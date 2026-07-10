ムバッペは異例の展開が集中力を乱したと認めつつ、PK失敗の責任を審判団に転嫁することは避けた。試合後、彼はPKに至るまでの出来事を説明した。

「シュートはうまくいかなかった」とRMC Sportの取材に語った。「その後、混乱が生じた。主審はPKだと告げ、VARの確認は終わったと言った。

ウスマン（デンベレ）がボールを渡し、僕は集中していた。そこへレフェリーが「PKはない」と言い、僕は混乱した。PKがあると思いボールを置くと、彼は「2分前のプレーを確認する」と言った。」

混乱はあったが、PKを外した責任は自分にあると認め、「集中を乱してしまった」と語った。 PKに集中する方法はいろいろ考えてきたが、この展開は想定していなかった。審判がPKだと言い、2分後に取り消されることもある。これは新しいサッカーの一部で、VARに適応するしかない」