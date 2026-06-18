AFP
翻訳者：
「気分の良い会話ではなかった」――フェイエノールトは、クラブ幹部がジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストはロビン・ファン・ペルシーより「より大きな成功を収める」と確信したため、ファン・ペルシーを解任した。
データに基づく評価がヴァン・ペルシーの退団につながった
フェイエノールトは「過去12か月の詳細な評価」に基づき、ファン・ペルシーの在任期間に終止符を打った。リゴー氏によると、パフォーマンス低下とPSVとの差拡大が確認された。クラブは勝利確率や試合中の支配力など複数の指標を分析した。
これらのデータから、クラブ首脳はチームが誤った方向に進んでいると判断。結果として、クラブの象徴であり元オランダ代表でもある同選手との契約延長を見送った。
- AFP
リゴーが決定を説明する
リゴー氏は、この決定がシーズンを通じて集めた客観的なデータに基づくものであると強調した。また、フェイエノールトのディレクターである同氏は、ファン・ペルシーにこの決定がどのように伝えられたかについても説明した。
「我々は過去12か月を事実と数字で客観的に分析した」と記者会見で述べた。「昨季は成績が下降し、PSVとの差が広がった。そのためロビンとの契約更新を見送ることを決定した。
数字が示した事実を見てから下した決断です。詳細は明かしませんが、未来を見て歩みを進めます。日曜の朝、本人へ直接伝えました。辛い会話でしたが、必要な一歩でした」
ファン・ブロンクホルスト、新たな章が始まる
フェイエノールトは監督にヴァン・ブロンクホルスト、コーチにシプケ・フルスホフを起用した。リゴー氏は「ヴァン・ペルシーの退団が確定してから2人と話し合いを始めた」と説明した。
同ディレクターは新体制への信頼を表明し、「その後、ジオとシプケと話し合った。会話と分析を通じて、彼らの方が組織的に成功できると確信した。試合に勝つ要素だけでなく、我々が求めるピッチでの支配力も重要だ。昨季はそれが欠けており、データも明確に示していた」と語った。
- AFP
ファン・ブロンクホルストは、その決定を正当化するよう圧力を受けている。
ファン・ブロンクホルストには、ファン・ペルシー監督時代に欠けていたとフェイエノールトが考える部分を改善することが期待される。新監督のチーム強化策に注目が集まり、フェイエノールトは移籍市場で複数の選手を獲得し、いくつかのポジションを補強すると見込まれる。