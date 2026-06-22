世界が彼に注目したのは1958年の夏。17歳だったペレは、恥ずかしそうな笑顔と、ブラジルで将来を期待される才能を持っていた。しかし、スウェーデンに上陸した時点では、まだ歴史に名を残す主役ではなかった。

大会前に膝を痛め、万全ではなかった。フェオラ監督はまず「イタリアのマッツォーラ」と呼ばれるアルタフィーニを起用し、オーストリア、イングランド戦でペレはベンチに留まった。

慎重かつやむを得ない采配だった。しかし、ペレの才能は大きすぎた。

しかしソビエト連邦戦を前にフェオラは攻撃陣を再編し、アルタフィーニとガリンチャに代えてペレを起用した。この采配は代表史上最も重要な決断の一つとなった。

準々決勝ウェールズ戦で決勝点、準決勝フランス戦ではハットトリックを達成。

ストックホルムのその午後、彼は「有望株」から「伝説」へと変わった。

3-1とリードした状況で、彼はペナルティエリア内でボールをコントロールし、ディフェンダーの上を越えるように持ち上げ、地面に落ちる前にボレーシュートを放った。その一撃には、創造性、勇気、直感、自然さが凝縮されていた。試合終盤、彼は再びそのプレーを再現し、ゴールキーパーに逃げ場を与えない逆足ヘディングで南米勢の5点目を決めた。

ブラジルは5－2で勝ち、初優勝を遂げた。試合終了のホイッスルが鳴ると、ペレはピッチに倒れ込み、涙を流した。チームメイトが喜びに沸き、ブラジル中が新王者誕生を祝った。

父ドンディニョとの約束は果たされた。こうして「王（オ・レイ）」が生まれた。

その後、サントスは世界がペレを知る架け橋となった。当時、試合はテレビで観戦するのが当たり前ではなかった。生で観るためにスタジアムへ行くしかなかった。

サントスは世界ツアーへ出る。アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、南北アメリカを巡った。アンジェロ・モラッティ率いるインテルやウンベルト・アグネリ率いるユヴェントスが獲得を画策したが、「ペイシェ」は移籍に反対した。 どこへ行ってもスタジアムは満員となり、人々はチームより彼を見たくてチケットを買った。背番号10は世界的な伝説となった。

だがサントスは単なる興行団ではなく、ほぼ完璧な組織でもあった。 ペレ擁するチームは26冠を達成。州選手権10回、全国タイトル6回（タッサ・ブラジル5回、トーネオ・ロベルト・ゴメス・ペドロサ1回）、国内カップ5回、コパ・リベルタドーレス2連覇、インターコンチネンタルカップ2回、インターコンチネンタル・チャンピオンズ・スーパーカップ1回。世界屈指の強豪として君臨した。

1962年チリW杯ではブラジル代表として2度目の優勝を遂げるも、2戦目で負傷し残りを欠場した。 1966年大会では厳しいファウルを受け、ブラジルはグループリーグで敗退した。

サントスでは勝利と得点を量産し、数百試合の国際親善試合にも出場。ファンは“ペレのショー”を観るためにチケットを購入し、彼はドリブル、トンネル、ソンブレロ、ヘディング、華麗なゴールで応えた。

この時代、彼を取り巻く伝説が生まれた。最も有名なのは、ナイジェリア内戦で彼の試合を観るため休戦が宣言された話だ。これほど有名な選手は、かつていなかった。

1969年11月19日、彼は通算1000ゴールという金字塔を達成した。

その瞬間を全国が数週間待ちわびた。試合はたびに国民的イベントとなった。マラカナンで訪れたPKのチャンス。ペレは冷静にキックをゴールへ沈めた。

スタジアムは歓声に包まれ、ピッチには写真家や記者、テレビカメラマン、サポーターが殺到し、その瞬間は祝祭へと変わった。しかし、あの夜を本当に特別にしたのは、主役自身の言葉だった。

「この感動の瞬間に、貧しい子どもたちや困っている人々、慈善活動を忘れないでほしい。弱い者を守り、助けよう。神の御名において、皆で支えよう」と語った。

彼は選手ではなく人間としての姿を示し、国民的アイドルから国民的象徴へと成長した。



