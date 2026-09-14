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「決して信じることをやめなかった」 ラウル・ヒメネスが英雄に、ウルヴスがシェフィールド・ユナイテッドで劇的な終盤弾を奪って勝利
交代出場の選手たちが決勝点を演出
後半から投入された3人の交代選手が90分に見事な連係を見せ、勝利を決定づけた。キーラン・トリッピアーのクロスをトミー・ドイルが頭でそらし、最後はヒメネスが至近距離から押し込んだ。この劇的な決勝点は、ベテランFWにとってこの夏にフリー移籍でクラブへ復帰して以降、初の流れの中からのゴールとなった。さらに重要だったのは、この土壇場の突破口によって、ウェストハム戦の2-4での敗戦とバーミンガム・シティ戦の2-2の引き分けに続く、もどかしい2試合未勝利に終止符が打たれたことだ。
- Getty Images Sport
ヒメネス、チームスピリットを称賛
ブラモール・レーンでの試合終了後、『Sky Sports』に対し、この決勝点の立役者は、激しい競り合いとなった一戦を通じて見せたチームの粘り強さを称賛した。
勝ち点3の重要性を振り返り、このFWは「素晴らしいよ。勝利は最高の気分だし、こういう形で勝つのはいつだって特別だ。僕たちは決して信じることをやめなかったし、それが報われた」と語った。
さらに「僕たちは敗戦と引き分けという2つの良くない結果の後にここへ来た。僕たちは常に勝ちたいと思っている。勝って、リーグ首位争いを続けることが重要だった」と付け加えた。
層の厚さが昇格を後押しする
この僅差の勝利で、ウルヴァーハンプトンは今季チャンピオンシップで初のクリーンシートも達成し、勝ち点11として6試合を終えて7位に浮上した。
MFドイルもその思いに同調し、ベンチメンバーの影響力を強調した。「キーランがクロスを入れた時、相手に当たってコースが変わった。だから自分で打つのではなく、パスを出そうと思った。彼はいつも正しい位置にいる」
さらにこう続けた。「僕たちは素晴らしいスカッドを持っている。ベンチを見れば分かるように、全員が勝利を望んでいる。昇格を目指すなら、先発でも途中出場でも、準備ができていなければならない」
- Action Plus
カップ戦がダービーに先立って行われる
ペイショト監督率いるチームは次に、9月16日水曜日に行われるカラバオカップ3回戦で、エバートンとのアウェーゲームに臨む。その4日後にはモリニューに戻り、国際Aマッチウィーク前最後の一戦として、因縁のライバルであるウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとの熱を帯びたブラック・カントリー・ダービーを戦う。この過密日程は、チームがリーグ上位進出を目指すうえで、その実力が本物かどうかを測る厳しい試練となる。
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