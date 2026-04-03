「水筒と直感：元ノッティンガム・フォレストのゴールキーパーが明かすPK阻止の秘訣――マーク・クロスリーが、イヴァン・トニーとブルーノ・フェルナンデスをどう封じ込めるかを解説」

キックが始まる前に策定されたPK戦略が書かれたボトルが登場したことで、ゴールキーパーにとっての「予測」という要素の一部が排除されるようになった。2021-22シーズンのチャンピオンシップ・プレーオフでフォレストがシェフィールド・ユナイテッドを破る際、ブライス・サンバがこの戦術を採用したほか、ユーロ2024ではジョーダン・ピックフォードも同様の手法を用いた。また、2025年女子欧州選手権の決勝戦では、ハンナ・ハンプトンがスペインのライバルであるカタ・コルの「飲み物用補助具」を観客席へ投げ込んだ。

新しいトレンドについて尋ねられたクロスリーは次のように語った。「聞いてくれ、テクノロジーは僕がプレーしていた頃とは比べ物にならないほど進歩している。だから、あらゆることを研究できるんだ。今なら、ゴールキーパーコーチが君と一緒に座って、おそらくPKキッカーの直近10本のPKを分析し、そのテクニックを詳しくチェックしてくれるだろう。

「いくらリサーチを重ねても、特に最近の選手たちは非常に優秀だから、結局は最後の瞬間に思いを変えることができるんだと思う。 私はずっとマット・ル・ティシエが史上最高の選手だと思っていました。彼はボールを蹴る技術において誰よりも優れていたからです。幸運にも私が彼を止められたことがありますが、彼は私にこう言いました。『君が一方へフェイントをかけるのを見ていたんだ。でも最後の瞬間に考えを変えて、結果的にシュートがうまくいかなかった』と。ですから、選手たちはそれほど高いレベルにあるのだと思います。

「ウォーターボトルの件を初めて目にしたのは、シェフィールド・ユナイテッド戦のブライス・サンバだった。その試合を観戦していて、『彼は何をしているんだ？』と思った。でも実際に見てみると、明らかにゴールキーパーコーチと入念に研究を重ねた結果だと分かった。それには脱帽するしかない。彼には効果があったし、その後も何度か成功しているのを見ている。

「つまり、すべては心理戦なんだ。特にPK戦ではね。試合中のPKとは少し事情が異なる。水ボトルを拾いに行って、『ああ、彼はここを狙ったな』なんてことはできない。 いや、できるけど、PK戦では、次から次へと多くのPKを止めなければならない状況だから少し違うんだ。ゴールキーパーやゴールキーパーコーチが使える戦術なら、何でも使うべきだよ。」