決定は予想以上に長引くのか？　FCバイエルンでゴールキーパーの去就が未定

「4月や5月初旬、彼が再びゴールを守った時にどのような状態か、そしてイングランドでの試合でもどう感じるかを見ていくことになるでしょう」。その時点でノイアーが「私たちに話しかけてくる」はずであり、「その時は一緒に話し合い、今後の方向性を確認する」ことになる。重要なのは「彼の直感がどう告げるか」だ。

今年初め、ファンクラブを訪れた際、ノイアーは契約延長について「前向き」な姿勢を示し、3月末から4月初旬にかけて「最終的な決断」を下すと強調していた。しかし現在、ノイアーが現役を続けるかどうかは全く不透明な状況にあり、これは彼の長引く健康問題も関係していると思われる。