これは『Bild』紙の報道で明らかになった。同紙によると、38歳のドイツ代表監督は、ホッフェンハイムのGKに電話で、来夏の大会では正GKとして起用する予定はないと伝えたという。
翻訳者：
決定は下されたらしい！オリバー・バウマンはすでにW杯に関する厳しい知らせを受け取っており、その際の反応も注目に値する。
その代わりに、まさかのノイアーがドイツ代表のゴールを守ることに。彼はワールドカップ予選でチームを支えてきたベテランを押し出した。
バウマンにとっては大きな打撃だ。35歳の彼はここ数か月、安定したパフォーマンスでチームを支え、レギュラーの座を射止めたはずだった。しかし今、その座を明け渡すことになる。ドイツでは依然としてノイアーの名が重く、調子の良さが評価されたからだ。
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バウマンはチームプレーヤーとしての素質を見せた
とはいえ、バウマンは真のチームプレーヤーを示した。タブロイド紙によると、痛恨の降格決定を受けたにもかかわらず、彼は電話でドイツ代表監督に「挑戦者」としても全力を尽くすと確約した。
しかし、40歳になったノイアーの招集には、大会前からナゲルスマン監督の計画を揺るがすスポーツ的リスクがある。2024年に代表を引退したベテランの体は、再び警告サインを出している。
そして代表メンバー発表直前の最終戦でも、ノイアーは左ふくらはぎを痛めて途中交代。この部位は、彼が過去にも何度も離脱した“弱点”だ。
ノイアー、復帰前にカップ決勝出場か？
『ビルト』紙によると、月曜午前9時58分、バイエルンの主将はチーム練習ではなく治療のためクラブ施設へ。正午、チームメイトがピッチで汗を流す間、ノイアーはトレーニングセンターで治療を受けていた。
カップ決勝と北米遠征を目前に控え、チームはリスクを避けたい状況だ。報道では筋断裂などの重傷ではないといい、
早期復帰の可能性は残されている。チームは土曜にVfBシュトゥットガルトとのDFBカップ決勝を控えており、ベルリンのオリンピアスタジアムでノイアーがプレーする可能性もある。W杯前に存在感を示す絶好の舞台だ。
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ノイアーの最後の代表戦は2024年7月5日だった
これはドイツサッカー連盟（DFB）の近年に起きた最大の驚きのひとつ、その頂点に達する瞬間となるだろう。 本来なら、ノイアーは8月21日に代表124試合でドイツ代表を退く予定だった。7月5日の欧州選手権準々決勝スペイン戦（1-2延長敗退）が国際舞台の別れとなるはずだった。
2014年W杯王者の彼がこの騒動をどう受け止めているか。バイエルンが1.FCケルンを5－1で下した後のコメントが示唆的だった。噂を問われたノイアーは冷静に語った。 今日は優勝を祝う日だし、来週はDFBポカールという大事な試合があるから、今は関係ない」
だが、代表復帰の可能性を完全に否定できるかと問われると、ノイアーは笑いながらこう言った。「そんなことは君たちが知る必要はないよ。」