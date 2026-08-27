パルメイラスは近年、育成部門への継続的な投資を追い風に、南米有数のタレント輩出クラブとしての地位を確立してきた。クラブの将来を担う人材の流れを見据え、アカデミー責任者は次のように付け加えた。「パルメイラスには少なくとも10年分のアカデミータレントがいる。世代を代表する才能について語るのは簡単だが、アランは順調に成長し、今は22歳で去ろうとしている。

「アカデミーは学校であり、より良い土台を与えるほど、その効果は大きくなる。彼は準備ができており、我々は彼が大きな成功を収めると信じている。毎年、そうした選手が何人も出てくるだろう。パルメイラスのファンはクラブ史上最高の時期を目の当たりにしており、自信を持つ理由は十分にある」