ムベウモはプレミアリーグの厳しいスポットライトにも動じず、新しい環境にすぐ順応。要求の高いファンにも支持されている。

2003年にクリスティアーノ・ロナウドと共にマンチェスターへ移籍したジェンバ・ジェンバは、加入選手が直面する最大の難しさについてこう語った。 「最大の課題は、フランスではナントが中堅クラブだったが、ビッグクラブに来ると状況が一変することだ。優れた選手たちがいて、すぐに結果を出さなければならない。だから、集中して準備することが不可欠だ。

「今日では、17歳のスピードスターがすぐにトップチームでプレーできる。20年前は難しかった。 当時、16歳の［ウェイン］・ルーニーが加入したときのように、簡単ではなかった。 今は16歳や17歳で才能が見出される。状況は変わったが、20年前は本当に難しかった。

精神力も技術も集中力も必要で、簡単ではない。だが環境は変わり、今は短期間でトップに立てる。数年前、ラッシュフォードがそうだったように。

「ビッグクラブでは集中力を保ち、焦らずに取り組むことが大切だ。ムベウモはその好例だ。」