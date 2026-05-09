「汚い手口」か、フェアプレーか？ バイエルンとヴォルフスブルクが、ハリー・ケインのPK失敗を巡って議論。

試合後、報道では一つの疑問が話題になった。ヴォルフスブルクのDFの行為を反則と非難すべきか、それとも「よくあること」として笑い飛ばすべきか。

結果としてベロシアンは成功した。踏み込みを乱されたケインが左足で大きく枠を外したのは、そのせいなのかは不明だ。

「あれは汚い手口だが、下位に沈む今はやむを得ない」とヴォルフスブルクのパトリック・ヴィマーはスカイのインタビューで語った。「ケインのミス原因がそれかは不明だ。靴のせいかもしれない」