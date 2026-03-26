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「母は泣いていた」――ハリー・マグワイアがイングランド代表復帰について語る。マンチェスター・ユナイテッドのDFが、代表キャリアの終わりを危惧していた経緯とは
予想外の復帰
このベテランセンターバックは、2024年9月のアイルランド共和国戦以来、代表戦に出場できていないという苦難の期間について率直に語った。2017年のデビュー以来、代表チームの主力として活躍してきた33歳の彼は、トーマス・トゥヘル監督が率いるワールドカップ予選での完璧な戦いの間、代表から外れた立場に置かれていた。 マグワイアの代表戦からの離脱は、体調不良やクラブレベルでの出場時間の不足と重なっていた。しかし、彼の粘り強さが実を結び、3月と4月の代表戦に招集されたことで、2026年のワールドカップに出場できるという期待が再び高まっている。
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このニュースに対する心からの反応
マンチェスター・ユナイテッドのこの選手は、長きにわたりレギュラーとしてプレーしてきたからこそ、代表から遠ざかっていた期間がより一層辛く感じられたと認めた。ついに招集の連絡が入った時、それは彼の家族、とりわけ彼のキャリアにおける厳しい視線の中でもずっと彼を支え続けてきた母親にとって、大きな節目となった。
「素晴らしいよ。ずっと待ち望んでいたことだ」とマグワイアは語った。「6、7年間もレギュラーを務めてきたのに、代表に選ばれないのは辛いものだ。監督と話したところ、代表入りが決まったと告げられた。すぐに家族に電話したんだ。母は休暇中だったんだけど、泣いていたよ。今の僕のキャリアにおいて、重要なのは自分自身のことではない。 僕は33歳だ。ワールドカップで1分間しか出られなくても、全試合に出場できても、この国が成功を収められるよう、全力を尽くすつもりだ。」
「戻ってこなかっただろうと思う」
元レスター・シティの選手は、怪我のためユーロ2024を欠場し、その後、トゥヘル監督率いるイングランド代表がワールドカップ予選8試合を無失点で全勝する姿を遠くから眺めることとなった。代表でのキャリアは終わったと感じているかと問われると、このディフェンダーは次のように認めた。「ある時点ではそう思いました。おそらく昨シーズンの終わりに、夏の合宿に招集されなかった時ですね。
「代表に選ばれるべきだと感じる時はあるし、その時は少し辛く感じるものだ。だが、ここ3回の合宿ではコンディションが整っていなかったし、マンチェスター・ユナイテッドでも全試合に出場できていなかった。もし今回の合宿に呼ばれていなかったら、もう代表に戻ることはなかっただろう」
- AFP
マグワイアはマンチェスター・ユナイテッドに残留できると確信している
国際舞台を離れても、マグワイアのマンチェスター・ユナイテッドでの将来については、現在の契約が6月に満了を迎えることから、依然として激しい憶測が飛び交っている。彼はクラブへの忠誠心を持ち続けているものの、残留の判断は感情ではなく、自身の競技面での貢献に基づいて行われるべきだと断固として主張している。
契約状況について、彼は次のように語った。「クラブにとっても、私自身にとっても最善の形で合意に達すると思う。その合意の内容については、今後数週間のうちに明らかになるだろう。だが、残留するか去るかにかかわらず、遅かれ早かれ決着がつくだろう。 「このクラブは大好きだ。だが、単なる思い入れだけで残留したくはない。自分には重要な役割があると感じられる場所でいたい。」