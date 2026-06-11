決定力に欠けるクリスティアーノ・ロナウドが苦戦する中、ポルトガルがワールドカップ最終調整試合でナイジェリアに辛勝した

ポルトガルは勝利を手に北米へ旅立つが、話題をさらうのはゴール前で苦戦するロナウドだ。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスターは、ロベルト・マルティネス監督の下でも中心だが、65分間プレーしたこの日、苛立ちを顕にしていた。 普段なら難なく決めるはずの決定機を何度も外し、ファンや評論家は彼が今後もスタメンの座を守るべきか疑問を投げかけている。

9分、ネルソン・セメドのスルーパスに反応したが、ゴール前でのシュートは枠を外れた。広告看板に当たったボールを蹴りつけるなど、表情は急速に曇った。さらにペナルティエリア内での左足シュートも大きく枠を超え、ボールはスタンドへ。