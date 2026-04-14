「決して諦めないチーム」――アルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグの歴史を踏まえ、レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンとの点差を覆すべきだと語った。

第1戦でバイエルンに2-1で敗れたマドリードは、正念場を迎えている。先週のベルナベウではルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールがホームチームを襲ったが、キリアン・エムバペが1点を返した。それでもアルベロア監督は会見で力強く語った。

アルベロア監督は「私たちはレアル・マドリードだ。勝利を信じ、より多くのチャンスを作るために改善する。諦めない。欧州制覇15回の誇りがある」と語った。