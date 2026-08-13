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「決して満足しない」 アストン・ヴィラを沈めたPSG、ウォーレン・ザイール＝エメリがライバルに警告
PSG、ビラ戦勝利でスーパーカップ連覇へ
パリ・サンジェルマンは水曜夜、UEFAスーパーカップを2年連続で掲げ、最高の形でシーズンの幕を開けた。エンリケ監督率いるチームはプレミアリーグのアストン・ヴィラを相手に粘り強く2-1で勝利し、今季最初のタイトルを手にした。ザイール＝エメリは中盤の中央で印象的なパフォーマンスを見せ、フランス王者の戴冠に貢献した。この勝利は、これまでの成功を土台にさらなる積み上げを目指すPSGにとって、好材料となるものだ。
- Getty Images Sport
ザイール＝エメリ、「素晴らしい」チームスピリットを称賛
試合後のミックスゾーンで取材に応じたザイール＝エメリは、PSGのドレッシングルームにあるチームの結束力と一体感を称賛した。若きMFは、選手たちがどれほど互いにともに戦うことを楽しんでいるかを強調した。
「決勝はいつだって勝つのが難しいものだ」とザイール＝エメリは語った。「何と言えばいいだろうか。このチームは本当に素晴らしい。僕たちは進み続けなければならない。僕たちには、まだ勝ち取るべきもう1つのトロフィーがある。今季はいいスタートを切っているし、それが最も重要なことだ。
「僕たちは特別なグループだ。若い選手も年長の選手もいて、みんなの関係がとてもいい。ピッチでは互いのためにプレーすることを楽しんでいる」
エンリケ体制下でもタイトルへの飢えは変わらない
ザイール＝エメリは、パリ・サンジェルマンがさらなるタイトル獲得へ向けて、依然として完全に突き動かされていると強調した。また、エンリケ監督がチーム全体に徹底した勝利へのメンタリティーを植え付けたと評価した。
「タイトルを勝ち取ることは、素晴らしい感情をもたらしてくれる」と本人は認めた。「僕たちは本当に最高の経験をしているし、だからこそ、そうした瞬間をこれからも味わい、チームとして一緒に楽しみ続けたい。ただそれだけなんだ。それが明確な目標だ。
「獲得できるタイトルがある時、僕たちは必ずそこにいる。あなたが言ったように、僕たちは決して満足しない。そうした感情をみんなに伝えようとしているし、監督も同じだ。だからこそ本当に素晴らしいチームなんだ。僕たちは素晴らしいものを経験しているし、この方向に進み続けなければならない」
- AFP
焦点はトロフェ・デ・シャンピオンに移る
すでに今季最初のタイトルを手にしているPSGは、フランス国内での戦いが幕を開ける中、次は国内での戦いに目を向ける。エンリケ監督率いるチームは8月16日（日）、スタッド・ボラール＝デュルリスでRCランスとトロフェ・デ・シャンピオンを戦う。この一戦は、すぐにもう1つのタイトルを加える機会となる。
その試合後、パリ・サンジェルマンは2026-27シーズンのリーグ・アン連覇に向けた戦いを正式にスタートさせる。8月23日のリーグ開幕戦では、パルク・デ・プランスでレンヌをホームに迎える。
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