試合後のミックスゾーンで取材に応じたザイール＝エメリは、PSGのドレッシングルームにあるチームの結束力と一体感を称賛した。若きMFは、選手たちがどれほど互いにともに戦うことを楽しんでいるかを強調した。

「決勝はいつだって勝つのが難しいものだ」とザイール＝エメリは語った。「何と言えばいいだろうか。このチームは本当に素晴らしい。僕たちは進み続けなければならない。僕たちには、まだ勝ち取るべきもう1つのトロフィーがある。今季はいいスタートを切っているし、それが最も重要なことだ。

「僕たちは特別なグループだ。若い選手も年長の選手もいて、みんなの関係がとてもいい。ピッチでは互いのためにプレーすることを楽しんでいる」