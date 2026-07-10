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「気が散ってしまった」――キリアン・ムバッペはモロッコ戦でのPK失敗を混乱のせいだと説明し、フランスがワールドカップ準決勝へ準備を進める中、怪我の懸念を否定した。
ムバッペ、VARの遅延が招いた痛手を振り返る
フランスはモロッコを2－0で破り準決勝進出を決めたが、ムバッペがPKを外したことが最大の話題となった。同FWは、3分以上に及んだVAR確認が準備の妨げになったと明かした。当初はPKが与えられたと伝えられたが、主審から「判定は検討中」と告げられ、蹴るまで何度も構え直した。
- Getty Images Sport
ムバッペが混乱の経緯を説明する
ムバッペは異例の展開が集中力を乱したと認めつつ、PK失敗の責任を審判団に転嫁することは避けた。試合後、彼はPKに至るまでの出来事を説明した。
「シュートはうまくいかなかった」とRMC Sportの取材に語った。「その後、混乱が生じた。主審はPKだと告げ、VARの確認は終わったと言った。
ウスマン（デンベレ）がボールを渡し、僕は集中していた。そこへレフェリーが「PKはない」と言い、僕は混乱した。PKがあると思いボールを置くと、彼は「2分前のプレーを確認する」と言った。」
混乱はあったが、PKを外した責任は自分にあると認め、「集中を乱してしまった」と語った。 PKに集中する方法はいろいろ考えてきたが、この展開は想定していなかった。審判がPKだと言い、2分後に取り消されることもある。これは新しいサッカーの一部で、VARに適応するしかない」
フランス代表キャプテン、怪我の懸念を気にしていない様子
ピッチで治療を受けた後、77分に交代したムバッペもファンの不安を和らげた。フランス代表主将は試合後にチームメイトと喜びを分かち合い、けがが軽傷であることを示した。
「大丈夫だ。足首を軽く打ったが、問題ない。JP［マテタ］の方が、最後の15分間をプレーするには僕より適していた」とESPNの取材に語った。
- AFP
フランス、準決勝に向けて準備を進める
フランスはワールドカップ準決勝へ視線を向ける。テキサス州アーリントンでの試合ではスペインまたはベルギーと対戦する。ムバッペは足首の打撲を気にせず、レ・ブルーはキャプテンが攻撃を率いることを期待し、決勝へまた一歩前進する。
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