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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「決勝トーナメントへは万全だ」――プリシッチが絶妙のタイミングで復帰。バーハルター監督は中盤を評価も、終盤の敗戦で守備の層の薄さが露呈。トルコ戦の米国代表の勝者と敗者。

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トルコ 対 アメリカ合衆国
トルコ
アメリカ合衆国
ワールドカップ
クリスティアン・プリシッチ
セバスチャン・バーハルター
M. Pochettino

クリスチャン・プリシッチが復帰し、セバスチャン・バーハルターが好印象を残し、オーストン・トラスティが重要な場面で貢献したが、終盤にトルコが決勝点を挙げ、USMNTの守備陣の層の薄さが露呈した。

カリフォルニア州イングルウッド発――胸が張り裂けるような結末を迎えた試合の後、お馴染みの円陣が組まれた。スピーカーからは「カントリー・ロード」が流れていたが、前回よりは少し音量が抑えられていた。サビのパートに入ると、米国男子代表チームは再びピッチの中央で腕を組んで円陣を組んだ。頭上のスコアボードには「トルコ 3、米国 2」と表示されていた

スコアボードの数字が示すように、今回は祝祭の空気はなかった。歓声もハイタッチも笑顔もない。それでも彼らは輪になった。そうするしかなかったからだ。この瞬間、その集まりは以前よりずっと大切だった。 

「勝つか負けるかではない。一緒にいること、その絆を示すことが大切だ」とDFマーク・マッケンジーは語った。 見せかけでも、他人の物語のためでもない。私たちはただ、共に立ち直り、浮き沈みを理解し合う。この26人の選手とスタッフ全員が力を合わせ、この大会で成し遂げたいことを実現する」

木曜の試合は、その次のステップへの土台となった。 その意味で、敗戦してもミッションは達成された。数選手がW杯デビューし、自信を得た。パフォーマンスは、敗戦を決めた最後のゴールが生まれるまでは良好だった。クリスチャン・プリシッチは怪我から復帰し、好プレーを見せた。最初の2試合で生まれた勢いはロサンゼルスでも続き、ファンは試合終了まで米国代表を力強く後押しした。

敗戦は痛手だが、致命的なダメージではない。来週のラウンド32でボスニア・ヘルツェゴビナに勝てば、その痛みは消える。

「忘れてはならないのは、我々がグループを勝ち抜いたことだ」とマウリシオ・ポチェッティーノ監督は語った。「最終的には1位となり、プレッシャーや期待にもよく対処できた。」

さらに彼はこう付け加えた。「選手たちと米国のファンには大変満足している。我々は1位で次のラウンドに進出した。重要なのは、最高のコンディションで次の試合に臨むことだ」

次の試合こそが重要だ。木曜日の目標は、その試合に勝つために有利な位置を確保することだけだった。そして彼らは果たした。敗戦、特に終盤の失点は痛いが、ハドルで共有されたメッセージは明確だ。本大会が始まった今、チームは団結を続けるべきだ。

GOALがロサンゼルスでの「勝者」と「敗者」を分析する……

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：セバスチャン・ベルハルター

    この試合で米国代表が得た最大の収穫は、中盤に新たなゲームチェンジャーが現れたことだ。ウェストン・マッケニー、タイラー・アダムス、マリク・ティルマンの定評あるトリオが今後も軸となるが、バーハルターも高いレベルでプレーできることを示した。 

    木曜日の試合ではアシストとゴールを記録し、イエローカードを受けながら70分以上を戦った。

    「ボールがちょうど飛び出してきたので、落ち着いてスイングする動きさえすればチャンスがあると思った」と彼は語った。「そういうプレーはよく練習しているから、それがゴールに入ったのを見るのは最高だった。真っ先に考えたのは、ボールを奪い返して、また攻め直そうということだった」

    この夜、彼のポジションには「プランB」が存在しなかった。チームを牽引する存在が求められた試合で、バーハルターは最高レベルの「プランA」として活躍した。 

    3度のW杯で毎回成長を示した彼は、チームに確固たる地位を築き、今後さらに重要な役割を担うだろう。

    「持てる力をすべて出し切った。準決勝に向けて準備はできている」と彼は語った。

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  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：ティム・ウィーア

    就任当初、ポチェッティーノ監督は左サイドでウィーアを起用する理由を、目の動きに関する科学的データだと説明した。そのためウィーアは何度もそのポジションで起用されてきた。 

    しかしこの試合では左サイドで機能せず、最初の交代でピッチを去った。 

    オフサイドラインを踏み越えたり、DFにマークされて抜け出せなかったりした。ボールを5度奪われ、1対1は全敗。結果として効果のないプレーとなり、早期交代は当然だった。 

