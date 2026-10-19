チャンピオンズリーグでの対戦を前にメディアに対応したイラオラは、ヴィルツへの過度な注目に反論した。2025年7月にリヴァプールへ加入し、2030年6月までの契約を結んだドイツ代表のヴィルツは、今季の公式戦9試合で無得点、3アシストにとどまり、厳しい批判を浴びている。

元レヴァークーゼンのヴィルツは、アンフィールドに加入して以来、通算58試合で7得点13アシストを記録している。しかし、この数字は以前の卓越した水準には及ばず、厳しい視線を向けられている。