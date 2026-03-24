「気に入らない！」――ベンジャミン・セスコの代理人が、マンチェスター・ユナイテッドのストライカーに対する「スーパーサブ」というレッテルに怒りを爆発させた

『アリーナ・スポーツ』の取材に対し、セスコの代理人であるバサノヴィッチ氏は、クライアントが単なる「インパクトプレイヤー」に過ぎないという見方を即座に否定した。彼は、統計データこそが、メディアが示唆するよりもはるかに広範な形で、このフォワードの貢献度を物語っていると主張した。

「『スーパーサブ』という呼び名について聞かれるなら、私はそれが好きではない」とバサノヴィッチは語った。「『スーパーストライカー』の方がずっと気に入っている。 ベンジャミンはスーパーストライカーだと思う。彼は今年、13試合に先発し、13試合で途中出場している。得点の半分は先発時、残りの半分は途中出場時に挙げたものだ。彼が万能なストライカーであることは明らかであり、ベンジャミンは『スーパーストライカー』という名にふさわしい選手だ！」