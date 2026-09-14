ブラモール・レーンでの試合終了後、『Sky Sports』に対し、この決勝点の立役者は、激しい競り合いとなった一戦を通じて見せたチームの粘り強さを称賛した。

勝ち点3の重要性を振り返り、このFWは「素晴らしいよ。勝利は最高の気分だし、こういう形で勝つのはいつだって特別だ。僕たちは決して信じることをやめなかったし、それが報われた」と語った。

さらに「僕たちは敗戦と引き分けという2つの良くない結果の後にここへ来た。僕たちは常に勝ちたいと思っている。勝って、リーグ首位争いを続けることが重要だった」と付け加えた。