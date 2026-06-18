リゴー氏は、この決定がシーズンを通じて集めた客観的なデータに基づくものであると強調した。また、フェイエノールトのディレクターである同氏は、ファン・ペルシーにこの決定がどのように伝えられたかについても説明した。

「我々は過去12か月を事実と数字で客観的に分析した」と記者会見で述べた。「昨季は成績が下降し、PSVとの差が広がった。そのためロビンとの契約更新を見送ることを決定した。

数字が示した事実を見てから下した決断です。詳細は明かしませんが、未来を見て歩みを進めます。日曜の朝、本人へ直接伝えました。辛い会話でしたが、必要な一歩でした」