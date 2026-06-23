「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム」：イースト・ラザフォードのメットライフ・スタジアムは、W杯期間中、この長い名称で呼ばれる。これは、所在地であるニュージャージーと約8キロ先の大都市ニューヨークを盛り込み、FIFAスポンサーでないメットライフの名を排除するためだ。 収容人数8万663人の急勾配スタンドは圧巻だが、灰色一色の外観は無機質に映る。さらに大きな欠点がある。それは屋根がないことだ！
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決勝戦で大失態の恐れ！W杯の大きな問題が初めて明らかになった
最初の2試合（ブラジル×モロッコ 1-1、フランス×セネガル 3-1）は好天に恵まれた。しかし現地時間月曜夜に行われた3試合目、ノルウェー×セネガル（3-2）では屋根のないスタジアムが問題になった。
キックオフ前からスタンドのファンは雨に打たれ、一時止んだものの終盤に再び激しく降った。 試合終了直後、地元当局は周辺の全携帯電話に「公共の安全に関する通知」を配信し、「severe weather（悪天候）」のため避難場所へ移動するよう呼びかけた。プレスエリアには「外に出ないでください！建物の中に留まってください！」とのアナウンスが流れた。
一方、車で1時間半南のフィラデルフィアで行われたフランス対イラク戦は長時間にわたり中断されたが、この試合は規定通り終了した。それでも、7月19日の決勝を含む残り5試合を控える「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム」の屋根の有無は、大会運営の懸念材料となっている。
- AFP
ワールドカップ決勝：代替スタジアムにはどんな選択肢があったのか？
決勝戦の開催スタジアム決定により、FIFAと3か国は「水没」のリスクを知りながら大会を実施する。最悪の場合、試合中断や延期、ファンがずぶ濡れになる（または15時キックオフの炎天下で熱中症になる）恐れがある。 しかもチケットは数千ユーロ、公式転売プラットフォームでは数十万ユーロで取引されている。この地域はこの時期、酷暑も雷雨も珍しいわけではない。
それでも、代替案はあった。メキシコシティのアステカ・スタジアムは公式発表で161席多く、ロサンゼルス、ヒューストン、ダラス、アトランタの屋根付きスタジアムも7万席前後で候補になり得た。 いずれも約7万席を備え、決勝にふさわしい。
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ドイツは木曜日、イースト・ラザフォードでエクアドルと対戦する。
決勝会場がどこであれ、イースト・ラザフォードのスタジアムに屋根がないのは驚きだ。NFLのニューヨーク・ジャイアンツとジェッツの本拠地で、2010年オープン。 計画段階では屋根の設置が検討されたが、コストの都合で見送られ、それでも建設費は16億ドルに達した。
なお、1994年米国開催の決勝も屋根なしスタジアムで行われ、今回は使われなかったが、ロサンゼルス近郊パサデナのローズボウルがそれにあたる。同地には新設の屋根付きスタジアムがあり、2026年の決勝会場に適していた。
木曜に同会場でドイツvsエクアドルが予定され、キックオフは現地16時。予報は晴れ。ドイツがベスト16に進出すると、フランス戦は同じく屋根なしのフィラデルフィアで行われる。