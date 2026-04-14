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「決して諦めないチーム」――アルバロ・アルベロアは、チャンピオンズリーグの歴史を踏まえ、レアル・マドリードがバイエルン・ミュンヘンとの点差を覆すべきだと語った。
マドリード、バイエルン相手に逆転を狙う
第1戦でバイエルンに2-1で敗れたマドリードは、正念場を迎えている。先週のベルナベウではルイス・ディアスとハリー・ケインのゴールがホームチームを襲ったが、キリアン・エムバペが1点を返した。それでもアルベロア監督は会見で力強く語った。
アルベロア監督は「私たちはレアル・マドリードだ。勝利を信じ、より多くのチャンスを作るために改善する。諦めない。欧州制覇15回の誇りがある」と語った。
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欧州の障壁を乗り越える戦術調整
スペインの強豪は、第1戦で累積警告により出場停止となったオーレリアン・チュアメニを欠いて第2戦に臨む。監督は「ドイツのチームを封じる戦略ができた」と強調した。
アルベロアは「第1戦では数選手が100％ではなかったが、必ず結果を持って帰る。チュアメニの代役はカマヴィンガ、チアゴ、セバロス、バルベルデなど複数いる。明日の先発11人は決定しており、自信を持っている」と語った。
奇跡を信じず、サポーターを信じる
リードを許しても、クラブは勝ち上がっても「異例」ではないと主張。監督は第1戦で逆転の可能性があったとし、マヌエル・ノイアーの9度のセーブがアウェーチームのリードを守ったと指摘した。
アルベロアは「ベンチメンバーの活躍も重要だ。私は自信があり、光栄に思う。奇跡は必要ない。先日勝ってもおかしくなかった。彼らのベストプレーヤーはGKだった。レアル・マドリードを知れば、ドイツでの勝利が奇跡ではないと分かる。 欧州カップを15度制したチームはそうない。今週、ファンに「逆転できる」と声をかけられ続けた。その言葉が自信になっている。」
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リーグ優勝の望みが薄れる中、決定的な瞬間
マドリードは今、正念場だ。ジローナとの引き分けでバルセロナとの勝ち点差は9に広がり、リーグ優勝は遠のいた。明日のバイエルン戦に勝つしかない。チームは監督の信念をピッチで示し、アリアンツ・アレーナで勝利して欧州制覇の夢をつなぐ。