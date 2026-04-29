テューリンゲン州の名門クラブ、ロート・ヴァイス・エアフルトに所属するラファエル・アシベイ＝メンサは、自身の個人インスタグラムアカウントがハッキング攻撃を受けたと発表した。
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「母まで電話をかけてきた」：プロサッカー選手がインスタグラムをハッキングされ、恐喝される
フォロワーを驚かせた投稿は、ライプツィヒ出身の彼が仮想通貨で得た巨額利益を誇示するものだった。
投稿には、彼の貯蓄口座の取引明細だというスクリーンショットが付いていた。しかしそれはまもなく偽りと判明する。
ファンが戸惑う間に、彼はすでにアカウントの制御を失っていた。事態の深刻さに気づいたのは、周囲から連絡があった後だった。
ハッキング被害者：「母まで電話をかけてきた」
「母まで電話をかけてきて、私が外国為替取引を始めたのかと思ったほどです」とストライカーは語る。しかしすぐに厳しい現実が突きつけられた。「でも、私は詐欺の被害に遭っていたのです」
ハッカーは手際よく作業を進め、彼は自分のアカウントにログインできなくなった。
「ようやく再ログインできたが、アカウントは制限されていた」と彼は続ける。早期に偽物が発覚したのは、彼の注意深さと人脈のおかげだ。「多くの人から電話やメッセージをもらった。でも、僕はそんな商売は一切やっていない」と彼はきっぱり語った。
アシベイ＝メンサは犯人の電話番号を入手した。
アカウント乗っ取りは終わりではなかった。犯人たちはRWE選手を脅迫した。だが、彼らの決意は固かった。
二段階認証により彼はアカウントを取り戻し、その過程で犯人の電話番号を入手した。その番号に電話するとハッカーは金を要求したが、選手に無視された。
「今では犯人が誰なのか分かっている。登録されていた番号に連絡を取ったが、相手は私から金を要求してきた」と彼は語った。 「アカウントを復旧したときにその番号に電話しました。彼は金を要求しましたが、すぐに断りました。その後、もう一度金を欲しがっているか尋ねて、彼を嘲笑しました」とアシベイ＝メンサは語った。