    流れを変える力があることを示してきたウィーアにとって、不運な結果だった。

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    優勝者：アルダ・ギュレル

    この大会は、トルコのスター選手にとって望ましい展開ではなかった。今夏ブレイクするはずだったが、早期帰国となり、前向きに捉えられる要素はほとんどない。

    それでも敗退間際に決めた一点は意義があった。すべてを解決するわけではないが、それまで低調だった大会で彼に一瞬の興奮をもたらした。

    この試合で初めて、彼はレアル・マドリードやトルコ代表で期待される“ギュレルらしさ”を示した。ゴールを決め、米代表守備を何度も脅かし、試合を支配した。ピッチで彼ほど才能に溢れた選手は他にはいなかった。

    とはいえ、この活躍が遅すぎたのは残念だ。しかし「遅くともやらないよりまし」という諺もある。グラーはこの大会の最後に、その言葉を噛みしめるべきだろう。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    受賞者：クリスチャン・プリシッチ

    スタジアムは歓声に包まれた。クリスチャン・プリシッチがピッチに立つと、ロサンゼルスの観客は一斉に立ち上がった。その活躍は、彼らに立ち続ける理由を与えた。 

    復帰戦の彼は何度もゴールを脅かし、完全復活を印象づけた。代表にとって、この試合の最大の収穫は、主力が大会佳境に万全で臨めることになった点だ。 

    「最高だった」と彼はFOXに語った。「体調は万全で、気分も良かった。チームに戻り、プレーできて本当に嬉しかった。ボールタッチも良かった。試合の終わり方は厳しかったが、結局はグループを勝ち抜けた。あとは来週に向けて前を向くだけだ」

    USMNTはあの試合での小さなミスを悔やむだろうが、彼が戻ってきたことを喜んでいる。

    「彼がピッチに入った時のインパクトは、皆さんご覧の通りです。彼は我々の頼れる存在です。さらに重要なのは、彼が皆が慕う素晴らしい人間であり、それ自体がリーダーであるということです。彼は素晴らしかった」とバーハルター監督は語った。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：守備陣

    11月、チームの序列を問われたポチェッティーノ監督は「レギュラーなどいない」と強調した。米国代表には層があり、全員が平等だと。

    しかし、木曜日の試合ではパラグアイ戦とオーストラリア戦で先発したDF陣が引き続き頼れることを示した。

    リカルド・ペピとウェストン・マッケニーは前回から継続して起用されたが、フルメンバーなら先発するのはマッケニーだけだろう。休息やイエローカード累積でベンチに回ったメンバーも、今後も大きく変わることはないはずだ。

    守備陣ではそれが顕著だ。マーク・マッケンジーとマイルズ・ロビンソンは失点場面でより良い対応ができたはずだ。マット・ターナーはほとんど非がなかったものの、孤立し、チームを救う決定的なセーブを1〜2回できなかった。

    木曜に代役を務めた選手たちでは、クリス・リチャーズ、ティム・リーム、アレックス・フリーマン、マット・フリースの4人を入れ替える理由にはならなかった。この4人は大会の次のステージでも守備陣の軸として起用される見込みだ。

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：オーストン・トラスティ

    トラスティにとっては浮き沈みの激しい試合だった。幸いにも最悪の事態は免れたが、その高揚感は凄まじかった。ワールドカップでの初ゴールほど特別な瞬間はない。

    開始3分で生まれたこの一撃は、トラスティにとってW杯初ゴールであり、代表初ゴールでもあった。ネットを揺らした瞬間、彼は感情を爆発させ、ベンチまで駆け寄ってチームメイトと抱き合った。

    「あのゴール後の祝福は、フィラデルフィア・ユニオンで初得点を挙げたときと同じだった」と彼は語った。「形は違えど、コーナーキックから決めてベンチへ走った。すごくクールで、まさに『巡り巡って』という感覚だったよ」

    この試合では左サイドバックを務め、ゴールのような派手さはないものの、慣れないポジションで堅実な守備を見せた。終盤に足首を捻挫して交代したが、試合後はテーピングを施した状態で取材に応じた。

    「転んで足首をかなり捻った。同時にハムストリングも痙攣した。状態は良くなかったが、ピッチに戻ってプレーを続けた。みんな前向きだ」

    トラスティと米国代表は、この足首の怪我が軽傷であることを祈っている。特に、ノックアウトステージで攻守両面で試合を締めくくる存在になり得ることを示した直後の負傷だっただけに、その思いは強い。