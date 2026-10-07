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「永遠に語り継がれる物語だ」 クリスティアーノ・ロナウドが、アルゼンチンのレジェンドであるリオネル・メッシの代表ラストゲームを終えて感動的な賛辞を送った
ロナウド、最大のライバルに敬意を表す
ついにメッシの並外れた代表キャリアに幕が下り、サッカー界はすぐさま敬意を示した。その追悼の先頭に立った一人が、個人として最大のライバルであるロナウドだった。ロナウドはSNSで胸を打つメッセージを投稿。 メッシがラストマッチ後、心のこもったインスタグラム投稿で自身の歩みを振り返ると、ロナウドは深い称賛の言葉で応じ、その言葉は世界中に響き渡った。
ロナウドのメッセージは簡潔ながら重みがあり、メッシが残すレガシーを強調するものだった。41歳のポルトガル代表キャプテンは「レオ、これほど長い年月にわたって自国のために戦い、永遠に語り継がれる物語を築いた。アルゼンチンとともに成し遂げたことすべてに敬意を表する。ハグを」と記した。
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アルゼンチンの象徴にふさわしい別れ
アルゼンチンでのメッシ最後の雄姿は、この20年でファンが見慣れてきた通り、冷静かつ絶大な影響力を示すものだった。伝説的FWは自ら得点を挙げ、ニコラス・オタメンディとニコ・パスのゴールもアシストし、ベナン相手の3-0勝利を決定づけた。
この勝利は、驚異的な代表キャリアの祝賀的な締めくくりとなった。メッシは208試合に出場して126得点を記録し、2014年と2026年にも決勝に進出したうえで、2022年ワールドカップを掲げてフットボール界の頂点に到達。さらに2021年と2024年のコパ・アメリカ制覇、そして2022年のフィナリッシマ優勝も成し遂げた。
ポルトガルのスーパースター、対照的な明暗
メッシが代表での物語をおとぎ話のような結末で締めくくった一方、ロナウドは現在、ポルトガル代表でより波乱に満ちた時期を過ごしている。9月27日のノルウェー戦で4-2の勝利を収めた試合で出番のないまま終わった後、今週前半に代表チームを離れていた。
その余波はさらに深まり、直近のUEFAネーションズリーグ数試合での自身の起用をめぐって、代表監督ジョルジェ・ジェズスが誤った約束をしたと、ロナウドはその後非難した。
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伝説的な代表キャリアの終焉
メッシとロナウドのライバル関係を裏づける数字は驚異的で、現代サッカーで繰り返される可能性は低い。2008年から2023年にかけて、この2人は個人賞戦線を支配し、合わせて13回のバロンドール受賞を果たした。この争いではメッシが史上最多の8回受賞でリードしており、一方のロナウドは権威ある黄金のボールを5度獲得している。その事実は、2人とサッカー界のその他の選手たちとの圧倒的な差を示している。
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