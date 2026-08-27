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「毎年、何人もの選手が出てくる」 パルメイラス幹部、アランのマンチェスター・シティへの4000万ユーロ売却を受けてアカデミーを称賛
MFがエティハド移籍を決める
パルメイラスは移籍期限を前に、総額4000万ユーロ（3400万ポンド／4700万ドル）のパッケージでアランをシティに売却することで合意した。 水曜日のコパ・ド・ブラジルでのサントス戦のキックオフ前、22歳の同選手はヌバンク・パルケのピッチ上で記念プレートを贈られた。クラブ会長のレイラ・ペレイラ氏とアカデミーコーディネーターのサンパイオ氏が、ホームサポーターの温かい拍手の中でその表彰を手渡した。
- Getty Images Sport
全員の力が成功を後押しする
サンパイオは、自クラブ育成の有望株を再び欧州のビッグクラブへ送り出せた背景には、スカウト部門、フロント、そしてトップチームのコーチングスタッフによる綿密な連携があると強調した。
このゲームメーカーの退団について振り返り、サンパイオは『ESPNブラジル』に対して次のように語った。「これはパルメイラス全体の取り組みだ。私たちは選手を育て、見いだすが、彼らを本当に世に示すのはトップチームの環境であり、その大部分はアベル・フェレイラ監督とコーチングスタッフによるものだ。一方で、交渉の功績はフロントにある。もちろんチームにとっては痛手だが、選手にとってもクラブにとっても見逃せない機会だった。だからこそ、双方にとって喜ばしいことなんだ」
アカデミーは継続的な才能輩出を約束する
パルメイラスは近年、育成部門への継続的な投資を追い風に、南米有数のタレント輩出クラブとしての地位を確立してきた。クラブの将来を担う人材の流れを見据え、アカデミー責任者は次のように付け加えた。「パルメイラスには少なくとも10年分のアカデミータレントがいる。世代を代表する才能について語るのは簡単だが、アランは順調に成長し、今は22歳で去ろうとしている。
「アカデミーは学校であり、より良い土台を与えるほど、その効果は大きくなる。彼は準備ができており、我々は彼が大きな成功を収めると信じている。毎年、そうした選手が何人も出てくるだろう。パルメイラスのファンはクラブ史上最高の時期を目の当たりにしており、自信を持つ理由は十分にある」
- Getty Images Sport
ヴェルダオン、退団後に適応へ
フェレイラは今後、厳しいリーグ戦とカップ戦の連戦を前に、アランを欠いた状況で攻撃陣の再編を迫られる。選手は移籍市場が閉まる前にイングランドへ渡り、メディカルチェックを受けた上でエンツォ・マレスカ率いるチームへの移籍を完了させる見通しだ。コパ・ド・ブラジル16強でサントスとの第1戦に3-0で快勝したパルメイラスは、国内での勢いを維持するための理想的な足場を手にしている。
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