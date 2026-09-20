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「気に入らなかった」 トーマス・トゥヘルがハリー・マグワイアに容赦ない警告、ワールドカップでの確執を経てマンチェスター・ユナイテッドのスターのイングランド代表落選が続く
マグワイアは招集外、アレクサンダー＝アーノルドは再招集へ
トゥヘルはネーションズリーグに臨む最新のイングランド代表メンバーから、今回もマグワイアを外した。これにより、マンチェスター・ユナイテッドのセンターバックは代表でさらに厳しい立場に追い込まれている。この落選は、直近のワールドカップメンバーからマグワイアが物議を醸す形で外れたことに続くものだ。代わってエヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトが選出されており、マグワイアの代表復帰は極めて難しい状況となっている。
一方、元リヴァプールのスターであるアレクサンダー＝アーノルドは対照的な状況にある。夏の大会も欠場していたレアル・マドリーのDFは、代表で再起のチャンスを与えられた。アーセナルの右SBベン・ホワイトとチェルシー主将リース・ジェームズの負傷により復帰への道が開かれたが、トゥヘルは守備面での即時改善を求めている。
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トゥヘル、マグワイアの公然の不満とトレントに対する守備面での要求に言及
マグワイアは正式発表前からワールドカップのメンバー外を強く批判し、さらに母親もその決定について「本当に嫌悪感を覚える」と公に述べていた。こうした反応は明らかにトゥヘルを苛立たせており、同監督は最新の代表メンバー発表の場でこの件に直接言及した。
マグワイアの公の不満について問われたトゥヘルは、記者団に対して「助けにはならない。まったく助けにならない」と語った。「私はそういうタイプの人間ではないので、この先ずっと彼を責め続けることはない。簡単に、そしてすぐに忘れることはできる。だが、私はそれを好まなかったし、助けにもならない」
一方で、トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドについては異なるトーンを取った。フルバックが公に復帰への意欲を示していることを認めた上で、守備面で一段階レベルを上げるよう求めた。
トゥヘルは「彼はそうしなければならない。そうしなければならない。それは必要なことだ。私の確信では、彼はそうするだろう。だが、彼にはそれ以外の選択肢がない」と述べた。「私は彼に何ができるのかを知っている。彼の才能も知っている。彼が何を言っているのかも知っている。イングランドのためにプレーすることを切望しており、自分のポジションを勝ち取るために戦うということだ。だからこそ今がある。彼はキャンプに来ていて、チャンスを手にしている。長いキャンプだし、自分を示すには良いタイミングだ」
また、トゥヘルは招集前にそのDFとは話していなかったことを認め、こう付け加えた。「ワールドカップの前には彼と話し、自分の決断を伝えた。そして今回は良い知らせだった。彼はその良い知らせを選出によって知った」
ワールドカップでの失望の後、結束を再構築へ
イングランドは、アルゼンチンに敗れたワールドカップ準決勝敗退の痛手を受け、再建を目指している。この敗戦をきっかけに緊張感のある余波が広がり、トゥヘルは公の場でチームのフットボール面でのDNAに疑問を呈し、守備的な交代策を続けたことが裏目に出たあと、戦術的な指示に従えなかったとして選手たちを批判した。
その敗戦後には不和も取り沙汰されたが、指揮官は依然としてチーム内の結束に自信を見せている。就任から18カ月が経った今、トゥヘルはロッカールームが自身のプロジェクトに全面的にコミットしていると強調した。
「彼らがどれほど意欲的か、私はまったく疑っていない。何の疑いもない」とトゥヘルは強調した。「彼らのことを知っているからだ。私は彼らと7週間をともにした。予選キャンペーンも一緒に戦ったし、18カ月をともにしてきた。次のサイクルで私たちが一段階上がり、結果を出すことに疑いはない。その責任は私にある。今ここで始まるのは新たなスタートではないと感じている。だからこそ、私たちは堅固で非常に価値のある土台の上に積み上げていく。そして目標は、母国開催のEUROで優勝することだ」
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ネーションズリーグのアピール合戦が始まる
イングランドはここから、今後のネーションズリーグに意識を向ける。今回のキャンプは、アレクサンダー＝アーノルドのような当落線上の選手にとって、トゥヘルの長期的な構想における立場を固めるための極めて重要なアピールの場となる。最終目標を自国開催のEURO2028制覇に定める中、トゥヘルは規律と戦術遂行に関して厳格な基準を打ち出しており、マグワイアは指揮官の信頼を取り戻すうえで、ほぼ不可能に近い戦いを強いられている。
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