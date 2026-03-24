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「気に入らない！」――ベンジャミン・セスコの代理人が、マンチェスター・ユナイテッドのストライカーに対する「スーパーサブ」というレッテルに怒りを爆発させた
控え選手としての役割への不満
セスコがオールド・トラッフォードに加入した際、期待は天井知らずだったが、22歳の彼は2026年に入り、ようやく本領を発揮し始めた。マイケル・キャリックの指導の下、このフォワードは決定力のある選手へと成長し、年明け以降、プレミアリーグで7ゴールを挙げている。 しかし、ベンチから試合の流れを変える傾向があることから、評論家の間では「スーパーサブ」というレッテルが定着してしまった。このニックネームは特定の戦術的役割を暗示しているが、本人やその周辺は、スタメンの定位置を勝ち取ったと自負する選手にとって、これは一種の制限だと捉えている。
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「スーパースtriker」への反論
『アリーナ・スポーツ』の取材に対し、セスコの代理人であるバサノヴィッチ氏は、クライアントが単なる「インパクトプレイヤー」に過ぎないという見方を即座に否定した。彼は、統計データこそが、メディアが示唆するよりもはるかに広範な形で、このフォワードの貢献度を物語っていると主張した。
「『スーパーサブ』という呼び名について聞かれるなら、私はそれが好きではない」とバサノヴィッチは語った。「『スーパーストライカー』の方がずっと気に入っている。 ベンジャミンはスーパーストライカーだと思う。彼は今年、13試合に先発し、13試合で途中出場している。得点の半分は先発時、残りの半分は途中出場時に挙げたものだ。彼が万能なストライカーであることは明らかであり、ベンジャミンは『スーパーストライカー』という名にふさわしい選手だ！」
業務量の管理
セスコをベンチからの切り札として起用するという判断は、キャリックの信頼不足というよりは、スポーツ科学に基づくものだろう。ユナイテッドは、最近のコンディション面での懸念を受けて、このスロベニア人選手の出場時間を慎重に管理し、プレミアリーグという高強度の環境下でも彼が爆発力を維持できるよう配慮してきた。この戦略により、若き選手は巨額の移籍金に伴う多大なプレッシャーから守られつつ、高い勝率を維持している。 ピッチ上の結果を見る限り、ユナイテッドは2026-27シーズンに向けた長期的な戦力を順調に育成していると言えるだろう。
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次は何が待っているのでしょうか？
レッド・デビルズは現在、31試合を終えて勝ち点55を獲得し、プレミアリーグの順位表で3位につけている。4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差だ。来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性は依然として高いが、シーズン残り7試合で最高のパフォーマンスを維持しなければならない。次の試合は4月13日、オールド・トラッフォードでのリーズ・ユナイテッド戦となる。