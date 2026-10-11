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「気にしていない」アンフィールドでの勝利後、マンチェスター・シティへの有罪判決を意に介さないエンツォ・マレスカ
周囲の雑音を意に介さず
マンチェスター・シティはアンフィールドでリヴァプールに大勝し、プレミアリーグの財務規則115件に違反したと認定されてから初めての試合で、その強さを見せつけた。マレスカは勝利後、上機嫌で騒動を意に介さなかった。
チームを「不正を働いた」と非難する敵対的な観衆に直面したが、チームはサッカーだけに集中しなければならないと強調した。マレスカは「周囲の雑音は常にある。だから、それにどう対処するかを学ぶ必要がある。同時に、私たちも自分たちの『声』を届けようとしなければならない。それは試合に勝つことであり、今日私たちがやったことだ」と語った。
- Getty Images Sport
強硬姿勢を崩さないファンとクラブ首脳陣
マンチェスター・シティは今季のプレミアリーグで、開幕から6戦6勝を記録した。試合には最高経営責任者（CEO）のフェラン・ソリアーノやスポーツディレクターのウーゴ・ヴィアナらクラブ幹部も足を運び、マレスカはそのことが重要だったと評価した。
「敵地アンフィールドでのリヴァプール戦という試合の重要性を考えれば、クラブの皆が一緒にいるのは良い考えだったと思う。今の私たちに必要なのは、その一体感だ」と説明した。アーリング・ハーランドも監督の考えに同調し、こう語った。「精神的に強くあり続け、団結して、自分たちにできることに取り組むのが大切だ。僕たちがコントロールできるのは、良いサッカーをして、一緒に戦うこと。それが僕たちにできる唯一のことだ」
異議申し立ての日程を否定
マンチェスター・シティは、独立委員会の裁定に対する異議申し立てが認められなければ、大幅な勝ち点剥奪や追放を含む厳しい処分を受ける可能性がある。
しかし、マレスカ監督は法的手続きがどれほど長引くかをまったく気にしていない。異議申し立ての結果が出るまでの見通しを問われると、「私がどれほど幸せか、想像もつかないだろう。気にしていない」と答えた。さらに、ライバルクラブのサポーターから現在向けられている敵意が、クラブを奮い立たせる可能性もあると示唆。「それによってファンとの一体感が生まれるかもしれない。勝利を祝えることを願っている。私たちが集中できるのは、それだけだ」と付け加えた。
- AFP
マンチェスター・シティの今後は？
マンチェスター・シティは現在、開幕から全勝の勝ち点18でプレミアリーグ首位に立っており、この完璧なスタートを維持しなければならない。エンツォ・マレスカ監督とチームは、チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦に向けて、間もなく欧州での試合に目を向けることになる。ピッチ上でさらに圧倒的なパフォーマンスを見せ、続く雑音をかき消すためだ。
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