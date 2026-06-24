「汚い仕事は俺がやる」――ヴィニシウス・ジュニアはレアル・マドリードで守備をする必要はないと告げられ、マルク・ククレラはブラジル人選手のカバーを誓った

スペインの巨人、レアル・マドリードに加入する者は特別な期待を負う。昨季はリーグ優勝をバルセロナに譲り、CL準々決勝、コパ・デル・レイ16強で敗退。タイトルlessだったチームは巻き返しを図っている。 ククレラは、レアル・マドリードで成功する難しさを認識している。白いユニフォームを着る以上、常に高いパフォーマンスが求められると語った。どの相手もレアル戦を最大の試合と捉えるからだ。

彼は「レアル・マドリードの選手たちは皆優秀で、チームに溶け込むのは容易ではない。毎試合100％の力を出し切らなければならない」と語った。その上で、情熱と気概でチームに貢献したいと意気込みを示した。