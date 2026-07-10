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Yosua Arya

翻訳者：

「気が散ってしまった」――キリアン・ムバッペはモロッコ戦でのPK失敗を混乱のせいだと説明し、フランスがワールドカップ準決勝へ準備を進める中、怪我の懸念を否定した。

キリアン・エンバペ
フランス
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フランス 対 モロッコ
モロッコ

キリアン・ムバッペは、モロッコ戦でVARによる長時間の審議の末、PKが有効か不明瞭になったことで集中力を欠き、PKを外したと認めた。フランス代表主将は足首の打撲も軽傷とし、ワールドカップ準決勝に万全で臨めると強調した。

  • ムバッペ、VARの遅延が招いた痛手を振り返る

    フランスはモロッコを2－0で破り準決勝進出を決めたが、ムバッペがPKを外したことが最大の話題となった。同FWは、3分以上に及んだVAR確認が準備の妨げになったと明かした。当初はPKが与えられたと伝えられたが、主審から「判定は検討中」と告げられ、蹴るまで何度も構え直した。

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ムバッペが混乱の経緯を説明する

    ムバッペは異例の展開が集中力を乱したと認めつつ、PK失敗の責任を審判団に転嫁することは避けた。試合後、彼はPKに至るまでの出来事を説明した。

    「シュートはうまくいかなかった」とRMC Sportの取材に語った。「その後、混乱が生じた。主審はPKだと告げ、VARの確認は終わったと言った。

    ウスマン（デンベレ）がボールを渡し、僕は集中していた。そこへレフェリーが「PKはない」と言い、僕は混乱した。PKがあると思いボールを置くと、彼は「2分前のプレーを確認する」と言った。」

    混乱はあったが、PKを外した責任は自分にあると認め、「集中を乱してしまった」と語った。 PKに集中する方法はいろいろ考えてきたが、この展開は想定していなかった。審判がPKだと言い、2分後に取り消されることもある。これは新しいサッカーの一部で、VARに適応するしかない」

  • フランス代表キャプテン、怪我の懸念を気にしていない様子

    ピッチで治療を受けた後、77分に交代したムバッペもファンの不安を和らげた。フランス代表主将は試合後にチームメイトと喜びを分かち合い、けがが軽傷であることを示した。

    「大丈夫だ。足首を軽く打ったが、問題ない。JP［マテタ］の方が、最後の15分間をプレーするには僕より適していた」とESPNの取材に語った。

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    フランス、準決勝に向けて準備を進める

    フランスはワールドカップ準決勝へ視線を向ける。テキサス州アーリントンでの試合ではスペインまたはベルギーと対戦する。ムバッペは足首の打撲を気にせず、レ・ブルーはキャプテンが攻撃を率いることを期待し、決勝へまた一歩前進する。

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