カリフォルニア州イングルウッド発――胸が張り裂けるような結末を迎えた試合の後、お馴染みの円陣が組まれた。スピーカーからは「カントリー・ロード」が流れていたが、前回よりは少し音量が抑えられていた。サビのパートに入ると、米国男子代表チームは再びピッチの中央で腕を組んで円陣を組んだ。頭上のスコアボードには「トルコ 3、米国 2」と表示されていた。

スコアボードの数字が示すように、今回は祝祭の空気はなかった。歓声もハイタッチも笑顔もない。それでも彼らは輪になった。そうするしかなかったからだ。この瞬間、その集まりは以前よりずっと大切だった。

「勝つか負けるかではない。一緒にいること、その絆を示すことが大切だ」とDFマーク・マッケンジーは語った。 見せかけでも、他人の物語のためでもない。私たちはただ、共に立ち直り、浮き沈みを理解し合う。この26人の選手とスタッフ全員が力を合わせ、この大会で成し遂げたいことを実現する」

木曜の試合は、その次のステップへの土台となった。 その意味で、敗戦してもミッションは達成された。数選手がW杯デビューし、自信を得た。パフォーマンスは、敗戦を決めた最後のゴールが生まれるまでは良好だった。クリスチャン・プリシッチは怪我から復帰し、好プレーを見せた。最初の2試合で生まれた勢いはロサンゼルスでも続き、ファンは試合終了まで米国代表を力強く後押しした。

敗戦は痛手だが、致命的なダメージではない。来週のラウンド32でボスニア・ヘルツェゴビナに勝てば、その痛みは消える。

「忘れてはならないのは、我々がグループを勝ち抜いたことだ」とマウリシオ・ポチェッティーノ監督は語った。「最終的には1位となり、プレッシャーや期待にもよく対処できた。」

さらに彼はこう付け加えた。「選手たちと米国のファンには大変満足している。我々は1位で次のラウンドに進出した。重要なのは、最高のコンディションで次の試合に臨むことだ」

次の試合こそが重要だ。木曜日の目標は、その試合に勝つために有利な位置を確保することだけだった。そして彼らは果たした。敗戦、特に終盤の失点は痛いが、ハドルで共有されたメッセージは明確だ。本大会が始まった今、チームは団結を続けるべきだ。

GOALがロサンゼルスでの「勝者」と「敗者」を分析する……