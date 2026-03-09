Getty
「決して諦めるな」― リバプールがユルゲン・クロップ監督を再び迎える可能性について、アンフィールドの英雄が語る「カリスマ的ドイツ人監督がサッカー界に『不足している』もの」
クロップのリバプール監督としての成績：監督復帰が噂される
クロップは2015年10月から2024年5月にかけてリバプールの監督として491試合を指揮した。そのうち299試合で勝利を収め、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝を導いた。契約満了前に退任する決断が下された。
58歳の指揮官は、肉体的・精神的に多大なエネルギーを注いだ末、クラブ指導のストレスから離れて休息を取る時期が来たと判断した。現在はレッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務めている。
クロップ自身は「すぐに指揮官に復帰する計画はない」と繰り返し表明しているものの、複数の報道によれば、再び指揮官への意欲が芽生えている可能性がある。適切なオファーがあれば、その姿勢は軟化するかもしれない。
レアル・マドリードがシャビ・アロンソの後任として元ボルシア・ドルトムント監督に接触しているとの噂がある一方、イングランドに「ヘビーメタル・フットボール」をもたらした人物にとって、リヴァプールは常に特別な存在であり続けるだろう。
クロップはリヴァプール監督として再び就任する可能性があるか？
スロット監督が今夏解任された場合、クロップ監督はアンフィールドに復帰する可能性があるか？この質問に対し、グロブナーカジノ関連の取材で語った元リヴァプールMFマカリスターはGOALにこう語った： 「そういうことに関しては、絶対にあり得ないとは言えない。彼がドルトムントを指揮していた頃、私は彼を見ていたが、イエロー・ウォールとの信頼関係、そしてドルトムントという大きな工業都市の性質を考えると、彼はまさにその仕事にぴったりの人物だった。彼がいた街、彼が働いていたサポーター、そして彼が喜ばせようとしていたサポーター。それから年月が経ち、彼がリヴァプールに来た。ここでもまた、完璧な組み合わせだ。 繰り返しになるが、カリスマ的リーダーであり、非常に大きな存在感を放つ人物だ。コップ（リバプールのサポーター）と同じ感情を共有している。これもまた、ドルトムントのイエロー・ウォールと非常に似通っている。
「私にとって、かつて信じられないほどの成功を収めた場所に戻ることは常に非常に難しい。だが『絶対にない』とは言えない。この世界は狂っているし、今この瞬間もさらに狂い続けている。ただ全体として、サッカー界はユルゲン・クロップを必要としていると思う。
「もちろん家族と過ごす時間が増えたのは確かだ。監督業がどれほど過酷かはご存知の通りだから。現在の職務は家族との時間をより多く確保できるはずだ。だがサッカーに関わる者たちは、練習場の芝生に立つことを心から愛している。彼がどこであれ復帰する姿を見たい。サッカー界全体が彼を必要としていると思うからだ」
クロップ監督が復帰するには何が必要か？
元リヴァプールFWのスタン・コリモアは以前、GOALの取材に対し「ファンに愛される選手が再びマージーサイドで指揮を執る可能性はあるか」との問いにこう答えた。「彼が空いていれば、いつでも大歓迎だ。十分あり得る話だと思う」
コリモアは契約成立の可能性についてこう続けた。「夏にユルゲン・クロップが『サッカー界に復帰する。リヴァプールだけが選択肢だ』と宣言するケースなら別だ。それは間違いなくリヴァプール理事会の耳を疑わせるだろう。しかし『復帰するが新たな挑戦がしたい』と言うなら、リヴァプールの首脳陣が彼を追いかけ回すとは思えない」
スロットアウト、クロップイン：2026年に監督交代はあり得るか？
現時点でアンフィールドに空席はなく、スロットは2027年までの契約で指揮を執っている。 しかしこのオランダ人指揮官は、2025年夏の記録的な移籍市場を経て臨んだ今季のプレミアリーグ優勝防衛戦において、リヴァプールが苦戦する姿を目の当たりにしている。主要タイトル獲得とチャンピオンズリーグ出場権獲得に失敗した場合、新たなスタートを切る中で彼も退任を余儀なくされる可能性があり、指揮官の座にはおなじみの顔ぶれが就くかもしれない。
