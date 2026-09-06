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「毎年5月13日になると、QPR戦でのゴールを追体験する」 セルヒオ・アグエロがマンチェスター・シティの象徴的瞬間を振り返る
アグエロ、最終節のドラマを回想
セルヒオ・アグエロは、2012年のあの有名なゴールの前に、リーグタイトルを失うかもしれないという強い恐怖が頭をよぎっていたと認めた。『FourFourTwo』の取材に対し、アグエロは、マンチェスター・シティが最終節を前に、QPRに勝てば優勝が決まる状況でその試合に臨んだことを振り返った。
しかし、チームは予想外にもリードを許した。「マンチェスター・ユナイテッドに勝った後、QPRにホームで勝てばリーグ優勝できると分かった状態で、僕たちはシーズン最終戦に入った。だが後半に2-1とされた。その瞬間は何も考えていない。頭にあるのは、リーグタイトルを失うということだ。でも、とにかく最後まで戦い続けた」
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マリオ・バロテッリとの事前に計画された移籍
エディン・ジェコが92分に同点ゴールを決めたとき、アグエロはさらにもう1点取れると信じていた。このFWは、その後のマリオ・バロテッリとの連係がとっさのものではなく、あらかじめ考えていた戦術だったと明かした。
「ナイジェル・デ・ヨングからのパスを受けるために下がると決めた。それからマリオ・バロテッリとワンツーを狙ったんだ。それはすでに頭の中にあった。ゴールできるかどうか、その形を前から考えていたんだ。事前にマリオには、彼を探すつもりだし、彼に渡してワンツーで返してもらい、アシストしてもらうつもりだと伝えていた。幸いにも、彼と考えていたプランはうまくいった。結果的に完璧なプレーになった」
QPRのゴールが残した影響
10年以上が過ぎた今、アグエロにとってあのゴールが持つ感情的な重みはさらに増している。5年前に現役を引退した今では、あの日がマンチェスター・シティとそのサポーターにとっていかに大きな意味を持っていたかを、完全に理解している。
「ファンが今でも僕を追いかけてくれて、現役時代と同じように愛してくれているのは本当にうれしい。あの10年間の自分のパフォーマンスや、数々のタイトル獲得、そしてもちろんクラブの歴史にとって重要だったQPR戦でのゴールに、みんな満足してくれていたんだと思う。もうプレーしていない今、年月が過ぎても、毎年5月13日、あのQPR戦のゴールの日になると、その瞬間を思い返す。すばらしい思い出だし、僕にとってはこれからもずっとそうだ」
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アグエロとマンチェスター・シティの今後は?
アグエロが引退後の生活を楽しみ続ける一方で、マンチェスター・シティは新体制の下でリーグ王座奪還を目指している。今季はエンツォ・マレスカが指揮を執ってスタートし、前任のジョゼップ・グアルディオラの後を継いだ。グアルディオラは前例のない功績を残した10年を経て退任した。
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