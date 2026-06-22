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Paolo Camedda

翻訳者：

殿堂入り第14回――ペレ、サッカーの王：伝説のスター選手であり、世界初の普遍的な伝説

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ペレの終わりのない物語：サンタスの「ジンガ」から、ブラジル代表としての3度のワールドカップ制覇まで

君は私の法則の例外だ。15分しか続かないはずの有名人の中で、君だけは15世紀も続く唯一の存在だ」。

1977年、ウォーホルがこう語ったとき、世界はすでにその伝説を知っていた。約20年間、彼の輝く笑顔は世界中の雑誌やテレビスタジアムを照らした。彼はワールドカップを3度制し、1000ゴール以上を挙げ、サッカーをグローバルなエンターテインメントに変えた。 しかしウォーホルが語っていたのは、スポーツのチャンピオンではなかった。彼が語ったのは、ある文化的現象だった。

SNSも巨額スポンサー契約も「パーソナルブランド」の概念も生まれる前に、世界はすでに真にグローバルな最初のアスリートを知っていた。ペレだ。


  • 伝説の誕生

    幼少期、両親は彼を「ディコ」と呼んだ。1940年10月23日、ミナスジェライス州トレス・コラソンズで生まれた彼は、貧困の中で即席のボールを蹴って育った。 

    しかし、彼が世界的に知られる伝説となったきっかけは、別のあだ名だった。

    「3歳のとき、父はヴァスコ・デ・サン・ロレンソでプレーしていた」と2006年の自伝で語っている。「父は私を練習に連れて行ってくれた。私はチームのGKビレに魅了され、彼がセーブするたびに『ブラボー、ビレ！』と叫んでいた。 しかし僕は「ピレ」や「ペレ」と誤って発音した。やがて年上の子どもたちが僕を「ペレ」と呼ぶようになった」。

    当初は気に入らず、からかわれているように感じたという。内陸の小さな町で生まれたこの4文字が、20世紀で最も有名な名前のひとつになるとは、想像できただろうか。

    数十年後、ルラ大統領は「ペレ、この4文字がブラジルと世界を結びつけた」と語った。

    その背景を知るには、1946年に家族が移住したサンパウロ州バウルに遡る必要がある。エドソン・アランテス・ド・ナシメントは、父ジョアン・ラモス・ド・ナシメント（通称ドンディーニョ）、母セレステ・アランテス、弟ジャイール（通称ゾカ）、妹マリア・ルシアと育った。 父ドンジンは才能ある元センターフォワードだったが、膝の怪我でキャリアを断たれていた。一方、厳格な母セレスチは、サッカーで苦しんだ夫のように子どもたちに不安定な生活を送らせたくなく、教育と安定した職業を望んだ。

    ドンドinhoは彼にサッカーへの愛情を植え付けたが、ドナ・セレステは学業や仕事の重要性を強調し、その情熱にブレーキをかけた。 

    父は病院の担架係で家計は苦しく、母は家事と子育てに専念していた。幼いディコは勉強より、靴磨きや家事の手伝い、ぼろ布で作ったボールで遊ぶ方が好きだった。 

    サッカーの基本を教えたのはドンディーニョだった。1950年、ブラジルは自国開催のW杯でウルグアイに敗れ、「マラカナゾ」と呼ばれる大敗を喫した。当時9歳だったペレは、涙を流す父の姿を見てこう誓った。「いつかブラジル代表としてW杯を勝つ

    8年後、彼はその約束を果たす。


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  • 彼を「オ・レイ」にしたジンガ

    ペレを他の選手と明確に区別する何かがある。ブラジル人はそれを「ジンガ」と呼ぶ。ジンガは特定の技術ではなく、動き方やバランス、想像力と即興性を伴う障害の乗り越え方を示す。 語源はカポエイラの俗語で、アフリカ系奴隷がポルトガル人の支配に対し、舞踏と格闘を融合させて生まれた抵抗の表現だった。その基本ステップが「踊るサッカー」にも取り入れられた。

    ペレはその最高表現者だった。彼は波打つように動き、方向を先読みし、ボールの先に待ち受けるように立ち、すべてを予測不可能なプレーに変えた。 方向転換やボディフェイント、急な体捻り、ヒールキック、そして抗いがたいアクロバティックな跳躍には、優雅さと力強さが融合。そのプレーは世界のどこでも一目で彼とわかった。

    ヘディングは跳躍ではなく重力を制する行為だった。オーバーヘッド、ハーフオーバーヘッド、ボレーは、相手より早く地球に挑むようだった。彼の中には、ダンサーの軽さ、レスラーの力強さ、バウルーの少年時代の本能、世界を制する知性が共存していた。

    数年後、ホルヘ・バルダーノはその感覚をこう表現した。

    彼の体は太古から受け継がれた黒人特有のリズムに合わせ、ボールの気まぐれに調和しながら動いた。その筋肉の質ゆえに、どんな妙技もこなした。たとえば、彼が地面から飛び上がったのか、空から降りたのか、ゴールキーパーを犠牲にしゴールネットを目的地として額でボールを打ち込んだのか、私たちは永遠に知る由もない。」


