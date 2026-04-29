「母まで電話をかけてきた」：プロサッカー選手がインスタグラムをハッキングされ、恐喝される

フォロワーを驚かせた投稿は、ライプツィヒ出身の彼が仮想通貨で得た巨額利益を誇示するものだった。

投稿には、彼の貯蓄口座の取引明細だというスクリーンショットが付いていた。しかしそれはまもなく偽りと判明する。

ファンが戸惑う間に、彼はすでにアカウントの制御を失っていた。事態の深刻さに気づいたのは、周囲から連絡があった後だった。