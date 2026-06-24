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「汚い仕事は俺がやる」――ヴィニシウス・ジュニアはレアル・マドリードで守備をする必要はないと告げられ、マルク・ククレラはブラジル人選手のカバーを誓った
ククレラがモウリーニョのプロジェクトに参加
ククレラはチェルシーから5500万ユーロ（4600万ポンド／5900万ドル）でレアル・マドリードへ移籍。復帰したモウリーニョ監督の下、シルバやコナテに続き、ダムフリーズも加入する見込みだ。 現在、2026年W杯遠征中のスペイン代表左SBは、マドリードの左で強力なコンビをどう築くか語った。
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ヴィニシウス・ジュニアを応援すると誓う
ククレラ加入で最も注目されるのは、左サイドでのヴィニシウス・ジュニアとの連携だ。スタンフォード・ブリッジで4シーズン過ごし、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップを制した元チェルシーの彼は、このブラジル人FWの攻撃力をよく理解している。守備負担を引き受け、ヴィニシウスが得点シーンでフレッシュな状態を保てるよう約束している。
ククレラは守備のバランスを心配する声に即座に否定し、『マルカ』紙に語った。「僕たちはうまくいくと思う。 『彼が守備に戻らなくても構わない。彼がやりたくないことはすべて私が引き受ける。彼が決定的なプレーをし、ゴールを決めるのに十分な体力を保てる限り、私は汚い仕事をこなす。ヴィニシウスは、レアル・マドリードのチャンピオンズリーグでの戦いで、鍵となる影響力のある選手であることを証明してきた』」
ベルナベウのプレッシャーへの適応
スペインの巨人、レアル・マドリードに加入する者は特別な期待を負う。昨季はリーグ優勝をバルセロナに譲り、CL準々決勝、コパ・デル・レイ16強で敗退。タイトルlessだったチームは巻き返しを図っている。 ククレラは、レアル・マドリードで成功する難しさを認識している。白いユニフォームを着る以上、常に高いパフォーマンスが求められると語った。どの相手もレアル戦を最大の試合と捉えるからだ。
彼は「レアル・マドリードの選手たちは皆優秀で、チームに溶け込むのは容易ではない。毎試合100％の力を出し切らなければならない」と語った。その上で、情熱と気概でチームに貢献したいと意気込みを示した。
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スペイン人選手にとっての新たな章
プレミアリーグからの移籍、スペイン代表合宿への合流、ワールドカップ初戦2試合（カーボベルデ戦0-0、サウジアラビア戦4-0）出場と目まぐるしい日々を送ったククレジャ。早く本領を発揮したいと意気込む彼は、クラブ首脳陣の温かい歓迎に感謝し、トレーニンググラウンドに到着次第、マドリードで価値を証明すると語った。