  • サントスとブラジルでの第一歩

    ドンディニョは息子の才能を早くから見抜いていた。13歳のとき、彼は息子をバウルーのユースチームに入れる。そのチームを率いていたのは、元ブラジル代表で才能発掘の達人であるヴァルデマル・デ・ブリトだった。彼はペレの並外れた可能性を真っ先に察知し、成長を導いた。

    その活躍はすぐに主要クラブの注目を集めた。サントスもそのひとつだった。母ドナ・セレステは当初ためらったが、ヴァルデマル・デ・ブリトは家族を説得し、少年をトライアウトに連れて行った。ペレは見事に合格した。

    ヴィラ・ベルミロの選手寮に移ったペレは飛躍的に成長した。 1956年9月7日、親善試合コリンチャンス・デ・サント・アンドレ戦でトップデビューし、通算1281ゴールの第1号を記録。翌年にはレギュラーに定着し、1957年7月7日のブラジル代表初出場試合（対アルゼンチン1-2）でも得点を挙げた。

    まだ17歳だった。バウル出身の少年の伝説は、ここから始まった。


  • ペレの足元にある世界

    世界が彼に注目したのは1958年の夏。17歳だったペレは、恥ずかしそうな笑顔と、ブラジルで将来を期待される才能を持っていた。しかし、スウェーデンに上陸した時点では、まだ歴史に名を残す主役ではなかった。

    大会前に膝を痛め、万全ではなかった。フェオラ監督はまず「イタリアのマッツォーラと呼ばれるアルタフィーニを起用し、オーストリア、イングランド戦でペレはベンチに留まった。

    慎重かつやむを得ない采配だった。しかし、ペレの才能は大きすぎた。

    しかしソビエト連邦戦を前にフェオラは攻撃陣を再編し、アルタフィーニとガリンチャに代えてペレを起用した。この采配は代表史上最も重要な決断の一つとなった。

    準々決勝ウェールズ戦で決勝点、準決勝フランス戦ではハットトリックを達成。

    ストックホルムのその午後、彼は「有望株」から「伝説」へと変わった。

    3-1とリードした状況で、彼はペナルティエリア内でボールをコントロールし、ディフェンダーの上を越えるように持ち上げ、地面に落ちる前にボレーシュートを放った。その一撃には、創造性、勇気、直感、自然さが凝縮されていた。試合終盤、彼は再びそのプレーを再現し、ゴールキーパーに逃げ場を与えない逆足ヘディングで南米勢の5点目を決めた。

    ブラジルは5－2で勝ち、初優勝を遂げた。試合終了のホイッスルが鳴るとペレはピッチに倒れ込み、涙を流した。チームメイトが喜びに沸き、ブラジル中が新王者誕生を祝った。

    父ドンディニョとの約束は果たされた。こうして「王（オ・レイ）」が生まれた。 

    その後、サントスは世界がペレを知る架け橋となった。当時、試合はテレビで観戦するのが当たり前ではなかった。生で観るためにスタジアムへ行くしかなかった。

    サントスは世界ツアーへ出る。アフリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、南北アメリカを巡った。アンジェロ・モラッティ率いるインテルやウンベルト・アグネリ率いるユヴェントスが獲得を画策したが、「ペイシェ」は移籍に反対した。 どこへ行ってもスタジアムは満員となり、人々はチームより彼を見たくてチケットを買った。背番号10は世界的な伝説となった。

    だがサントスは単なる興行団ではなく、ほぼ完璧な組織でもあった。 ペレ擁するチームは26冠を達成。州選手権10回、全国タイトル6回（タッサ・ブラジル5回、トーネオ・ロベルト・ゴメス・ペドロサ1回）、国内カップ5回、コパ・リベルタドーレス2連覇、インターコンチネンタルカップ2回、インターコンチネンタル・チャンピオンズ・スーパーカップ1回。世界屈指の強豪として君臨した。

    1962年チリW杯ではブラジル代表として2度目の優勝を遂げるも、2戦目で負し残りを欠場した。 1966年大会では厳しいファウルを受け、ブラジルはグループリーグで敗退した。 

    サントスでは勝利と得点を量産し、数百試合の国際親善試合にも出場。ファンは“ペレのショー”を観るためにチケットを購入し、彼はドリブル、トンネル、ソンブレロ、ヘディング、華麗なゴールで応えた。

    この時代、彼を取り巻く伝説が生まれた。最も有名なのは、ナイジェリア内戦で彼の試合を観るため休戦が宣言された話だ。これほど有名な選手は、かつていなかった。

    1969年11月19日、彼は通算1000ゴールという金字塔を達成した。

    その瞬間を全国が数週間待ちわびた。試合はたびに国民的イベントとなった。マラカナンで訪れたPKのチャンス。ペレは冷静にキックをゴールへ沈めた。

    スタジアムは歓声に包まれ、ピッチには写真家や記者、テレビカメラマン、サポーターが殺到し、その瞬間は祝祭へと変わった。しかし、あの夜を本当に特別にしたのは、主役自身の言葉だった。

