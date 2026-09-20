マグワイアは正式発表前からワールドカップのメンバー外を強く批判し、さらに母親もその決定について「本当に嫌悪感を覚える」と公に述べていた。こうした反応は明らかにトゥヘルを苛立たせており、同監督は最新の代表メンバー発表の場でこの件に直接言及した。

マグワイアの公の不満について問われたトゥヘルは、記者団に対して「助けにはならない。まったく助けにならない」と語った。「私はそういうタイプの人間ではないので、この先ずっと彼を責め続けることはない。簡単に、そしてすぐに忘れることはできる。だが、私はそれを好まなかったし、助けにもならない」

一方で、トゥヘルはアレクサンダー＝アーノルドについては異なるトーンを取った。フルバックが公に復帰への意欲を示していることを認めた上で、守備面で一段階レベルを上げるよう求めた。

トゥヘルは「彼はそうしなければならない。そうしなければならない。それは必要なことだ。私の確信では、彼はそうするだろう。だが、彼にはそれ以外の選択肢がない」と述べた。「私は彼に何ができるのかを知っている。彼の才能も知っている。彼が何を言っているのかも知っている。イングランドのためにプレーすることを切望しており、自分のポジションを勝ち取るために戦うということだ。だからこそ今がある。彼はキャンプに来ていて、チャンスを手にしている。長いキャンプだし、自分を示すには良いタイミングだ」

また、トゥヘルは招集前にそのDFとは話していなかったことを認め、こう付け加えた。「ワールドカップの前には彼と話し、自分の決断を伝えた。そして今回は良い知らせだった。彼はその良い知らせを選出によって知った」



