才能あふれるウインガーは、自身の代表キャリアを祖国に完全にささげるため、他のいかなる連盟にも可能性を残さない決意だ。キャンベルは火曜日、『Bulinews』および一部メディアの取材に対し、「アメリカ代表に切り替えるという決断は、すでに下している。理由はいろいろあったが、自分の将来はアメリカとともにある。そうは言っても、迷いはまったくないし、何かを考え直すこともない。自分にとっては、これはもう固まったことだ」と語った。

2024年にアイスランドからアメリカへ変更した決断を振り返り、こう付け加えた。「間違いなく正しい一歩だったし、切り替えてからずっと本当に満足している。連盟からのサポートも、その雰囲気も素晴らしかった。

「これまで指導を受けてきたコーチたち、そして一緒に仕事をする栄誉にあずかった人たちはみんな素晴らしかった。連盟から感じてきた支え、そして信頼も本当に素晴らしかったと思う。自分はアメリカで育ったので、自分の国を代表するのはもちろん名誉なことだ。

「アイスランドからアメリカに変えるという一歩を踏み出して、本当に良かったと思っている。迷うこともないし、別のことを話すつもりもない。なぜなら、それが自分の望みだからだ。自分の国のためにプレーしたい」