    この感動の瞬間に、貧しい子どもたちや困っている人々、慈善活動を忘れないでほしい。弱い者を守り、助けよう。神の御名において、皆で支えようと語った。 

    彼は選手ではなく人間としての姿を示し、国民的アイドルから国民的象徴へと成長した。


  • 最後の傑作：1970年のワールドカップ

    ペレのサッカーにおける最後の大傑作は、その翌年に訪れた。1970年メキシコ大会。ジャイールジーニョ、ジェルソン、トスタオ、リベリーノ、そしてペレ。史上最強と称されるブラジル代表だった。

    決勝のイタリア戦ではスポーツ史に残る象徴的な場面が生まれた。18分、リベリーノの左クロスをペレが跳び越し、鮮やかなヘディングでネットを揺らした。

    当時屈指の守護神ブルグニッチも為す術がなかった。「試合前、私は『彼も肉と骨だ』と自分に言い聞かせた。だが、そうではなかったと彼は語った

    ヴァルダーノの言葉通り、そのヘディングは空へ上がったのか、空から降りたのか分からないほどだった。

    ボニセンナに同点弾を許したが、ブラジルは勢いを落とさず4-1で勝利。ペレはカルロス・アルベルトの4点目でもアシストし、その攻撃はW杯史上最も美しいと称される。試合終了の瞬間、彼は3度目のW杯制覇。いまだ破られていない記録だ。

    この瞬間、彼は世界的な伝説としての地位を確立した。ブラジルの10番は、誰もが認める「王」となった。

    その1年余り後の1971年7月18日、マラカナンに集まった10万人以上の観客の前で彼は代表ユニフォームに最後の別れを告げました。すでにすべてを勝ち取っていたものの、誰も彼との別れの準備ができていなかったのです。

    30歳だった彼は、92試合で77得点を挙げ長らくブラジル代表最多得点者だった。この記録は2023年9月、ネイマールに更新されるまで半世紀以上破られなかった。


  • サッカーを超えて

    1977年、ウォーホルがニューヨークで彼の肖像画を描いた頃、彼はすでに「チャンピオン」から「アイコン」へと変貌を遂げていた。 70年代初頭、連日の遠征と世界中の期待は、サッカーを重圧へと変えていた。1974年、彼はサントスでの現役生活に区切りをつけた。

    しかし1年後、北米NASLのニューヨーク・コスモスからオファーを受け、サッカーをアメリカに広めることを使命に再始動した。

    1977年、ニューヨーク・コスモスで64試合37得点を挙げ、アメリカでのサッカー普及に貢献したペレは、現役生活に幕を閉じることを決めた。

    10月1日、ジャイアンツ・スタジアムに7万5千人以上の観客が集まった。親善試合というより祝典だった。片方にはコスモス、もう片方にはサントス。彼の人生を彩った2つのチームだ。 

    彼はコスモスとサントスのユニフォームをそれぞれ着て、前半と後半をプレー。ピッチを去る瞬間、サッカー界は史上最高の選手の一人に別れを告げた。

    36歳だった彼は通算1281ゴール、公式戦816試合で757ゴール、1試合平均0.93ゴールを記録。数字では測れない遺産も残した。

    彼は国際的な有名人となり、ブラジルの象徴、そして世界的なブランドとなった。国家元首や芸術家、映画スターとも親交を深めた。異なる世界を自然に往来したアスリートは、彼以外にはいない。

    数年後、彼はこう語った。「ペレは不滅だ。ペレはアイドルだ。世界中の人にペレを知っているかと聞けば、誰も『いいえ』と答えない」。

    ハリウッドも彼に注目した。1981年には映画『勝利への逃走』でシルベスター・スタローン、マイケル・ケイン、ボビー・ムーアと共演し、スポーツ映画史に残る名シーンを生み出した。

    ルイス・フェルナンデス伍長役として4-4の同点弾を完璧なオーバーヘッドで決め、時代を超えた名シーンを残した。撮影前、ジョン・ヒューストン監督は「何キロでもフィルムがある。何度でも挑戦していい」と言った。彼は「2メートルあれば十分だ」と返し、見事に一発で成功させた。

    この一撃は、サントスやブラジル代表の試合を見たことがない人の心にも響き、彼の伝説をさらに強めた。ペレはまたしてもサッカーの枠を超えていた。

    政治の分野でもスポーツ大臣として汚職と闘い、再生の象徴となった。サッカー界の大使であり、世界的にはグローバルセレブの先駆けでもあった。

    20世紀末にはFIFAやIOC、IFFHSが「世紀のサッカー選手」に選出したが、世界はそれ以前から彼の価値を知っていた。

    2022年12月29日、闘病の末に亡くなったが、伝説は色褪せていない。ブラジルでは3日間の国葬が執り行われ、世界中が哀悼の意を表した。

    「ディコ」と呼ばれた少年はこの世を去ったが、ペレは今も生き続けている。

    結局、ホルヘ・バルダーノの言葉通りだった。「オ・レイ」がプレーする時、彼が地上から舞い上がったのか、天から降りてきたのか、誰にも分からなかった。


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