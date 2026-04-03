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Bruno Fernandes penalty bottle Mark CrossleyGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

「水筒と直感：元ノッティンガム・フォレストのゴールキーパーが明かすPK阻止の秘訣――マーク・クロスリーが、イヴァン・トニーとブルーノ・フェルナンデスをどう封じ込めるかを解説」

プレミアリーグ
ブルーノ・フェルナンデス
イングランド
ノッティンガム・フォレスト
イヴァン・トニー
ジョーダン・ピックフォード
ハンナハンプトン
ブライス・サンバ

ノッティンガム・フォレストの元ゴールキーパー、マーク・クロスリーが『GOAL』誌に対し、PK阻止の秘訣を明かし、ブルーノ・フェルナンデスやイヴァン・トニーを封じ込めるためにどのようなアプローチを取るかを語った。アドバイスや指示が書かれたウォーターボトルは、現代サッカー界で大流行しているが、12ヤード地点での精神戦の行方に、果たしてそれらは大きな影響を与えるのだろうか？

  • Penalty spot generalGetty

    ル・ティシエのPKを止めた唯一の選手

    全盛期のクロスリーは誰の助けも必要としなかった。元ウェールズ代表の彼は、PKを阻止する術を極めていた。彼は、サウサンプトンのレジェンド、マット・ル・ティシエのPKをセーブした唯一の選手として有名であり、1991年のFAカップ決勝ではイングランドのレジェンド、ゲイリー・リネカーのシュートも防いだ。

    PK戦でも数々の名場面を残しており、クロスリーは相手の心理を読み、ボールをどこに蹴るかを予測することができた。これは習得するのが極めて困難なスキルであり、ゴールキーパーにとって永遠に役立つものとなるだろう。

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  • PKを成功させる秘訣を大公開

    業界屈指の実力者となったクロスリーは、自身の手法について説明を求められ、バリー・ベット・オールスターズのメンバーを選出しながらGOALの独占インタビューに応じ、次のように語った。「昔、僕の哲学は、PKキッカーをできるだけ長く待たせることだった。というのも、僕はスチュアート・ピアースやテディ・シェリンガムといった、偉大なPKキッカーたちと共にトレーニングを積んできたからだ。 彼らにはよくこう聞いていた。『PKを蹴る時、どうしたい？』と。答えは単純だ。『ボールを置いて、すぐに蹴りたい』というものだった。

    「だから、当然ながらゴールキーパーの立場からすれば、相手をできるだけ長く待たせたい。たとえそれが、水筒から水を飲むことでも、ゴール内に置いてあったタオルでグローブを拭くことでも、あるいはボールがスポットに置いてないと言って審判と少し言い争うことでもね。

    「それが唯一の戦術だった。そして、僕は直感を強く信じていた。直感に従い、どちらへ飛び込むか、まさに最後の瞬間に決断するんだ。 実は、技術的には左よりも右に飛び込む方が得意だったんだ。だから、多くの場合、右に飛び込むことを選んでいた。レ・ティシエのセーブもそうだった。でも、FAカップ決勝でのセーブは左に飛び込んだ。最後の瞬間、直感で『あそこにシュートを打ってくる』と感じたからだ。」

  • ゴールキーパーはフェルナンデスとトニーをどう防ぐのか？

    現在、マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるフェルナンデスやアル・アハリのストライカー、トニーなど、多くの選手が、目の前のゴールキーパーが動揺するのを待ち、できるだけ長くシュートを打つのを遅らせる戦術を取っている。

    そうしたゆっくりとした助走に対してどう対処するか問われると、クロスリーは次のように付け加えた。「彼らはどこかのタイミングで必ずこちらを見るものだ。だから、僕はそのアイコンタクトを待つようにしているし、常に一方へ行くふりをする。どちらへ行くふりをしても、必ず方向を変えて反対側へ行くんだ。それはすべて、ほんのわずかな時間と直感の問題だ。

