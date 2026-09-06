エディン・ジェコが92分に同点ゴールを決めたとき、アグエロはさらにもう1点取れると信じていた。このFWは、その後のマリオ・バロテッリとの連係がとっさのものではなく、あらかじめ考えていた戦術だったと明かした。

「ナイジェル・デ・ヨングからのパスを受けるために下がると決めた。それからマリオ・バロテッリとワンツーを狙ったんだ。それはすでに頭の中にあった。ゴールできるかどうか、その形を前から考えていたんだ。事前にマリオには、彼を探すつもりだし、彼に渡してワンツーで返してもらい、アシストしてもらうつもりだと伝えていた。幸いにも、彼と考えていたプランはうまくいった。結果的に完璧なプレーになった」