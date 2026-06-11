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決定力に欠けるクリスティアーノ・ロナウドが苦戦する中、ポルトガルがワールドカップ最終調整試合でナイジェリアに辛勝した
ベテランフォワードの悔しさ
ポルトガルは勝利を手に北米へ旅立つが、話題をさらうのはゴール前で苦戦するロナウドだ。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスターは、ロベルト・マルティネス監督の下でも中心だが、65分間プレーしたこの日、苛立ちを顕にしていた。 普段なら難なく決めるはずの決定機を何度も外し、ファンや評論家は彼が今後もスタメンの座を守るべきか疑問を投げかけている。
9分、ネルソン・セメドのスルーパスに反応したが、ゴール前でのシュートは枠を外れた。広告看板に当たったボールを蹴りつけるなど、表情は急速に曇った。さらにペナルティエリア内での左足シュートも大きく枠を超え、ボールはスタンドへ。
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マルティネスが主将を擁護する
疑問の声にもかかわらず、マルティネス監督は主将に課した過密なプレー時間が意図的だと早々に説明した。ハーフタイムには8人交代でチームをローテーションしたが、ロナウドは後半もピッチに残った唯一のフィールドプレーヤーだった。この采配に驚きの声も上がった。しかし監督は、グループKの過酷な戦いに備え、ストライカーを万全にするためのコンディション管理戦略だと主張した。
「可能な情報から、クリスティアーノの出場は45か60分と計画していた」と試合後に説明した。「個人を仕上げることも大切だが、試合開始時より強い状態で終えるチームを作りたい。それはアイデアを集中して明確に実行した結果だ。我々は今、十分に準備できている」
コンセイサオが危機を救う
23分、ペドロ・ネトのゴールでセレソンが先制。しかし前半終了間際にナイジェリア代表アコール・アダムスが同点弾を挙げた。 W杯出場を逃し、オシムヘンやルックマンを欠いたスーパー・イーグルスも健闘した。
75分、途中出場のフランシスコ・コンセイソンが右から切り込み、鮮やかなカーブで逆転弾。ポルトガルはチリ戦に続き2試合連続の2-1勝利で米国へ旅立った。
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ワールドカップへのカウントダウンが始まる
ポルトガルの視線は、世界制覇への第一歩を踏み出すテキサス州ヒューストンへ注がれている。レイリアで精彩を欠いたロナウドがスタメンを維持できるか、登録メンバー発表に注目が集まる。 ロナウドは6度目のW杯出場となり、最多記録に並ぶ。代表228試合143得点を誇るも、W杯ノックアウトステージではまだ得点がない。マルティネス監督率いるチームはコロンビア、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国と同組のグループKに入った。ポルトガルは6月17日、コンゴ民主共和国戦で初陣を迎える。