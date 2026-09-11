Getty Images Sport
翻訳者：
「決定力は素晴らしくない！」 ブラッドリー・バルコラの1億2300万ポンドのスターを、チャンピオンズリーグ勝利にもかかわらずティム・シャーウッドが酷評
リバプール、欧州で白星発進
リバプールは、チャンピオンズリーグで白星発進を決め、波に乗っている。アンドニ・イラオラ監督のチームは、水曜日のアトレティコ戦でビハインドをはね返す強い精神力を示し、2-1の激闘の末の勝利を収めた。この欧州での勝利に先立ち、プレミアリーグではイプスウィッチ・タウンに2-0で快勝していた。
しかし、この話題に満ちた夜は、最近加入した2人をめぐって多くの議論も呼んだ。バルセロナからのローン加入であるロナルド・アラウホが、比較的不慣れな右サイドバックで引き続き好調ぶりを見せる一方、高額な移籍金で今夏加入したバルコラは、それとは対照的に、いら立ちの残る苦しい出来に終わった。
- Getty Images Sport
シャーウッド、バルコラの決定力を批判
バルコラは、アトレティコ戦での決定力不足により大きな批判を集めた。先月、パリ・サンジェルマンから1億2300万ポンドで移籍したこのウインガーは、GKとの1対1の場面でシュートを枠の外へ外し、絶好機を逃した。さらに、別の大きなチャンスもヤン・オブラクに阻まれた。『Sky Sports』で解説したティム・シャーウッド氏は、このFWのパフォーマンスについて懸念を抱かせる見解を示した。
「いや、良い夜ではなかった」とシャーウッド氏は語った。「彼には多くのチャンスがあった。脅威には見えたが、オブラクに向かっていく場面でいくつかチャンスがありながら、決め切ることができなかった。言わなければならないが、彼は素晴らしいフィニッシャーではない。今夜は決めなければならない場面をいくつか外してしまった」
ウインガーは戦術面で明確に異なる脅威をもたらす
左サイドのFWは、金曜日に行われたイプスウィッチ戦の勝利で途中出場し、公式戦デビューを飾ったが、アトレティ戦では右ウイングで初先発を果たした。だが、個人としては苦しいパフォーマンスに終わり、けいれんのため1時間で交代となった。
フィニッシュをめぐる厳しい批判がある一方で、シャーウッドはバルコラのプレーにおける前向きな面にも言及した。この識者は、新戦力がイラオラの攻撃陣に明確な戦術的利点をもたらすと指摘している。
「彼の良いところは、DFラインを広げられることだ」とシャーウッドは付け加えた。「ボールがないところで走れる。だから、ボールを持ってドリブルする必要がない。動き出して、下がって受けて、いいランを見せるんだ」
- Getty Images Sport
フラム戦に注目が集まる
欧州での成功を受け、リヴァプールは速やかに国内日程へと意識を切り替えなければならない。リヴァプールは土曜日のプレミアリーグ、フルアム戦に向け、全公式戦でのここ最近の好調な勢いを維持したいところだ。バルコラは、再び批判を黙らせ、イングランドでのサッカーで初ゴールを記録するチャンスを得ることを願っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。