「母は泣いていた」――ハリー・マグワイアがイングランド代表復帰について語る。マンチェスター・ユナイテッドのDFが、代表キャリアの終わりを危惧していた経緯とは

マンチェスター・ユナイテッドのこの選手は、長きにわたりレギュラーとしてプレーしてきたからこそ、代表から遠ざかっていた期間がより一層辛く感じられたと認めた。ついに招集の連絡が入った時、それは彼の家族、とりわけ彼のキャリアにおける厳しい視線の中でもずっと彼を支え続けてきた母親にとって、大きな節目となった。

「素晴らしいよ。ずっと待ち望んでいたことだ」とマグワイアは語った。「6、7年間もレギュラーを務めてきたのに、代表に選ばれないのは辛いものだ。監督と話したところ、代表入りが決まったと告げられた。すぐに家族に電話したんだ。母は休暇中だったんだけど、泣いていたよ。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではない。 僕は33歳だ。ワールドカップで1分間しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ。」