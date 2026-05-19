とはいえ、バウマンは真のチームプレーヤーを示した。タブロイド紙によると、痛恨の降格決定を受けたにもかかわらず、彼は電話でドイツ代表監督に「挑戦者」としても全力を尽くすと確約した。

しかし、40歳になったノイアーの招集には、大会前からナゲルスマン監督の計画を揺るがすスポーツ的リスクがある。2024年に代表を引退したベテランの体は、再び警告サインを出している。

そして代表メンバー発表直前の最終戦でも、ノイアーは左ふくらはぎを痛めて途中交代。この部位は、彼が過去にも何度も離脱した“弱点”だ。