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「決して口を開かない」――ブライアン・ムベウモがマンチェスター・ユナイテッド移籍という難関を乗り越え、7100万ポンドの掘り出し物となった経緯。
ムベウモの記録：マンチェスター・ユナイテッドでの得点と出場試合数
移籍金は高額だが、お買い得だとの声もある。ユナイテッドは、ウェスト・ロンドンで20得点を挙げた最終シーズンのムベウモの力を理解していた。
彼の果敢な走り、創造性、そして決定力は、ルーベン・アモリムとマイケル・キャリックによって存分に生かされた。力強い26歳はレッドデビルズで34試合12得点をマークした。
その活躍でチームは3位フィニッシュ。来季のチャンピオンズリーグ出場圏内に入った。欧州最高峰の大会がもたらす巨額収益を考慮すれば、彼への投資は十分に報われたと言える。
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賢明な補強：2025-26シーズン、マンチェスター・ユナイテッドの最高の補強選手は誰だったのか？
過去12か月でマンチェスター・ユナイテッドが獲得した最も賢明な補強かどうか問われた同郷の選手について、元レッドデビルズMFジェンバ・ジェンバは「ワールドカップ・ベッティング」の取材でGOALに語った。 「ブライアン・ムベウモは適応が早かった。移籍前から4、5年プレミアリーグでプレーしていた。彼は優れた選手であり、素晴らしい人間だ。
彼は物静かで、プレーとチームメイトのために走ることを望む選手だ。素晴らしい活躍を見せており、ユナイテッドにとって非常に良い補強だ。長く残留してほしい。」
オールド・トラッフォードへの移籍で直面した最大の課題
ムベウモはプレミアリーグの厳しいスポットライトにも動じず、新しい環境にすぐ順応。要求の高いファンにも支持されている。
2003年にクリスティアーノ・ロナウドと共にマンチェスターへ移籍したジェンバ・ジェンバは、加入選手が直面する最大の難しさについてこう語った。 「最大の課題は、フランスではナントが中堅クラブだったが、ビッグクラブに来ると状況が一変することだ。優れた選手たちがいて、すぐに結果を出さなければならない。だから、集中して準備することが不可欠だ。
「今日では、17歳のスピードスターがすぐにトップチームでプレーできる。20年前は難しかった。 当時、16歳の［ウェイン］・ルーニーが加入したときのように、簡単ではなかった。 今は16歳や17歳で才能が見出される。状況は変わったが、20年前は本当に難しかった。
精神力も技術も集中力も必要で、簡単ではない。だが環境は変わり、今は短期間でトップに立てる。数年前、ラッシュフォードがそうだったように。
「ビッグクラブでは集中力を保ち、焦らずに取り組むことが大切だ。ムベウモはその好例だ。」
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ムベウモの契約：フォワードがプレミアリーグ新シーズンへ準備万端
2030年まで契約延長したムベウモは、サポーターの期待に応え、クラブでの地位を確固たるものにできるチャンスを得る。
カメルーン代表が2026年W杯の出場権を逃したため、彼は新シーズン開始時にベストコンディションで臨めるはずだ。開幕節では、マンチェスター・ユナイテッドが昇格組ハル・シティのホームへ乗り込む。