「マヌとは常に話し合いを行っている」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏は金曜日の記者会見で認めた。しかし、今夏に満了する契約の延長について、近いうちに決定が下されるとは、フロイント氏は考えていないようだ。
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決定は予想以上に長引くのか？ FCバイエルンでゴールキーパーの去就が未定
「4月や5月初旬、彼が再びゴールを守った時にどのような状態か、そしてイングランドでの試合でもどう感じるかを見ていくことになるでしょう」。その時点でノイアーが「私たちに話しかけてくる」はずであり、「その時は一緒に話し合い、今後の方向性を確認する」ことになる。重要なのは「彼の直感がどう告げるか」だ。
今年初め、ファンクラブを訪れた際、ノイアーは契約延長について「前向き」な姿勢を示し、3月末から4月初旬にかけて「最終的な決断」を下すと強調していた。しかし現在、ノイアーが現役を続けるかどうかは全く不透明な状況にあり、これは彼の長引く健康問題も関係していると思われる。
マヌエル・ノイアーは怪我に悩まされている
クリスマス直前に、ノイアーは筋断裂のため初めて戦線離脱した。2月中旬、ブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメン戦で、彼はふくらはぎに再び筋断裂を負った。2週間前、ボルシア・メンヒェングラートバッハ戦で先発に復帰したが、ハーフタイムで交代を余儀なくされ、それ以来再び欠場している。
ノイアーの代役を務めるのは22歳のヨナス・ウルビッグだ。ヴィンセント・コンパニー監督は、「通常通り」土曜日のユニオン・ベルリン戦でもウルビッグが先発すると述べた。これにより、ノイアーがFCバイエルンのゴールに戻るのは、今後の代表戦期間が終わってからとなる見込みだ。その時点で彼は40歳になる。金曜日にノイアーは節目の誕生日を迎える。
ヴィンセント・コンパニーが自身の現役引退について語る
「40歳は若い」と、4月10日に自らその節目を迎えるコンパニーは語る。コンパニーは2020年に現役を引退した。「精神的には」まだプレーを続けられたが、「膝がそうはさせてくれなかった」という。基本的に、キャリアのこの段階において「『ハングリー精神』こそが最も重要な言葉だ」とコンパニーは述べた。
「マヌは大きな怪我から復帰を果たした。それは本当に印象的だった。今シーズン、彼は信じられないほどの好調ぶりを見せていた。それを何度も繰り返せるというのは、精神的な強さの問題だ。だが、いつかは体が『続けるか、やめるか』と告げてくる。僕の場合はそうだった。40歳は若い。だが、そのレベルに何度も戻るためには、かなりのモチベーションが必要だ。」
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ）