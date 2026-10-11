マンチェスター・シティはアンフィールドでリヴァプールに大勝し、プレミアリーグの財務規則115件に違反したと認定されてから初めての試合で、その強さを見せつけた。マレスカは勝利後、上機嫌で騒動を意に介さなかった。

チームを「不正を働いた」と非難する敵対的な観衆に直面したが、チームはサッカーだけに集中しなければならないと強調した。マレスカは「周囲の雑音は常にある。だから、それにどう対処するかを学ぶ必要がある。同時に、私たちも自分たちの『声』を届けようとしなければならない。それは試合に勝つことであり、今日私たちがやったことだ」と語った。