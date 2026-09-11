リバプールは、チャンピオンズリーグで白星発進を決め、波に乗っている。アンドニ・イラオラ監督のチームは、水曜日のアトレティコ戦でビハインドをはね返す強い精神力を示し、2-1の激闘の末の勝利を収めた。この欧州での勝利に先立ち、プレミアリーグではイプスウィッチ・タウンに2-0で快勝していた。

しかし、この話題に満ちた夜は、最近加入した2人をめぐって多くの議論も呼んだ。バルセロナからのローン加入であるロナルド・アラウホが、比較的不慣れな右サイドバックで引き続き好調ぶりを見せる一方、高額な移籍金で今夏加入したバルコラは、それとは対照的に、いら立ちの残る苦しい出来に終わった。