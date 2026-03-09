「決して諦めるな」― リバプールがユルゲン・クロップ監督を再び迎える可能性について、アンフィールドの英雄が語る「カリスマ的ドイツ人監督がサッカー界に『不足している』もの」

スロット監督が今夏解任された場合、クロップ監督はアンフィールドに復帰する可能性があるか？この質問に対し、グロブナーカジノ関連の取材で語った元リヴァプールMFマカリスターはGOALにこう語った： 「そういうことに関しては、絶対にあり得ないとは言えない。彼がドルトムントを指揮していた頃、私は彼を見ていたが、イエロー・ウォールとの信頼関係、そしてドルトムントという大きな工業都市の性質を考えると、彼はまさにその仕事にぴったりの人物だった。彼がいた街、彼が働いていたサポーター、そして彼が喜ばせようとしていたサポーター。それから年月が経ち、彼がリヴァプールに来た。ここでもまた、完璧な組み合わせだ。 繰り返しになるが、カリスマ的リーダーであり、非常に大きな存在感を放つ人物だ。コップ（リバプールのサポーター）と同じ感情を共有している。これもまた、ドルトムントのイエロー・ウォールと非常に似通っている。

「私にとって、かつて信じられないほどの成功を収めた場所に戻ることは常に非常に難しい。だが『絶対にない』とは言えない。この世界は狂っているし、今この瞬間もさらに狂い続けている。ただ全体として、サッカー界はユルゲン・クロップを必要としていると思う。

「もちろん家族と過ごす時間が増えたのは確かだ。監督業がどれほど過酷かはご存知の通りだから。現在の職務は家族との時間をより多く確保できるはずだ。だがサッカーに関わる者たちは、練習場の芝生に立つことを心から愛している。彼がどこであれ復帰する姿を見たい。サッカー界全体が彼を必要としていると思うからだ」