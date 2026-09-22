キリアン・エンバペが、2017年にリヴァプール加入へどれほど近づいていたかについて明かした。当時の同選手はモナコで活躍する高く評価された10代のFWで、その獲得を巡ってヨーロッパのビッグクラブから強い関心を集めていた。

交渉の過程では、マージーサイドがエンバペの家族にとって有力な移籍先として早い段階で浮上していた。リヴァプールの元指揮官ユルゲン・クロップは、若きアタッカーに自身のスポーツプロジェクトを売り込むため、豪華な5部屋のプライベートジェット機内で極秘会談を手配したことさえあった。

プレミアリーグのクラブは目玉補強を実現させるためにあらゆる手を尽くしたものの、移籍は実現しなかった。エンバペは最終的にPSGへの大型移籍を果たし、リヴァプール首脳陣には「もし実現していれば」という思いが残ることになった。