    「でも、ボールに向かって走り込んで、ホップ、スキップ、ジャンプとか、そういう動きをする選手たちについては、私には理解できない。 ボールを地面に置いてから走り込むべきだと思う。ゴールキーパーの立場から言えば、何が望みか？俺は身長6フィート5インチ（約196cm）ある。コーナー付近でボールが地面に転がっているのは本当に嫌だ。中くらいの高さに蹴ってくれれば、正しい方向に動いてセーブできるチャンスがある。

    「だから、彼らはただボールに向かって走り、どちらのゴール隅を狙うかを決めて、確実にその隅にシュートを打ち込むべきだと思う。ホップ、スキップ、ジャンプなんて必要ない。まあ、彼らなら違う意見を持つだろうけど。」

  • 水ボトルはペナルティの行方に影響を与えるのか？

    キックが始まる前に策定されたPK戦略が書かれたボトルが登場したことで、ゴールキーパーにとっての「予測」という要素の一部が排除されるようになった。2021-22シーズンのチャンピオンシップ・プレーオフでフォレストがシェフィールド・ユナイテッドを破る際、ブライス・サンバがこの戦術を採用したほか、ユーロ2024ではジョーダン・ピックフォードも同様の手法を用いた。また、2025年女子欧州選手権の決勝戦では、ハンナ・ハンプトンがスペインのライバルであるカタ・コルの「飲み物用補助具」を観客席へ投げ込んだ。

    新しいトレンドについて尋ねられたクロスリーは次のように語った。「聞いてくれ、テクノロジーは僕がプレーしていた頃とは比べ物にならないほど進歩している。だから、あらゆることを研究できるんだ。今なら、ゴールキーパーコーチが君と一緒に座って、おそらくPKキッカーの直近10本のPKを分析し、そのテクニックを詳しくチェックしてくれるだろう。 

    「いくらリサーチを重ねても、特に最近の選手たちは非常に優秀だから、結局は最後の瞬間に思いを変えることができるんだと思う。 私はずっとマット・ル・ティシエが史上最高の選手だと思っていました。彼はボールを蹴る技術において誰よりも優れていたからです。幸運にも私が彼を止められたことがありますが、彼は私にこう言いました。『君が一方へフェイントをかけるのを見ていたんだ。でも最後の瞬間に考えを変えて、結果的にシュートがうまくいかなかった』と。ですから、選手たちはそれほど高いレベルにあるのだと思います。 

    「ウォーターボトルの件を初めて目にしたのは、シェフィールド・ユナイテッド戦のブライス・サンバだった。その試合を観戦していて、『彼は何をしているんだ？』と思った。でも実際に見てみると、明らかにゴールキーパーコーチと入念に研究を重ねた結果だと分かった。それには脱帽するしかない。彼には効果があったし、その後も何度か成功しているのを見ている。 

    「つまり、すべては心理戦なんだ。特にPK戦ではね。試合中のPKとは少し事情が異なる。水ボトルを拾いに行って、『ああ、彼はここを狙ったな』なんてことはできない。 いや、できるけど、PK戦では、次から次へと多くのPKを止めなければならない状況だから少し違うんだ。ゴールキーパーやゴールキーパーコーチが使える戦術なら、何でも使うべきだよ。」

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    バリー・ベット・オールスターズがシティ・グラウンドへ向かう

    ノッティンガム・フォレストのユニフォーム前面スポンサーである「Bally Bet」は、長年にわたり草の根サッカーを支えてきた選手たちに、その功績に見合った評価を与えることを使命としています。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリー氏は、草の根サッカーの素晴らしさを称えるべく、このスポーツの真の顔ぶれで構成される史上初の「オールスター・ベテランズ」チームを結成するという任務を任されました。 クロスリーは、「バリー・ベット・オールスターズ」の編成にあたり、フォレストの他の著名な顔ぶれから強力なサポートを受けることになる。

    その後、オールスターズは本格的なプレミアリーグさながらの待遇を受け、5月下旬には地元の練習場を離れシティ・グラウンドへと舞台を移し、厳選されたフォレストのレジェンドたちと対戦することになる。その試合に先立ち、クロスリーはトレントサイドの馴染みの顔ぶれの協力を得て、スターティングイレブンを最終調整する予定だ。

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