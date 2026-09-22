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「母が恋に落ちた！」 キリアン・エンバペ、ユルゲン・クロップとの極秘会談後にリバプール移籍へどれほど近づいていたかを明かす
機内での極秘会談
キリアン・エンバペが、2017年にリヴァプール加入へどれほど近づいていたかについて明かした。当時の同選手はモナコで活躍する高く評価された10代のFWで、その獲得を巡ってヨーロッパのビッグクラブから強い関心を集めていた。
交渉の過程では、マージーサイドがエンバペの家族にとって有力な移籍先として早い段階で浮上していた。リヴァプールの元指揮官ユルゲン・クロップは、若きアタッカーに自身のスポーツプロジェクトを売り込むため、豪華な5部屋のプライベートジェット機内で極秘会談を手配したことさえあった。
プレミアリーグのクラブは目玉補強を実現させるためにあらゆる手を尽くしたものの、移籍は実現しなかった。エンバペは最終的にPSGへの大型移籍を果たし、リヴァプール首脳陣には「もし実現していれば」という思いが残ることになった。
- AFP
ある母親のアンフィールド愛
プレミアリーグ移籍を最も強く後押ししたのは、実際にはエムバペの母だった。母は交渉の重要な最初の段階でマージーサイドを訪れ、街を見て回り、単身で試合を観戦して、アンフィールドの有名な雰囲気を肌で感じていた。
エムバペは『The Athletic』が伝えたとして、次のように振り返った。「母はスタジアムに行き、人々に会った。『素晴らしいクラブだし、みんなとても親切で、家族的なクラブであり、ビッグクラブでもある』という感じだった。母はアンフィールドに行って、そこに恋をしたんだ。
「僕たちはずっと話していた。『どう思う、母さん？』と聞くと、母は『私としては、あなたはリバプールに行くべきだ』と言っていた。僕は『分かった、分かった、分かった！』と言ったよ。ユルゲン・クロップは素晴らしい監督だったからね。僕は彼に会って、とても良い関係を築いた。彼には大きな敬意を抱いていた」
クロップのプライベートジェット売り込み
クロップ自身も以前、その極秘交渉の間にリヴァプールが費やした手の込んだ、そして高額な労力について語っていた。エムバペは、その奇妙な空中での口説きを懐かしそうに振り返った。
「飛行機に乗っていたのを覚えている。彼が自分のプロジェクトを説明している間、僕たちは空の上をぐるぐる回っていたんだ」とエムバペは認めた。「僕は彼にこう言った。『説得する必要はないよ。あなたはユルゲン・クロップで、リヴァプールは偉大なクラブだ。だから、僕がここにいる以上、関心があるのは当然だよ。でも、僕には他にも物事があるし、他のプロジェクトもあって、それらもまた良いものなんだ』。
「彼にはこうも言った。『僕がどんな決断を下したとしても、それは良い決断になる。なぜなら、僕たちが話しているのは世界でも最大級のクラブのいくつかだからだ』。面白い話だよ。でも最終的には、PSGに行く決断をした。僕にとって、パリで生まれ育った人間として、自分の故郷でスターになれることを示す以上に素晴らしい感覚はなかったからね」
- (C)Getty Images
パリからマドリードでの栄光へ
リヴァプールからのアプローチを断った後、エムバペは当初、ローンでPSGに加入した。その後、この移籍は驚異的な1億8000万ユーロで完全移籍となり、フランスの首都で数々のタイトルを獲得する支配的な時代の幕開けとなった。
このダイナミックなFWは国際舞台でもそのレガシーを確固たるものとし、2018年には10代でワールドカップ優勝を果たしたことで広く知られている。さらに母国代表でも2026年大会で輝きを放ち、フランスが準決勝で最終的な王者スペインに敗れて敗退する前に、大会通算の最多得点者としてミロスラフ・クローゼとリオネル・メッシを上回った。
そして年齢を重ね、世界的なアイコンとしての地位を確立したエムバペは、ついに母国を離れて新たな章をスタートさせた。2024年に待望のレアル・マドリー移籍を完了させた。
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