現状と公式発表の見通しを語った。
『フットボール・インサイダー』の取材にボーソン氏は語った。「有名な最後の言葉になるかもしれないが、これ以上長くはかからない。公表されていない特別な理由はない。誰も病気ではなく、裏で交渉している者もいない。政府が介入する秘密の計画もない。
要するに、当初のパネルが報告書をまだ書き終えていない、あるいは数週間前には終わっていなかった、ただそれだけだ」
「もう長くは持たない」
審議は長期化しているが、関係者は最終文書がまもなく完成すると見込んでいる。ボルソン氏は「法曹界から判決文起草が決着近づいていると聞いた。当事者はシーズン終了後に判決が出ると予想しているが、以前も外れている」と語った。
市場情報に基づく私の分析も外れたが、日々、判決が出る可能性は高まっている。非公開仲裁でも、これ以上の遅延は想定しにくい。」
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グアルディオラの退任で不透明感が増している
独立委員会がシティに違反があると判断した場合、クラブはすぐに異議を申し立てるだろう。その後、罰金の額や勝ち点剥奪の程度を決める審理が行われる。一方、『デイリー・メール』によると、ペップ・グアルディオラ監督は今夏でシティを退任する予定で、クラブは大きな転換期を迎えている。