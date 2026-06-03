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決まりだ！レアル・マドリードがW杯出場予定の右SBを2000万ユーロで獲得。
マドリード、インテルと格安契約を結ぶ
レアル・マドリードがダムフリーズの獲得で合意した。移籍金は2000万ユーロで、契約解除条項を行使した形だ。ファブリツィオ・ロマーノ氏は「Here we go」と報告し、正式発表は手続きのみとなっている。
入札合戦を回避し、実績ある国際選手を獲得した点はペレス会長にとって大きな成果だ。インテルで主力だったダムフリーズはすでにオファーを受け入れており、火曜夜に合意に達したため、発表は手続き待ちとなっている。
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アレクサンダー＝アーノルドのポジション争い
ダンフリースの加入は、右サイドの守備不安を補うための直接的な措置だ。 昨季デビューしたトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、筋肉系のケガで起伏の多いシーズンを送った。さらにクラブレジェンドのダニ・カルバハルが契約満了で退団したため、首脳陣は即戦力となる代替選手を確保する必要があった。ダンフリーズはインテルで200試合以上出場し、オランダ代表でも中心選手として活躍するなど経験が豊富だ。
ジョゼ・モウリーニョの影響
2度目の監督就任が確実視されるジョゼ・モウリーニョ氏は、2シーズン連続無冠のチームを立て直すため、補強候補の選定に深く関与している。ポルトガル人指揮官は、守備の要を中心に選手層を一新し、新たな威厳と戦術的規律をチームに浸透させたい考えだ。右サイドバックなど補強すべき4つのポジションを特定している。 新監督就任を控えた同氏は、ロッカールーム再構築に当たり、スター性より人格と勝利への渇望を重視しているという。
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インテル、ダンフリース退団後の展望を模索
ダンフリーズを低移籍金で失ったインテルは、すぐに後継者確保へ動き出した。イタリアの報道によると、退団を見越し、後任との交渉も始めている。右サイドの主力を失っても国内支配力を維持するため、資金の迅速な再投資を決意している。
一方、レアル・マドリードは北米でのワールドカップ前に補強を完了させ、新監督にプレシーズンから即戦力を提供したい考えだ。そのため、今すぐ契約解除条項を発動し、30歳選手の将来を確定させて大会に向けた不確実性を排除する。