ハリー・ケインがPKを失敗したことは、ヴォルフスブルクでのバイエルンの危うい勝利の話題の一つだった。彼はこれまで24得点を挙げてきたが、ブンデスリーガでPKを失敗したのは初めて。しかも、そのPKスポットを足で荒らし、ケインの失敗を招いたかもしれないジャンヌエル・ベロシアンもいた。
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「汚い手口」か、フェアプレーか？ バイエルンとヴォルフスブルクが、ハリー・ケインのPK失敗を巡って議論。
試合後、報道では一つの疑問が話題になった。ヴォルフスブルクのDFの行為を反則と非難すべきか、それとも「よくあること」として笑い飛ばすべきか。
結果としてベロシアンは成功した。踏み込みを乱されたケインが左足で大きく枠を外したのは、そのせいなのかは不明だ。
「あれは汚い手口だが、下位に沈む今はやむを得ない」とヴォルフスブルクのパトリック・ヴィマーはスカイのインタビューで語った。「ケインのミス原因がそれかは不明だ。靴のせいかもしれない」
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ヘッキング監督、苛立ちを隠せない：「シュートを外すのも、ケインにとってはたまにはいいことだ」
シーズン最終戦、降格回避を懸けるヴォルフスブルクのディーター・ヘッキング監督は苛立ちをにじませた。「これが今見せたいシーンだというのなら……ハリー・ケインは今日、自身初のPKを外した。彼にとっても、たまにはいい経験だろう」
バイエルンの若手トム・ビショフ（20）は「ヴォルフスブルクが降格回避を争っているのは分かるが、あのような行為は不必要だ。重要な場面でもフェアプレーをすべきだ」と批判した。
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コンパニー：「彼らは全力を尽くさず、ただ降格すればいいのか？」
バイエルンのGKヨナス・ウルビックは「全く怒っていない」と寛大に語った。ヴィンセント・コンパニー監督も冷静にコメントした。 「相手に何を求めるのか。我々が得点したら拍手をすべきか。全力で戦わず降格すべきか」とコンパニはスカイのインタビューで語った。「ヴォルフスブルクの選手がやったのか。やってはいけないが、気持ちは分かる」
この結果、ヴォルフスブルクは勝ち点26で16位のまま。土曜には勝ち点同数の隣町FCザンクト・パウリとアウェーで対戦し、敗れれば降格が決まる。