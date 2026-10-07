ついにメッシの並外れた代表キャリアに幕が下り、サッカー界はすぐさま敬意を示した。その追悼の先頭に立った一人が、個人として最大のライバルであるロナウドだった。ロナウドはSNSで胸を打つメッセージを投稿。 メッシがラストマッチ後、心のこもったインスタグラム投稿で自身の歩みを振り返ると、ロナウドは深い称賛の言葉で応じ、その言葉は世界中に響き渡った。

ロナウドのメッセージは簡潔ながら重みがあり、メッシが残すレガシーを強調するものだった。41歳のポルトガル代表キャプテンは「レオ、これほど長い年月にわたって自国のために戦い、永遠に語り継がれる物語を築いた。アルゼンチンとともに成し遂げたことすべてに敬意を表する。ハグを」と記した。