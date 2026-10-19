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「毎日私に聞いてくる」リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督、フロリアン・ヴィルツへの敬意を求める
苦戦ぶりに厳しい視線
チャンピオンズリーグでの対戦を前にメディアに対応したイラオラは、ヴィルツへの過度な注目に反論した。2025年7月にリヴァプールへ加入し、2030年6月までの契約を結んだドイツ代表のヴィルツは、今季の公式戦9試合で無得点、3アシストにとどまり、厳しい批判を浴びている。
元レヴァークーゼンのヴィルツは、アンフィールドに加入して以来、通算58試合で7得点13アシストを記録している。しかし、この数字は以前の卓越した水準には及ばず、厳しい視線を向けられている。
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実績ある才能豊かな選手を擁護する
イングランドへの移籍前、MFは母国で輝かしいキャリアを送り、国内2冠に加えてシーズン最優秀選手賞を複数回受賞した。197試合に出場し、57ゴール65アシストを記録している。
イラオラ監督は自身の選手を擁護し、こう語った。「彼は直近の2試合で非常に良いプレーをしたと思う。LASKとのアウェー戦でも、先日のブレントフォード戦でも本当に良かった。ボールを持っているときも持っていないときも、チームに大きく貢献した。この調子を維持してくれればと思うよ」
ムニョスと戦術的な柔軟性を称賛
絶えず寄せられる質問について、イラオラ監督は「あなた方はほぼ毎日、彼について私に尋ねる。私たちは彼のあらゆることを分析し、細かく検証しすぎている。だが、彼が良いプレーをしたときには、それもきちんと伝えるべきだ」と付け加えた。
スペイン人指揮官は、7番のアシストからブレントフォード戦で得点したビクトル・ムニョスも称賛した。慣れない右サイドバックを務めたムニョスの適応力は、チームにとって重要だった。イラオラ監督は「ビクトルは私たちがよく知っている選手だ……。姿勢の面では、チームを助ける準備ができている。右でも左でもプレーするし、先日は右サイドバックでプレーした」と語った。
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リヴァプールの今後は？
リヴァプールは火曜日にビジャレアルをホームに迎え、チャンピオンズリーグでの3連勝を狙う。イラオラは、ドミニク・ソボスライとジェレミー・フリンポンを負傷で欠くなか、手薄な選手層をやりくりしながら厳しい日程を乗り切らなければならない。クラブは、スターであるチャンスメーカーが本来の卓越したプレーを取り戻すことに大きく頼ることになる。
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