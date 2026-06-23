最初の2試合（ブラジル×モロッコ 1-1、フランス×セネガル 3-1）は好天に恵まれた。しかし現地時間月曜夜に行われた3試合目、ノルウェー×セネガル（3-2）では屋根のないスタジアムが問題になった。

キックオフ前からスタンドのファンは雨に打たれ、一時止んだものの終盤に再び激しく降った。 試合終了直後、地元当局は周辺の全携帯電話に「公共の安全に関する通知」を配信し、「severe weather（悪天候）」のため避難場所へ移動するよう呼びかけた。プレスエリアには「外に出ないでください！建物の中に留まってください！」とのアナウンスが流れた。

一方、車で1時間半南のフィラデルフィアで行われたフランス対イラク戦は長時間にわたり中断されたが、この試合は規定通り終了した。それでも、7月19日の決勝を含む残り5試合を控える「ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム」の屋根の有無は、大会運営の懸念材料となっている。