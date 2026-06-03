ダンフリーズを低移籍金で失ったインテルは、すぐに後継者確保へ動き出した。イタリアの報道によると、退団を見越し、後任との交渉も始めている。右サイドの主力を失っても国内支配力を維持するため、資金の迅速な再投資を決意している。

一方、レアル・マドリードは北米でのワールドカップ前に補強を完了させ、新監督にプレシーズンから即戦力を提供したい考えだ。そのため、今すぐ契約解除条項を発動し、30歳選手の将来を確定させて大会に向けた不確実性を排除する。