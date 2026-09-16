Jan Huebner
翻訳者：
「決定事項」 USMNT有望株コール・キャンベル、マウリシオ・ポチェッティーノ監督からの招集を待つ中でアイスランド代表への変更を否定
キャンベルがアメリカへの忠誠を誓う
この若きFWは、アイスランド人の母とアメリカ人の父を通じて両国の代表資格を持つ。最初はアイスランドのU-17代表としてプレーしていたが、7月にボルシア・ドルトムントから昇格組のエルフェアスベルクへ600万ユーロ（500万ポンド／700万ドル）で移籍を完了させる前に、国際舞台での所属をアメリカのユース代表に変更した。A代表でのデビューをまだ待っているため、厳密には再び変更する資格を残しているものの、この有望株は自らの選択が変わることはないと強調している。
- Jan Huebner
二重国籍の選手が自身の立場を明かす
才能あふれるウインガーは、自身の代表キャリアを祖国に完全にささげるため、他のいかなる連盟にも可能性を残さない決意だ。キャンベルは火曜日、『Bulinews』および一部メディアの取材に対し、「アメリカ代表に切り替えるという決断は、すでに下している。理由はいろいろあったが、自分の将来はアメリカとともにある。そうは言っても、迷いはまったくないし、何かを考え直すこともない。自分にとっては、これはもう固まったことだ」と語った。
2024年にアイスランドからアメリカへ変更した決断を振り返り、こう付け加えた。「間違いなく正しい一歩だったし、切り替えてからずっと本当に満足している。連盟からのサポートも、その雰囲気も素晴らしかった。
「これまで指導を受けてきたコーチたち、そして一緒に仕事をする栄誉にあずかった人たちはみんな素晴らしかった。連盟から感じてきた支え、そして信頼も本当に素晴らしかったと思う。自分はアメリカで育ったので、自分の国を代表するのはもちろん名誉なことだ。
「アイスランドからアメリカに変えるという一歩を踏み出して、本当に良かったと思っている。迷うこともないし、別のことを話すつもりもない。なぜなら、それが自分の望みだからだ。自分の国のためにプレーしたい」
ウインガーがトップチームでのブレークスルーを目指す
今、あらゆる視線は、ペルー、チリ、カナダ、メキシコとの今後の親善試合を前に木曜日に行われるポチェッティーノ監督のメンバー発表に注がれている。過去2年間にわたってテクニカルスタッフと対話を続けてきた中で、自身の初招集の可能性について問われると、彼はこう語った。「そうなることを願っている。どうなるか見てみよう。自分にできる最高のパフォーマンスを見せることだけに集中しているし、できれば近いうちに初招集を受けられるよう祈っている。
「自分の国を代表できるなら、僕にとっては夢がかなうことになる。招集を受けられればいいね。そうだね、この2年ほど連絡は取ってきた。最初の接触はドルトムントにいた時で、その後も断続的に連絡を取ってきた。あとはどうなるか見てみよう」
- Jan Huebner
エルフェアスベルクにブンデスリーガでの試練が待つ
今季はブンデスリーガ4試合で1得点を記録しているこのアタッカーは、国内での好調を維持し、クラブを順位表の上位付近にとどめる決意を固めている。フィンツェント・ワグナー監督のチームは、さらなる重要な勝ち点獲得を目指し、日曜日にシャルケ04との厳しいアウェー戦に臨む。週末に力強いパフォーマンスを見せることができれば、目前に迫るインターナショナルウィークを前に、代表チームの選考担当者にアピールするための理想的な足がかりとなるだろう。
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